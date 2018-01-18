抵御层层污染 绽放年轻光采 Fresh馥蕾诗红茶紧致盈透精华液全新上市

2018年1月12日，LVMH集团旗下高端天然护肤品牌Fresh馥蕾诗于上海兴业太古汇举办盛大发布会，隆重推出双重抵御污染的革新产品——馥蕾诗红茶紧致盈透精华液。品牌联合创始人Lev Glazman先生与Alina Roytberg女士亲临现场，与包括品牌形象代言人陈坤先生、来自全国各地的媒体和意见领袖，以及品牌商业伙伴在内的好友齐聚一堂，以创新力作共同开启2018年的Fresh之旅。活动当日亦见证了Fresh上海兴业太古汇店的盛大开业。

<（从左至右）Fresh馥蕾诗中国区总经理Stella Ye女士、Fresh馥蕾诗联合创始人Alina女士和Lev先生，及Fresh馥蕾诗品牌形象代言人陈坤先生共同揭晓全新馥蕾诗红茶紧致盈透精华液。>

现代都市人每天都会面对汽车尾气、抽烟、粉尘灰尘和重金属微粒等各种城市污染。这些污染源会加速自由基的产生，破坏皮肤的防护屏障，最终加速肌肤老化，产生细纹以及肌肤暗沉等现象。可以说，空气污染已经对现代都市人的肌肤健康构成了严重的威胁。为了抵御这些污染对肌肤的侵害，Fresh从Kombucha（红茶酵母茶饮）中汲取灵感，对其在护肤领域的运用展开了深入的探索和研究，并最终提炼出核心成分——红茶酵母精萃^，打造出兼具抵御污染与抗氧化作用的全新馥蕾诗红茶紧致盈透精华液。

为了配合这款革新之作的上市，Fresh于上海兴业太古汇精心打造了一座Fresh Kombucha House，蓝天白云与满眼绿意使人仿佛置身于一片纯净的自然环境中，而无需担忧空气污染对肌肤健康带来的挑战。在这里，消费者不仅可以享用一杯风靡全球的Kombucha红茶酵母茶饮，更能深入了解Fresh实验室倾力打造的红茶酵母精萃^的神奇力量。

<在Fresh的精心打造下，Kombucha House犹如一座被蓝天与绿意环绕的自然花园。>

<在由蓝天白云和绿地围绕的天然环境中，消费者可亲身感受Fresh馥蕾诗红茶紧致盈透精华液的八大功效，分享不受污染侵袭的美肌美照。>

作为Fresh实验室研发团队的核心人物，Lev先生一直着迷于对红茶酵母精萃^的钻研。“在对红茶酵母精萃^不断地实验探索中，我早已被它所蕴含的强大力量所震惊。通过深入研究红茶酵母的护肤功效，我们最终研发出这款以红茶酵母精萃^为核心成分的精华液。作为Fresh首款精华前的精华，红茶紧致盈透精华液能有效抵抗环境污染的侵袭，帮助肌肤抵御过早出现的岁月痕迹，令肌肤散发剔透光泽。”

Fresh馥蕾诗红茶紧致盈透精华液_150ml

“自Fresh品牌创立至今，我们的两位创始人Lev先生与Alina女士始终坚持最初的理念，从传统美颜智慧中获取灵感，踏遍世界各地寻找其中所使用的天然成分，并以现代科学为基础进行传承与升华，带来功效卓越且使用感受愉悦的美颜产品。”Fresh馥蕾诗中国区总经理Stella Ye女士在现场说道， “此次全新推出的馥蕾诗红茶紧致盈透精华液，又是一次天然成分与现代科学完美结合的诚意之作。我们十分有信心，这款新品将帮助中国消费者更加从容的应对城市污染对肌肤健康带来的挑战。”