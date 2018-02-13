保暖又时髦！学高圆圆赵丽颖冬季穿件派克大衣

导语：还真别说，冬季想要保暖又时髦，这件单品真的要入手，太火了，就是经典不败的派克大衣，也被称为军绿色大衣，深受明星潮人的喜欢，赶紧来学一学派克大衣搭配技巧吧。

高圆圆

高圆圆这件军绿色大衣，毛绒领子，增添不少华贵的气息，宽松版型，松紧衣摆设计，穿在身上显瘦好 看，搭配黑色紧身裤和雪地靴，轻松搞定冬季造型。

赵丽颖

派克大衣真是很多女星都喜欢，赵丽颖这件大衣，白色毛茸茸领子，夸张的设计风格，看着就很暖和， 内搭白色短毛衣，下穿黑色紧身裤，搭配短靴，显瘦时髦。

娄艺潇

娄艺潇军绿色大衣，棉衣外套，白色毛绒翻领，与军绿色形成对比，色彩鲜明，内搭黑色毛衣，下穿同 色系小脚裤，一双短靴就能提升造型感。

林允儿

允儿机场街拍也喜欢穿派克大衣，图章装饰，增添不少俏皮可爱的气息，毛绒领子暖和有型，内搭黑色 卫衣，下穿紧身裤，搭配球鞋，青春靓丽。

林允儿

林允儿这件派克大衣，棕色毛绒内衬，连帽装饰，休闲时髦，内搭黑色打底衫，配上打底裤，一双高跟过膝靴尽显优雅女人味。

IU

IU穿上宽大的派克大衣，保暖时髦兼具，内搭亮色系卫衣配上黑色小短裙，穿上裤袜和白色球鞋，是不 是很显瘦呢？

街拍搭配

硬朗帅气的派克大衣也可以搭配碎花裙子穿，那样的别致与众不同，搭配亮色系高跟短靴，美丽动人。

街拍搭配

军绿色休闲大衣，帅气随性的风格，穿在身上就是好看，混搭西装外套和衬衫，搭配高腰牛仔短裤，一 双丝袜和短靴就能凸显身材线条。

街拍搭配

军绿色大衣冬季一定要入手一件，不管你怎么穿都好看，配裙子配裤子，暖和又时髦。

街拍搭配

身边几乎没有女生不喜欢派克大衣，经典帅气的颜色，穿在身上硬朗个性，内搭白色打底衫，下穿牛仔 裤，一双球鞋轻松惬意。