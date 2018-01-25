拯救加班丧尸脸？是时候往购物车放点mask补补血

导语：这大冬天最让人悲伤的事，是抹遍基础护肤，都依旧无法控制的，的丧丧的加班脸！我要用面膜来回血！！！（来源：pclady）

这大冬天里，自己那就算是抹了水乳面霜，都依旧无法控制的，干得飘起异国雪花的脸！！！（是不是好有画面感啊喂）

骚年别哭！这基础护肤拯救不了的干枯脸，咱们还有一个叫面膜的好同志啊~小迷妹给你安利拯救冬日干涸脸的面膜菌~包你一剂拥有掐得出水好肌肤。

老掉牙的款式该换掉啦~~是时候宠幸好用小众新款儿~（真是花心的女银 “对！”）

\ 必须加进购物车の冬季不爆皮面膜菌 //

~推荐排名不分先后~

- LuLuLun one保湿弹力滋润护理面膜 -

冬季必选关键字：精华似海般大容

这面膜好眼熟可是又想不起来是sa？喏喏喏，就是那个日本好夯的，口味很多的袋装式面膜~

而这1面膜就是他家的新品啦，上市不久就Get到了不少杂志的热推，怪不得感乳此嚣张得标榜自己是NO.1哈哈哈！

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美容液里头加入的是微缩美容油，35ml的精华量也是让人hin满意的~加上这精华是乳液状的，冬天用真的是敲滋润~

特别一提~柔软的面膜纸有大牌抚脸的感觉！（这到底是什么感觉？）据说厚度跟POLA的极光面膜一样？（大家也知道极光有多贵吼）

- HACCI 老铺蜂蜜特润紧致面膜 -

冬季必选关键字：漂亮。（你赢了）

好多好多的蜂蜜，Oh 万年颜狗是不是看到包装就被秒杀了？是要你说手绢虽然好像麻麻小时候用的~~不过好漂亮啊我要。

跑偏了…此款蜂蜜精华保湿面膜蜂蜜的高强滋润度高强度滋润力~绝对是同类蜂蜜的N倍哟~上下分体式面膜也让面膜随意适应各种脸型啊喂~

也许你不知道，HACCI诞生于1912年，本来呢是一间专营纯天然蜂蜜产品的店，囊括的蜂蜜产品从食品的到护肤品~（感觉是要把小蜜蜂一家全收了）

种类不多，但是全是满满蜂蜜精华~所以这款蜂蜜面膜是包含蜜蜂的爱意呀~

- Sastty素顔女神甜王草莓酵素面膜 -

冬季必选关键字：少女的冬天

怎么可以少得了草莓！这款看起来就很可口的水洗面膜，主要成分是又大又甜的博多甜王草莓~~不过单凭这些还是不足以拽动冬天的我去洗脸！！不要！不要！不要！

你再看~木瓜酵素+草莓滋养成分，脸部角质在敷脸中就悄悄去除~乃们以为去角质就很干？胶原蛋白&透明质酸的组合~

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让干皮宝宝用完后也大呼，洗掉为sa能乳此滋润！此时表示，为了它，我愿意洗100遍脸。真的。

- Utena艳肌坚果精油面膜 -

冬季必选关键字：便宜大碗买买买！

Utena家的面膜真是都是爱~那个满满果冻面膜~也是她家的呀~~

这回小A妹推的是这个坚果精油面膜，坚果精油+胶原蛋白神经酰胺Or玻尿酸，共三款都是高保湿的款~

关键是便宜大碗~任君选择~多试几个口味也是极好哒~

说完日系面膜说说韩系！对于我这种日常喜欢换着花样来敷的人来说，啥好我用啥！~ 我啥都想试嘿嘿嘿。

- AbyBOM超能婴儿面膜贴 -

冬季必选关键字：一片搞定面膜+眼霜+面霜

三部曲面膜已经不是新鲜事啦~不过这粉嘟嘟的baby三部曲面膜也是很可爱了，而且，看到我老公池昌旭也敷，那我就勉强也敷一下吧。

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除了是老公同款必get这个点~这款的确是极好~对于冬天处于冬眠状态的各位宝来说呢~第一步：涂抹眼部精华；第二步：涂抹面霜；第三步：敷上面膜；第四步：对的，你就能冲到暖烘烘的被窝里去了~！

美哉~

- 韩国JAYJUN维他命玻尿酸能量面膜 -

冬季必选关键字：口碑王准不会错

JAYJUN的各种三部曲面膜火得不要不要的，效果也是棒棒哒，导致它家现在每每出新品，都不可无视它的存在。（扶额）（俺老孙一巴掌拍死你）

多种维生素+高浓度小分子玻尿酸~嗯哼~保湿力是大赞！加上网格状的面膜纸，吸附锁住精华力可以给100分~ （猛然睹见他家官方旗舰店依旧特价我的心，绝对是奔腾的）

- BANOBAGI巴诺巴奇果冻面膜贴 -

冬季必选关键字：果冻状精华保湿力UPUP

韩国大势美妆节目Get itbeauty推荐~由韩国著名外科专家与皮肤科专家共同研发~

传说中具有抗氧化、保湿、促进胶原合成等作用和效果，果冻形式精华与肌肤贴近力hin好的说，蓝色款适合冬季使用，真是仿若小水库。

巨多的精华液我也不只是愣了300秒（哪止！）

欸，我可是被面膜包养的人了~什么水逆啊加班脸通通给我退散退散。