学杨幂大表姐穿运动鞋 春节出游你就是时髦

导语：春节小长假即将到来？在这运动风当道的天下，出游期间一双舒适的鞋子必不可少。废话不多说，看看有哪些时髦有型的运动鞋吧~（来源：时尚COSMO）

1。 黑白运动鞋

跑步鞋设计简洁大方，从运动单品变身为时尚单品。不仅适合穿去跑步健身，你还能混搭日常单品变得更时髦~鞋面以黑白色为主的跑步鞋万能百搭，怎么搭配都不用担心出错~

2。 彩色运动鞋

黑白色虽然百搭，但稍显无趣。彩色款式则更加有趣，比起黑白色更适合春夏~既然鞋子选择了鲜艳彩色，那么在服装方面就要尽量挑选素雅一些的颜色。当然如果你有超强搭配功力，不妨就大胆尝试撞色吧~

觉得鞋面亮色hold不住，也有这种在鞋底边上玩起了小色彩

3。 厚底运动鞋

个子娇小的女生常常会抱怨这股运动风实在是不适合短腿星人。别担心，已经听到你们内心呼唤啦，现在运动鞋的底是越做越厚啦~是时候把你的恨天高替换成厚底运动鞋啦~

其实气垫运动鞋同样起到加厚底的作用~

4。 拼接运动鞋

不同材质和颜色拼接在一起的运动鞋，一下子就变得有质感起来，同时也让运动鞋不那么运动了。搭配起来更是得心应手，可以休闲到底，更可以混搭出街头风~

单品推荐：

NIKE TANJUN 参考价RMB499

可以在官网实体店买到

PUMA B.O.G Sock HANAMI 参考价RMB999

可以在官网实体店买到

Reebok BOLTON MONOTEMP 参考价RMB720

可以在官网实体店买到

HOGAN MAXI H222 参考价RMB4600

可以在实体店买到

ADIDAS FLASHBACK W PK 参考价RMB1099

可以在天猫旗舰店买到

快去选一双舒适又有型的运动鞋陪你度过小长假吧~