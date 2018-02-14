中日韩最时髦的it girl同场比拼 多元化时尚就看纽约了

导语：纽约时装周已经过半，但精彩依旧不停，今日的Coach秀场不仅有最新鲜的鲜肉奶爸任嘉伦，还齐聚了亚洲最时髦的女孩们，看看她们都有什么样的时髦秘籍吧。

亚洲时尚力量

任嘉伦

任嘉伦接受新浪时尚专访

任嘉伦身穿渐变色夹克搭配皮质长裤亮相Coach秀场，他一身迷彩夹克搭配皮裤的潮范儿造型，非常吸睛。

文咏珊

文咏珊接受新浪时尚专访

文咏珊身穿鹅黄色夹克外套搭配粉色上衣和及膝亮片裙亮相秀场，一抹红唇格外亮眼，这一身纷纷嫩嫩的色彩，也是有120分的娇俏少女感了。

韩国女星朴信惠

韩国女星朴信惠

韩国女星朴信惠也到场助阵，她身穿皮草夹克搭配蓝色纱裙，时髦街头风混搭淑女范儿。

日本女星水原希子

日本女星水原希子

日本超模、女星水原希子一身草绿色西服套装亮相秀场，内搭同色系抹胸，再搭配头上冲天的两个小啾啾，这种鬼马尺度的造型，也只有水原希子能hold住了。

文咏珊 Selena Gomez 孙芸芸与任嘉伦

精彩秀场看点

Coach 1941 2018秋冬系列依旧为我们带来减龄十足的轻摇滚风穿搭。利用酷帅的机车夹克搭配碎花裙以及流苏元素，打造浪漫的暗黑少女风，个性又帅气！高清秀场图集>>

Coach-1941-2018秋冬系列

Coach-1941-2018秋冬系列细节

Vivienne Tam 2018秋冬系列利用不同材质的拼接，条纹丝带和图腾感的印花，打造一场以流浪为基调，充满异域风情的系列，而大面积运用不同材质的混搭，更是表现了时尚的包容性和多元化。高清秀场图集>>

Vivienne-Tam-2018秋冬系列

Vivienne-Tam-2018秋冬系列细节

Boss 2018秋冬系列灵感来自纽约艺术家 Robert Morris，利用简单利落的剪裁，大色块的撞色，打造时髦都市女郎的极简主义穿搭，高冷时髦，每一件都是职场女性衣橱里的必备单品。高清秀场图集>>

Boss-2018秋冬系列