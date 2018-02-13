新浪时尚 > 正文

保暖又时髦！学高圆圆赵丽颖冬季穿件派克大衣

保暖又时髦！学高圆圆赵丽颖冬季穿件派克大衣
2018年02月13日 17:20 新浪时尚
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

   导语：还真别说，冬季想要保暖又时髦，这件单品真的要入手，太火了，就是经典不败的派克大衣，也被称为军绿色大衣，深受明星潮人的喜欢，赶紧来学一学派克大衣搭配技巧吧。

保暖又时髦！冬季有这件派克大衣就行了 派克大衣搭配　高圆圆

　　高圆圆这件军绿色大衣，毛绒领子，增添不少华贵的气息，宽松版型，松紧衣摆设计，穿在身上显瘦好 看，搭配黑色紧身裤和雪地靴，轻松搞定冬季造型。

保暖又时髦！冬季有这件派克大衣就行了 派克大衣搭配赵丽颖

　　派克大衣真是很多女星都喜欢，赵丽颖这件大衣，白色毛茸茸领子，夸张的设计风格，看着就很暖和， 内搭白色短毛衣，下穿黑色紧身裤，搭配短靴，显瘦时髦。

保暖又时髦！冬季有这件派克大衣就行了 派克大衣搭配娄艺潇

　　娄艺潇军绿色大衣，棉衣外套，白色毛绒翻领，与军绿色形成对比，色彩鲜明，内搭黑色毛衣，下穿同 色系小脚裤，一双短靴就能提升造型感。

保暖又时髦！冬季有这件派克大衣就行了 派克大衣搭配林允儿

　　允儿机场街拍也喜欢穿派克大衣，图章装饰，增添不少俏皮可爱的气息，毛绒领子暖和有型，内搭黑色 卫衣，下穿紧身裤，搭配球鞋，青春靓丽。

保暖又时髦！冬季有这件派克大衣就行了 派克大衣搭配林允儿

　　林允儿这件派克大衣，棕色毛绒内衬，连帽装饰，休闲时髦，内搭黑色打底衫，配上打底裤，一双高跟过膝靴尽显优雅女人味。

保暖又时髦！冬季有这件派克大衣就行了 派克大衣搭配IU

　　IU穿上宽大的派克大衣，保暖时髦兼具，内搭亮色系卫衣配上黑色小短裙，穿上裤袜和白色球鞋，是不 是很显瘦呢？

保暖又时髦！冬季有这件派克大衣就行了 派克大衣搭配街拍搭配

   硬朗帅气的派克大衣也可以搭配碎花裙子穿，那样的别致与众不同，搭配亮色系高跟短靴，美丽动人。

保暖又时髦！冬季有这件派克大衣就行了 派克大衣搭配街拍搭配

　　军绿色休闲大衣，帅气随性的风格，穿在身上就是好看，混搭西装外套和衬衫，搭配高腰牛仔短裤，一 双丝袜和短靴就能凸显身材线条。

保暖又时髦！冬季有这件派克大衣就行了 派克大衣搭配街拍搭配

   军绿色大衣冬季一定要入手一件，不管你怎么穿都好看，配裙子配裤子，暖和又时髦。 

保暖又时髦！冬季有这件派克大衣就行了 派克大衣搭配街拍搭配

　　身边几乎没有女生不喜欢派克大衣，经典帅气的颜色，穿在身上硬朗个性，内搭白色打底衫，下穿牛仔 裤，一双球鞋轻松惬意。

 

我要反馈

精彩视频

新闻排行榜

产业资讯

明星公告栏

精彩原创

高清美图

专题策划

风向标

我爱试用

秀场库

化妆品库

新浪时尚意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有