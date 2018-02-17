学天仙攻刘亦菲穿西装 不要惨变售楼小姐

导语：一直以仙气著名的刘亦菲穿起西装来秒变天仙攻，年会要不要也给自己来一套西装尝尝酷帅女生的味道！

刘亦菲

刘亦菲身着迪奥2016春夏成衣系列黑色套装（Bar Jacket），不落俗的白色V领内搭帅气十足。

刘亦菲

据说不少网友看到如此帅一脸的刘亦菲不禁大喊“老公”，还留言点赞：“好干练，不一样的感觉，但真的很美”、“你才是老公总攻大人”。

刘亦菲

刘亦菲穿正装确实非常美啊，尤其是这组GIF图，穿着西装高跟鞋做踢腿动作，一个新名词出现了：“天仙攻”

什么女神软妹，完全男友力max好么！

穿上硬朗男装后大走“女汉”路线，把直男都秒杀了。

同样是职场少不了的西装，为什么刘亦菲穿成天仙攻，而你只能穿成售楼小姐、银行柜员呢？

拜托！尖领白衬衫别跟西装同框

本来应该先从西装外套开始说的，但小编有一件事不吐不快，必须先来说说

那就是：穿西装请放过尖领白衬衫！

看多了这样的图片小编也会有一秒钟的迷失，难道就没有一个不土的？答案是：没有！没有！没有！