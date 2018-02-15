宋佳高圆圆教你过年穿上大红色 遇见未知惊喜

导语：当你还在为穿上时髦款式而沾沾自喜以为自己赶上了潮流时，穿搭配色也是个不容小觑的问题。暂时拔了从前的种草，已经以光速强势上线的大红色占据了撞色穿搭的半壁江山，火速围观教科书级别的好穿搭吧。

小花老师这身红色西服套装来自IMMI，干练帅气的她搭配了一双Roger Vivier运动鞋适时打破了沉闷，端庄又有趣。

高圆圆的红色荷叶边连衣裙足够亮眼，不需要再来一丝复杂的搭配，便能夺人眼球，瞬间时髦度上升。

李冰冰的T恤和长裤均来自设计师张帅个人品牌ZHANG SHUAI，街头感十足的一身look搭配上DIOR ”DIORAMA”单肩包，营造一种带着一丝甜美的帅气。

姚晨这件Edition10 2017夏季红色连衣裙简单优雅，搭配一双最简单的一字带凉鞋就最美。

这件Nina Ricci红色连衣裙在崔雪莉小姐姐身上性感迷人，一件黑色小内搭让这件红色连衣裙高级感up up。

娜比这身look来自于Miu Miu 2017春夏系列，针织衫和半裙时尚又可爱，显出无限的青春气息，少女系穿搭才是减龄利器。

意大利博主Gilda Ambrosio是撞色系穿搭的种子选手，温柔的荷叶边上衣搭配红色直筒裤超级帅气，再来一双玫红色高跟鞋，简直完美。

大红色用来搭配一身黑色半裙特别亮眼，更能凸显个性。好身材尽显无疑。