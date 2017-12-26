Quanis克奥妮斯新品发布会暨京东旗舰店盛大开幕

2017年12月22日，为庆贺日本Quanis京东旗舰店盛大开幕，以#逆龄微针，眼部精雕#为主题的庆典活动于北京hmv cafe举行，众多一线媒体和知名KOL在此欢聚一堂。伴随新的一年来临之时，你是否渴望眼周肌肤挥别疲乏，拥抱水润饱满？ Quanis克奥妮斯玻尿酸微针眼贴运用透皮给药技术，直达肌肤真皮层，对眼部肌肤的状态实现了根本性的变革。拥有了这款强效的玻尿酸微针眼贴，能淡化每一道岁月痕迹，眼部精雕，逆龄十岁。

Quanis克奥妮斯玻尿酸微针眼贴：

1、唯一获得中国食药监总局批准进口的可溶微针护肤产品；

2、唯一在日本、中国大型医院皮肤科同时做专业医学临床实验的妆字号品牌；

3、百名主流皮肤科及整形科医生推荐；

4、主流明星的妆前必备神器。

Quanis克奥妮斯玻尿酸微针眼贴活动现场

国宝级荣耀的日本最高科学技术奖

在活动的开始，Quanis克奥妮斯市场总监Maggie在现场讲述了一个动人的品牌故事：Quanis克奥妮斯的创始人神山文男教授数十年专注于糖尿病临床治疗，发现病人因注射不规范所造成的痛苦屡见不鲜，没有治疗疾病的同时还引发了其它病患。因此神山文男教授立志要发明一种可以代替传统针剂的注入技术，历经30年的研发及实验，他找到了将人体自然成分玻尿酸制成针的方法，可溶微针注入技术由此诞生。这是被循证医学所验证的无创注入新发明，也获得了拥有国宝级荣耀的日本最高科学技术奖，Quanis克奥妮斯也很荣幸，它是唯一在日本、中国大型医院皮肤科同时做专业医学临床实验的妆字号品牌。

Quanis克奥妮斯品牌市场总监Maggie为现场来宾讲述品牌故事

透皮给药技术，60分钟真皮溶解

这款有着医学背景的眼部黑科技受到百名主流皮肤科及整形科医生推荐，风趣幽默的北大医院整形外科主任温冰教授，在现场形象的将皮肤的结构比喻成蛋糕，上面的奶油部分就如表皮层，蛋糕胚就如真皮层。他讲到：大部分眼部护肤品的有效成分只能作用于表皮层，而Quanis克奥妮斯玻尿酸微针眼贴采用的透皮给药技术，将玻尿酸制成了200微米的微针形态，贴于肌肤表面后，通过按压使成分穿过角质层直达真皮层。Quanis克奥妮斯玻尿酸微针眼贴，每1? 排列了250根以上的微针，形成微针矩阵，每一片眼贴均匀排列着1300针，而每一对微针眼贴足足含有60mg的玻尿酸，给肌肤深层足够的滋养，瞬间填平细纹，刺激胶原蛋白生成。

作为整形医生，温冰教授对玻尿酸注射屡见不鲜，但他为什么会推荐使用Quanis克奥妮斯玻尿酸微针眼贴呢？温冰教授解释到：刚做完玻尿酸注射后，轻触面部会有硬邦邦的结块，这就是大分子玻尿酸。大分子的玻尿酸广泛应用于塑形手术中，属于交联型玻尿酸，这就是为什么一针剂量的玻尿酸要分好几次注射进入肌肤，因为它真的很难被肌肤吸收，做填充的效果还可以。而Quanis克奥妮斯玻尿酸微针眼贴采用的是像水一样的玻尿酸分子，高低分子的玻尿酸按最佳比例组合（已经申请专利了哦），高分子分子玻尿酸吸水膨胀填平肌肤凹陷处，低分子玻尿酸促进皮肤胶原蛋白的生成和增加，只要60分钟就可真皮溶解，敷一夜，也不担心什么脂肪粒。

北大医院整形外科主任温冰教授阐述透皮给药技术在化妆品上的运用

明星妆前的秘密武器

这款神奇的Quanis克奥妮斯玻尿酸微针眼贴不仅得到百名主流皮肤科及整形科医生推荐，更是明星们的妆前的必备神器，发布会邀请了国内炙手可热的明星造型师，Angelababy、唐嫣等众多一线女星最信赖的工作伙伴——春楠亲临现场，他教给大家Quanis克奥妮斯玻尿酸微针眼贴的正确使用方法，强调今年流行给眼妆做“减法”，干净纯粹的眼部妆效是关键。而模特使用过微针眼贴后，经过春楠精心打造的自然眼妆变得比另一侧更有神采。春楠还分享了一个妆前小秘密：完美的眼周肌肤状态会让妆容事半功倍。他在化妆前都会给明星们使用微针眼贴，只需要60分钟，细纹，眼袋，黑眼圈……统统不见了，水当当的眼部肌肤由内而外展现，无需遮瑕便可以打造完美妆容。

明星化妆师春楠为大家演示Quanis克奥妮斯玻尿酸微针眼贴的使用方法

新年是全新的开始。告别过去的纷繁，探寻斑斓的未来，期待的心情已经弥漫在每个人心中。Quanis克奥妮斯中国区总经理李镇宇说，Quanis克奥妮斯玻尿酸微针眼贴自从今年4月进入国内并投入市场，得到广大消费者的信赖与好评。而Quanis克奥妮斯京东旗舰店开业首日，销售额突破百万，眼部黑科技的地位不可动摇。一个全新的品类和品牌，全球首创的可溶微针技术，Quanis克奥妮斯将坚定围绕高科技、高附加值、高体验服务的营销原则，深耕家庭医美细分领域，打造可溶微针抗衰老第一品牌。