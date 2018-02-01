2017TIAN GALA华生 天辰之夜 艺术与慈善共鸣

导语：1月30日，2017TIAN GALA华生·天辰之夜在北京瑰丽酒店举行。从慈善出发，领略艺术之美，活动主办方北京天辰时代文化艺术发展有限公司董事长谢依辰女士与栩栩华生媒体集团创始人兼总编辑冯楚轩先生共邀近300位嘉宾一同参与，现场不仅盘点年度艺术人物及大事件，还特邀著名艺术家娄正纲担任艺术总监，打造沉浸式艺术展览，为嘉宾诠释2017艺术之美。

主办方天辰时代董事长谢依辰女士与栩栩华生媒体集团创始人兼总编辑冯楚轩先生

华生天辰，荣耀年度艺术之夜

主办方征集国内外各领域艺术家、各类艺术展馆以及艺术跨界品牌等事件，盘点2017年在文化艺术领域做出突出贡献的机构与个人，颁发年度非凡艺术大奖及先锋艺术大奖。其中，松美术馆获选2017年度美术馆；保利拍卖创始合伙人赵旭先生获得2017年度艺术行为推动奖；上海廿一当代艺术博览会被评为2017年度博览会；而日本的青年艺术家小松美羽则摘得2017年度新锐艺术家。此外，艺术家王中军、赵旭、娄正纲、蔡志松、刘韡、孙浩、徐华翎、杭春晖、徐弘、秦艾、郝世明、杜小同、马灵丽、杨凯、章盈盈等国内艺术名家，以及来自美国的著名视觉艺术家Bradley Theodore和来自日本的蜷川实花Mika Ninagawa 、小松美羽 Miwa Komatsu 、Leslie Kee也出席助阵荣耀艺术之夜。

艺术家红毯照

艺术家：王中军（左）、娄正纲（右）

艺术家：Bradley Theodore（左）、蔡志松（右）

艺术家：蜷川实花、小松美羽、Leslie Kee

艺术家：孙浩及夫人张丹、杭春晖、徐华翎、郝世明、杜小同

现场颁奖图

松美术馆获选2017年度美术馆，领奖人：王中军先生，颁奖嘉宾：栩栩华生集团创始人兼总编辑冯楚轩先生

保利拍卖创始合伙人赵旭先生获得2017年度艺术行为推动奖，领奖人：北京保利国际拍卖现当代艺术部总经理常天鹄先生（中）和保利香港拍卖中国区首席代表侯亚男女士（右），颁奖嘉宾：演员海清女士

上海廿一当代艺术博览会被评为2017年度博览会，领奖人：周大为先生（中），颁奖嘉宾：华人文化副总裁周洁女士（左）、演员张天爱女士（右）

小松美羽摘得2017年度新锐艺术家，领奖人：小松美羽（中），颁奖嘉宾：天辰时代董事长谢依辰女士（左），艺术家娄正纲女士（右）

“艺”举“益”动，点亮儿童艺术之梦

艺术与慈善共鸣，本次展览的艺术品，同时也是慈善拍品，TIAN GALA携手华谊玄如文化艺术教育基金会与华谊兄弟公益基金通过艺典平台在现场进行线上竞拍，拍得的部分款项将用于青少年文化艺术教育。本场公益竞拍的作品分别为王中军作品《白荷花》、娄正纲作品《日月090号》、蜷川实花作品《Liquid Dreams》、孙浩作品《红旗》Ⅱ 与赵忆慈作品《金色华尔兹》。艺术家Bradley Theodore在现场即兴创作完成艺术作品并进行竞拍。艺术家的一举一动，点亮了儿童艺术梦想。晚宴现场还邀请到了捐助项目之一的蒲公英中学的孩子们出席活动，并带来了精彩的非洲鼓表演。

拍品分别是：王中军作品《白荷花》、娄正纲作品《日月090号》、蜷川实花作品《Liquid Dreams》、孙浩作品《红旗》Ⅱ、赵忆慈作品《金色华尔兹》

华谊玄如文化艺术教育基金会董事程婷女士、中央美术学院艺术管理与教育学院教授赵力先生、演员耿乐先生、演员李梦女士上台为买家颁发慈善证书

名流云集，传递东方时尚之美

现场，主办方邀请演员海清、张天爱、吴建豪、乔欣、李梦、韩东君、张瑶、耿乐、张晓龙、黄宥明、陈燃、luu brothers、苏青、刘承羽、魏天浩、冯聪，以及刘岩、陈正飞、包先生、李晖、NEE，美国知名音乐制作人Kevin Shin等来自各行各业的名人一同助阵艺术慈善之夜，并为所有来宾奉上三段风格迥异的表演传递东方之美。活动以全球首发的《山河舞》拉开序幕，舞者行静相宜的动势，融合历史色彩与当代演绎，呈现东方万物皆存的气韵。当红歌手吉克隽逸以一曲音域辽阔的《蜕化》为民族音乐发声，诠释对故乡浓郁的情感。月出皎兮，皎人僚兮，跨界声音艺术家、独立制作人朱哲琴带来《月出》表演，此曲由专业器材收集5大民族地区音乐并融合打造，让世界听见，东方之音。

嘉宾：吉克隽逸表演

嘉宾：朱哲琴表演

开场舞蹈《山河图》来自BNU实验舞团

蒲公英中学的孩子表演非洲鼓

明星红毯图

嘉宾：张天爱、海清

嘉宾 吉克隽逸、乔欣、吴建豪

嘉宾：张瑶、韩东君、耿乐、李梦

嘉宾：Kevin Shin、张晓龙、朱哲琴、黄宥明

嘉宾：苏青、Luu Brothers、陈燃

嘉宾：冯聪、刘岩、李晖、刘承羽

嘉宾：魏天浩、陈正飞、NEE、包先生

本次活动由天辰时代与栩栩华生共同主办，华谊玄如文化艺术教育基金会与华谊兄弟公益基金协力支持。天辰时代近年来一直致力于泛文化领域的开发与投资，积极助力文化艺术的发展与交流。栩栩华生作为中国最好的生活方式与时尚内容制作与提供商，通过不同平台“发现、挖掘、报道符合中国属地文化与中国人的生活方式。双方强强联手，引发艺术与慈善共鸣，共享华人生活方式。此次晚宴只是序曲，敬请期待TIAN GALA带来惊喜与精彩。