新浪黑猫投诉试运营启动 用户消费权益保障添利器

随着我国经济发展进入黄金时期，国民消费能力和需求在不断提升，消费者权益保障上暴露出的问题也不断增多，成为影响国民生活品质、阻碍消费增长的原因之一。在消费者基本消费需求得到满足的情况下，高品质的产品、高质量的服务已经成为用户的核心诉求。

新浪网联合微博积极响应政府政策，正式推出黑猫投诉平台并进入试运营。（PC端访问：tousu.sina.com.cn 移动端访问：tousu.sina.cn）。通过黑猫投诉平台，用户能够随时投诉消费过程中商家的不规范行为从而实现维权。依靠新浪网海量的线下企业库及极具影响力的各领域专家学者，用户的投诉可以得到专业的指导和企业快速的反馈。

同时，凭借新浪网和微博强大的大数据分析能力，黑猫投诉平台还将同步推出企业信誉榜单，为消费行为抉择提供参考。凭借自身千万级的媒体追踪曝光能力，黑猫投诉平台的推出有望真正助力用户维权意识的提升，在广大企业中强化高质量、强服务的用户价值观。

三大措施打通投诉渠道 提升消费纠纷解决效率

为增强消费者维权意识，避免商家推诿拖拉现象，打击无良商家欺诈行为，黑猫投诉平台将逐步推行线上线下联动，推出信誉榜单，设立评审团联盟三大措施。三项措施的推行将提高消费者消费维权能力，保障消费者正当权益，旨在为中国消费者群体打造投诉生态链，积极响应每一位消费者投诉需求。

线上线下联动出击，直击未纳入系统商家：在线上，黑猫投诉平台将接入大数据系统，打通微博社交平台，让投诉直达商户，引起商家关注，并予以解决；在线下，平台将直接触达未纳入数据系统的商家，敦促解决消费者的诉求。

推出黑猫投诉榜单，实现商家信誉透明化：在黑猫投诉榜单中，企业在规定时间之内解决消费者投诉，将被录入黑猫投诉平台红榜，以表彰企业处理投诉的能力；如在要求时间内一直未解决消费者投诉，将被录入黑猫投诉平台黑榜。

设立评审团联盟，整合资源优化维权环境：新浪网将通过律师团队、行业专家、媒体KOL、微博官方大V联盟建立评审团联盟，为消费者提供专业意见，调动资源助力维权环境的提升，帮助真正优质的商家脱颖而出。

构建维权数据生态系统 增加用户“消费安全感”

根据中国消费者权益保护网（12315）官方网站数据显示，2017年前三季度，全国工商和市场监管部门总计受理消费者诉求623.57万件，同比增长7.7%。其中，投诉152.02万件，同比增长30.0%。用户消费能力的逐年增强并没有消除侵权行为，在生产及服务的压力下，部分商家反而通过对品质与服务打折扣，来实现企业的商业利润。互联网模式的深入通过丰富服务品类来简化消费环节，在全面打开用户消费需求的同时，也增加了许多新型的消费维权问题，投诉种类也在不断增加。

作为始终致力于对社会产生积极影响的权威媒体，新浪网不仅有着优质的内容，更从建立之初便始终积累技术能力，走在领先技术研究与应用的前沿。黑猫投诉平台将接入新浪大数据系统，利用前沿技术，整合现有企业、用户社交内容数据，维权信息，构建维权数据生态系统，提升维权处理效率。

新浪黑猫投诉平台的上线，旨在响应政府号召，整合自身资源创建投诉数据生态链，协助消费者处理投诉事件，为企业与消费者建立沟通桥梁，努力让所有消费者都能体会到消费升级所带来的品质提升，让生活更加美好！