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高圆圆最新街拍 极简单品搭配出时尚感

高圆圆最新街拍 极简单品搭配出时尚感
2018年02月17日 08:00 新浪时尚
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    导语：国民女神高圆圆街拍就跟广告大片一样，十分养眼，也有不少女生喜欢高圆圆的穿衣风格，用极简单品搭配出时尚感，散发着优雅气质，完美诠释高超衣品，赶紧欣赏高圆圆街拍，提升穿衣品味。

高圆圆最新街拍 极简单品搭配出时尚感 高圆圆街拍图片高圆圆

　　高圆圆机场街拍，灰色宽松版型的西装外套内搭白T恤，下穿宽松牛仔裤，一双厚底短靴增添不少帅气 感觉，戴上墨镜，瞬间提升气场，都是很常见的单品，组合在一起竟如此养眼。

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　　高圆圆机场街拍都很实用，女孩们完全可以照搬高圆圆的穿搭，浅灰色短款卫衣搭配深蓝色百褶阔腿裤 ，一双白色球鞋更加休闲舒适。

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　　深灰色长款呢子大衣，降温天就需要一款大衣来保暖，腰带装饰，敞开穿更加随性好看，搭配打底裤和 低跟短靴，利落有型。

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　　紫色马海毛宽松毛衣，看上去就很有手感，柔软舒适，保暖时尚，搭配今年很流行的条纹装饰运动裤， 格外的吸晴时髦。

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　　长袖格子衬衫内搭白色打底衫穿，也是不错的混搭风格，一条中间开叉的军绿色高腰裙，让高圆圆散发 出优雅女人味。

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   拼色长袖T恤搭配高腰牛仔裙，穿上白色球鞋，是不是很有青春靓丽的气息，减龄十足。

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　　今年最流行的复古色系麂皮流苏外套，上身动感十足，内搭白色短款打底衫，下穿修身牛仔裤，一双高 跟短靴搞定时尚造型。

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　　浅蓝色短款宽松毛衣，特别清新养眼的色调，穿在身上给人的感觉很舒服，搭配同色系紧身牛仔裤，穿 上高跟短靴，显高显瘦。

 

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