学天仙攻刘亦菲穿西装 不要惨变售楼小姐

导语：一直以仙气著名的刘亦菲穿起西装来秒变天仙攻，年会要不要也给自己来一套西装尝尝酷帅女生的味道！
刘亦菲
刘亦菲身着迪奥2016春夏成衣系列黑色套装（Bar Jacket），不落俗的白色V领内搭帅气十足。
刘亦菲
据说不少网友看到如此帅一脸的刘亦菲不禁大喊“老公”，还留言点赞：“好干练，不一样的感觉，但真的很美”、“你才是老公总攻大人”。
刘亦菲
刘亦菲穿正装确实非常美啊，尤其是这组GIF图，穿着西装高跟鞋做踢腿动作，一个新名词出现了：“天仙攻”
什么女神软妹，完全男友力max好么！
穿上硬朗男装后大走“女汉”路线，把直男都秒杀了。
同样是职场少不了的西装，为什么刘亦菲穿成天仙攻，而你只能穿成售楼小姐、银行柜员呢？
拜托！尖领白衬衫别跟西装同框
本来应该先从西装外套开始说的，但小编有一件事不吐不快，必须先来说说
那就是：穿西装请放过尖领白衬衫！
看多了这样的图片小编也会有一秒钟的迷失，难道就没有一个不土的？答案是：没有！没有！没有！
就算明星也不敢把领子翻出来穿，不过这位同学，论文答辩在隔壁你好像走错场子了。答应我，把尖领白衬衫永远封存起来好吗？
西装内究竟应该搭什么？
从材质上说，顺滑的真丝材质特别受到青睐
说得严重点儿，女主管与初入职场的菜鸟区别也就在这里，不只是内搭本身品位不俗，连西装的材质都被衬得好很多。
红色西装
贝嫂
从款式上说，V领、低领明显更受欢迎
谨慎尝试翻领衬衫，用V领或者低领伪造“视觉三角区”尽量拉长颈部线条，终于也有了天鹅一样的挺拔气质，顺便治好了多年的“没脖子病”。
V领、低领明显更受欢迎
V领、低领明显更受欢迎
而且，小编知道你们往往都特别有内（hai）涵（xiu），怎么可能随意穿上大V领！像本土Icon尚雯婕一样用项链做个小弊，一样有延伸效果，注意项链不要太细哦~