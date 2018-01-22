简约之美 从ORBIS奥蜜思开始

社会的嘈杂，工作的繁重，家庭的烦恼，越来越多的上班族在纷扰的生活中感受到了压力，肌肤也日益变差……

1月13日~14日，POLA ORBIS集团的ORBIS奥蜜思在深圳COCOPARK星空广场举行了“简约生活”主题路演。ORBIS奥蜜思助你抛开繁琐、解放自我、回归自然，感受天然纯粹带来的极致护肤体验。

活动现场以白色系为主，水蓝色相间，布置得让人第一眼就联想到澄净天空、碧海蓝天。而这清爽的设计，正体现了ORBIS奥蜜思水润澄净、简约护肤的决心。

ORBIS奥蜜思多年来一直以科学的角度，秉持‘追求肌肤真正所需’为理念，追求高稳定与安全的功效。1987年，ORBIS奥蜜思首次发表了100%无油护肤概念。不盲目追求流行、不落窠臼，诚实倾听顾客的真实心声，满足顾客的需求。

摒弃了对肌肤造成负担的物质，精心挑选原料，并且只添加经过科学验证安全性、且不可或缺的成分。这正是ORBIS奥蜜思的产品最终得以无香料、无色素、无油分的原因。环保简约的包装、无负担的成分，在大家的变美之路上，ORBIS奥蜜思始终相伴而行。

“简约生活”主题路演时，ORBIS奥蜜思中国区的市场部公关经理 段怡文女士来到现场致辞并对一直以来支持奥蜜思的粉丝表达了感谢。活动现场为用户准备了美照打印、彩妆体验等等互动活动。ORBIS奥蜜思产品经理兼首席护肤老师tomo为大家带来了2018款水原力以及透妍防晒隔离乳的新品介绍。

路演现场更有美妆达人周毅老师，为到场参加活动的粉丝们讲解护肤知识。

在传达护肤技巧的同时，现场粉丝还能抢先免费体验2018款水原力系列、透妍防晒隔离乳以及其他系列产品。

深圳COCOPARK星空广场的“简约生活”主题路演于1月14日圆满结束，让我们期待下一站ORBIS奥蜜思路演与您再次相见。