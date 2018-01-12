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西班牙另辟蹊径发展黑松露旅游 望吸引中国游客

2018年01月12日 09:54 新浪时尚
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　　导语：据西班牙欧浪网报道，为了吸引中国游客，西班牙有关部门一再强调，不能走“阳光沙滩营销”的老路。近日，西班牙旅游部门打算另辟蹊径，靠黑松露俘获中国游客的心。（来源：中新网）

　　欧洲真菌学研究所所长费尔南多?马丁尼兹（Fernando Martinez）对此表示，在欧洲，尤其是西班牙和法国这两个黑松露的主要生产国，发展菌类旅游线路，明显能够激起游客的兴趣。目前，西班牙与法国的松露产量占欧洲总产量的80%。

　　据悉，研究所与中方已经达成了合作协议，将于2018年在华推广菌类产品旅游，黑松露则作为推广主角。

资料图：黑松露。资料图：黑松露。

　　据西媒报道，中国原本就是一个有菌类食用习惯的国家。但是在中国的饮食文化中，多被提及的是蘑菇类产品，而黑松露则鲜少出现。到目前为止，中国市场的黑松露消耗量较小，而出口量较大。

　　其实，黑松露在中国也有产地，但是在最近的10至15年里，民众才渐渐把黑松露纳入日常饮食当中。现在，有越来越多的中国人开始意识到黑松露的价值，黑松露在中国逐渐成为高端美食食材。黑松露旅游在中国市场上可谓潜力无限。

　　以往中国游客赴西班牙旅行时，将乡野旅行纳入考虑范围的游客并不多。而黑松露旅游的推出，将为西班牙乡野旅游发展带来新的机遇。

标签: 黑松露西班牙旅游

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