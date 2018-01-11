FILORGA菲洛嘉焕活系列全新上市

2017年12月，专业抗衰老品牌FILORGA菲洛嘉推出了全新的absolute焕活系列，本着以医美方案打造护肤品的品牌精神，此次焕活系列致力于全方位抗击肌肤衰老，焕活肌肤年轻光彩，以全效修护作为理念，打造出了三款产品。

奢享时光 耀现傲然生肌

FILORGA菲洛嘉焕活凝时日霜（昵称：光动力日霜）

无盖FILORGA菲洛嘉焕活凝时日霜 ￥1099,50ml

我们每天接触的紫外线对肌肤的伤害不容小觑，紫外线能够穿透表皮直达真皮层，长此以往，容易产生松弛、皱纹等肌肤问题，可是，如果能够将光线转化成肌肤的“可用之材”呢？

但是，日光其实也可以是一种对于皮肤的珍贵能量：日光能够促进我们所需的维他命D的合成以及钙质的吸收；还会促进天然内啡肽的产生，并且调节褪黑素，但要怎样才能让日光“转化”为肌肤所需要的能量？

菲洛嘉推出了全新的焕活凝时日霜，能够从肌肤深层出发，进行对衰老肌肤的修复，从而改善皱纹、暗斑、松弛、黯沉等多种肌肤衰老征象；而其中独有的活性成分耐热酶能够隔绝紫外线和红外线辐射，并且将光线转化为对肌肤有利的因素。

FILORGA菲洛嘉焕活凝时日霜 ￥1099,50ml

1、从DNA深层修复肌肤

菲洛嘉焕活凝时日霜充分利用了光解酶的作用，光解酶平时存在于绿藻中，帮助绿藻进行光合作用、吸收光能，加速细胞的修复。而菲洛嘉把这种酶添加到日霜中，促进DNA修复，加固弹性蛋白，强韧表皮肌肤，调节黑色素，从而达到修护肌肤老化状态，减缓肌肤衰老过程的作用。

2、将光能转化为肌肤能量

在加利福尼亚湾的深水区域，临近墨西哥的瓜伊马斯地带，生长着一种微生物嗜热菌，这嗜热菌能够在极端的自然环境中生存，是因为其中含有一种可以对抗外部侵略的酶，菲洛嘉从嗜热菌中提取的耐热酶，在紫外线和红外线照射后，先破坏紫外线和红外线的辐射，之后将紫外线和红外线转化为对皮肤的胶原蛋白结构有利的能量，能够从深层延缓肌肤的衰老。

3、抵抗污染提亮肤色

面对全球城市化的污染影响，菲洛嘉也进行了全新的研发，从蒲公英中提取了果聚糖，果聚糖能够在接触污染物后，通过减少大量的芳香烃受体来对抗城市污染；而面霜中添加的珍贵的白色蓝宝石以及柔焦颗粒，形成了独特的反光层，能够实现透亮肤色。

4、丰盈肌肤多效保湿

焕活凝时日霜仍然蕴含菲洛嘉的核心成分： NCTF以及透明质酸，NCTF中的50多种活性物质，能够提供肌肤所需的多种营养活性成分，实现理想肤质；而透明质酸可以保证肌肤水分充盈。

FILORGA菲洛嘉焕活凝时日霜

￥1099/ 50ml

冰沁焕活 “6维”凝驻明眸生机

FILORGA菲洛嘉焕活凝烁眼霜奢华上市（昵称：小黑笔）

有盖-FILORGA菲洛嘉焕活凝烁眼霜 ￥729,15ml

面对繁忙的都市节奏、日趋严重的城市环境污染、岁月所带来的肌肤痕迹，眼周肌肤总是先于我们面部的肌肤面临老化的问题。疲劳的气色、皱纹、黑眼圈以及眼袋浮肿的问题成为当下女性最关注的眼周问题。

秉承着一贯以医美方案打造护肤品的精神，菲洛嘉此次带来了焕活凝烁眼霜，以核心成分NCTF+透明质酸为基础，运用低温护理科技，促进活性成分渗入肌肤，“6维”修护眼周肌肤的多重问题，凝驻时光，绽放健康双眸。一只产品即可以达到减缓皱纹、重拾弹力、抚平眼袋、减少黑眼圈、滋养睫毛和提亮眼周的效果。

1、双重低温科技：

低温疗法作为医学美容的辅助手段，能够在短时间内焕活眼周肌肤，还可以通过刺激血管，促进活性成分渗入肌肤。菲洛嘉焕活凝烁眼霜的低温按摩头由多种低温金属构成，舒缓肌肤、促进肌肤微循环，起到紧致肌肤和缓解面部表情纹的功效。

2、拯救皱纹和下垂眼睑：

众所周知，皱纹和松弛的眼周，是每个女人最大的困扰，为了能够解决这个问题，菲洛嘉从亚洲特有的合欢树中提取出精华，打造出一种真皮重建复合物*，对抗眼周部位的多种皱纹；而类肉毒素活性成分具有强大的舒缓以及提拉作用，解决上眼睑松弛问题，集中提升眼周的纤维结构、提拉紧致眼周肌肤。

3：缓解眼周色素及眼袋：

菲洛嘉针对眼周色素的沉积问题以及眼部浮肿水肿，使用了多肽和金属蛋白，用于强化胶原蛋白和弹性蛋白，并与高分子透明质酸结合，专门针对眼周的色素问题，可以同时解决眼周的发红、发青，并填充下眼睑改善眼周暗哑。

4、焕发眼周光采：

为了让眼睛显得光采有神韵，菲洛嘉焕活凝烁眼霜中特别添加了珍珠粉末，能够提升眼周肌肤的白皙度，而独有的睫毛浓密复合物**，长期使用后可以使睫毛强韧浓密。

FILORGA菲洛嘉焕活凝烁眼霜

￥729/15ml

FILORGA菲洛嘉焕活凝烁眼霜 ￥729,15ml

*融合多肽、维生素原B5、小分子透明质酸和盐沼绿藻精华

**多肽和异黄酮构成

密集养护、倍润双手、抑制色斑、滋养甲床

菲洛嘉焕活凝萃手霜

菲洛嘉焕活凝萃手霜是一款密集滋养护手霜，30天修复干裂双手、滋养甲床、淡化色斑细纹、提亮肤色。

1。 乳木果和植物糖修护滋养双手，加强保湿功效，同时为双手提供营养，质地不油腻；

2。 富含透明质酸和胶原蛋白，加强真皮层密度，紧致手部肌肤，抚平细纹，让双手保持紧实弹润；

3。 抑制色素：海百合萃取精华抑制黑色素形成，减少手部色斑，让肌肤保持年轻活力；

4。 角质蛋白成分有助于指甲生长，滋养指甲根部肌肤，见证肌肤更加柔嫩饱满，更具弹性。

菲洛嘉焕活凝萃手霜

50 ml