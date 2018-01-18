深入肌底修护 时刻水嫩弹润 兰蔻‘小黑瓶’“小嫩膜”

兰蔻‘小黑瓶’“小嫩膜” *

2018年1月 震撼上市

一片装/ 95 RMB 7片装/ 600 RMB

2009年，兰蔻震撼推出‘小黑瓶’精华肌底液，十年间呵护全球亿万女性的柔美肌肤。正值兰蔻‘小黑瓶’精华肌底液诞生十周年之际， 兰蔻不断探索科技前沿，全新臻献兰蔻‘小黑瓶’“小嫩膜”，采用全新水凝胶科技生物材质，贴合亲肤，一片面膜蕴含一整瓶兰蔻‘小黑瓶’精华肌底液的核心成分，令肌肤时刻保持水嫩弹润，绽放青春光彩。

神奇酵母 尖端提取 唤醒年轻肌肤

兰蔻实验室模拟天然发酵过程，并运用尖端科技提取出两大具备顶级肌肤修护力酵母精华——“修护”酵母精华和“强韧”酵母精华，赋予兰蔻‘小黑瓶’“小嫩膜”史无前例的强韧修护。

- 发酵：在良好环境下培育具备顶级修护力的两大酵母精华， 并在一片兰蔻‘小黑瓶’“小嫩膜”中蕴含120亿个酵母。

- 分裂：运用超声波声纳科技将酵母分裂，击破细胞膜，从酵母里释放出对肌肤有益的元素，保证100%亲肤性。

- 萃取：过滤并极大保留具有强大修护力的成分，使之达到98%纯度活性。

*注册名：兰蔻肌底精华浸润修护面膜

兰蔻‘小黑瓶’“小嫩膜”酵母的三步发酵提取过程

革新材质 贴合亲肤 快速渗透营养

兰蔻‘小黑瓶’“小嫩膜”采用全新水凝胶科技生物材质，细致呵护每一寸娇嫩肌肤。

- 快速渗透，直达肌肤底层。全新水凝胶科技生物材质多用于干细胞移植，修复损伤细胞和软骨修复手术。当将兰蔻‘小黑瓶’“小嫩膜”敷在皮肤上，凝胶内部的物理结构从固态变成液态，释放丰盛营养成分，强效渗透肌底。

- 灵活亲肤，宛如第二层肌肤。全新水凝胶生物材质以其强大的伸张力和亲肤性，全方位、无死角贴合肌肤，最大程度提升肌肤保湿力，让营养成分只吸收、不挥发。

- 医用级抗菌，肌肤安全无压力。兰蔻‘小黑瓶’“小嫩膜”含有能够吸收细菌毒素的纳米海绵，保证肌肤安全，无负担吸收营养。

兰蔻‘小黑瓶’“小嫩膜”

修护肌底 密集呵护 焕发水嫩光采

兰蔻‘小黑瓶’“小嫩膜”有效修护肌底损伤，强韧肌底健康。除了日常护理，还可用于肌肤急救。无论任何时间，只需10-30分钟，肌肤立现水润嫩滑、均净透亮。

- 快速回归巅峰状态。可在重要时刻前使用，令肌肤返回肌肤最佳状态，迅速提亮肌肤，焕发光芒。在使用兰蔻‘小黑瓶’“小嫩膜”后，80%的受访女性反馈上妆更加容易，80%表示肌肤更加光滑，85%觉得肌肤更加水嫩光泽。1

- 拥有整日持久的肌肤光泽。可在外出前使用，肌肤立显紧致水嫩。在使用兰蔻‘小黑瓶’“小嫩膜”后，93%的受访女性反馈皮肤更加弹润，93%表示肌肤瑕疵减少，91%觉得肌肤容光焕发。2

- 深度滋养，密集修护。为让清晨起床拥有紧致饱满的肌肤状态，可睡前使用。100%的受访女性反馈皮肤更显活力，98%表示肌肤更显健康，95%觉得肌肤更加年轻。3

兰蔻‘小黑瓶’“小嫩膜”

四步使用 科学护理 尽享莹润愉悦

为了让所有女性可以纵享兰蔻‘小黑瓶’“小嫩膜”的水嫩莹润愉悦之感，兰蔻推荐针对性的使用方法，效果臻显可见：

- 打开面膜。

- 取下透明膜敷于面部，凝胶面向下。

- 移除另一面的白色保护层，敷在面部 10-30分钟。

- 取下面膜，轻轻按摩肌肤，帮助剩余精华渗透进肌肤。

1 60位女性的自我评价。

2 60位女性的自我评价。

3 60位女性的自我评价。

兰蔻‘小黑瓶’“小嫩膜”护理方法

兰蔻‘小黑瓶’“小嫩膜”， 水润呵护，让肌肤尽享嫩滑弹润、紧致饱满，焕发年轻光芒。