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春夏限量“海洋风暴”来袭 beautyblender美妆蛋冰绿薄荷色全新上市

2018年02月01日 09:37 新浪时尚
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　　蔚蓝恬静的海水可以净化心灵，特别是冬天的海洋，宁静神秘而深邃，更叫人着迷。闭上眼睛深呼吸，咸咸的海水味伴着缓缓的海浪声，简单而平静，不正是我们追求的生活吗？

　　风靡全球的化妆品“好闺蜜”beautyblender?美妆蛋品牌于2018年1月在中国丝芙兰所有门店独家上市全新产品——美妆蛋冰绿薄荷色。

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　　beautyblender?全新冰绿薄荷色美妆蛋以海洋为灵感，结合了美妆蛋与‘水份’密不可分的关系，用清澈的湖绿色呈现出海洋的平静。虽然外表冷若冰霜，但无论是热情如火或是冷艳动人的完美妆容都能靠它打造。

　　冰绿薄荷色一向是潮流热选，春夏的热门流行色，迷倒不少女生。bb的粉丝们， 还不赶快chill一chill？

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　　产品名：beautyblender美妆蛋冰绿薄荷（丝芙兰中国独家销售）

　　价格：RMB168

　　2018年1月上市

　　产品介绍：beautyblender?全新冰绿薄荷色美妆蛋以海洋为灵感，结合了美妆蛋与‘水份’密不可分的关系，用清澈的湖绿色呈现出海洋的平静。虽然外表冷若冰霜，但无论是热情如火或是冷艳动人的完美妆容都能靠它打造。

　　使用方法：

　　-沾湿： 将美妆蛋用水沾湿；

　　-挤干： 挤掉多余水分，再用毛巾按干；

　　-拍印： 沾取适当的粉底/遮瑕类底妆产品，轻轻拍印在面部即可；

　　-清洁： 配合使用美妆蛋清洁刷子海绵专用皂/液清洗，置于阴凉通风处风干。

　　-更换：每使用90天推荐更换1个新的美妆蛋。

　　品牌介绍：

　　beautyblender美妆蛋品牌始创人Rea Ann Silva拥有超过25年彩妆经验，曾为格莱美世界名人录、艾美奖、奥斯卡得奖名人化妆，一手创立了beautyblender革命性的化妆工具。

　　美妆蛋本为专业化妆师设计制作，主要是确保客人于高清镜头下亦可表现出精致的妆容，于是这革命性的美妆蛋便成为城中热话，一时间风靡全球。

　　凭借独特“开放式细胞结构技术”研制而成，以质感柔软有弹性的物料制作，不含乳胶成分。加上简单易用3步骤：沾湿、挤干、拍印“，令beautyblender成为不论是彩妆或素颜支持者不可或缺的美容工具。

标签: 薄荷色美妆蛋丝芙兰

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