新浪时尚 > 正文

学天仙攻刘亦菲穿西装 不要惨变售楼小姐

学天仙攻刘亦菲穿西装 不要惨变售楼小姐
2018年02月17日 08:00 新浪时尚
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　导语：一直以仙气著名的刘亦菲穿起西装来秒变天仙攻，年会要不要也给自己来一套西装尝尝酷帅女生的味道！

为毛刘亦菲穿西装是天仙攻 你穿是售楼小姐刘亦菲

　　刘亦菲身着迪奥2016春夏成衣系列黑色套装（Bar Jacket），不落俗的白色V领内搭帅气十足。

为毛刘亦菲穿西装是天仙攻 你穿是售楼小姐刘亦菲

　　据说不少网友看到如此帅一脸的刘亦菲不禁大喊“老公”，还留言点赞：“好干练，不一样的感觉，但真的很美”、“你才是老公总攻大人”。

为毛刘亦菲穿西装是天仙攻 你穿是售楼小姐刘亦菲

　　刘亦菲穿正装确实非常美啊，尤其是这组GIF图，穿着西装高跟鞋做踢腿动作，一个新名词出现了：“天仙攻”

为毛刘亦菲穿西装是天仙攻 你穿是售楼小姐什么女神软妹，完全男友力max好么！

　　穿上硬朗男装后大走“女汉”路线，把直男都秒杀了。

　　同样是职场少不了的西装，为什么刘亦菲穿成天仙攻，而你只能穿成售楼小姐、银行柜员呢？

　　拜托！尖领白衬衫别跟西装同框

　　本来应该先从西装外套开始说的，但小编有一件事不吐不快，必须先来说说

　　那就是：穿西装请放过尖领白衬衫！

为毛刘亦菲穿西装是天仙攻 你穿是售楼小姐看多了这样的图片小编也会有一秒钟的迷失，难道就没有一个不土的？答案是：没有！没有！没有！
为毛刘亦菲穿西装是天仙攻 你穿是售楼小姐就算明星也不敢把领子翻出来穿，不过这位同学，论文答辩在隔壁你好像走错场子了。
答应我，把尖领白衬衫永远封存起来好吗？
　　

　　西装内究竟应该搭什么？

　　从材质上说，顺滑的真丝材质特别受到青睐

　　说得严重点儿，女主管与初入职场的菜鸟区别也就在这里，不只是内搭本身品位不俗，连西装的材质都被衬得好很多。

为毛刘亦菲穿西装是天仙攻 你穿是售楼小姐红色西装
为毛刘亦菲穿西装是天仙攻 你穿是售楼小姐贝嫂

　　从款式上说，V领、低领明显更受欢迎

　　谨慎尝试翻领衬衫，用V领或者低领伪造“视觉三角区”尽量拉长颈部线条，终于也有了天鹅一样的挺拔气质，顺便治好了多年的“没脖子病”。

为毛刘亦菲穿西装是天仙攻 你穿是售楼小姐V领、低领明显更受欢迎
为毛刘亦菲穿西装是天仙攻 你穿是售楼小姐V领、低领明显更受欢迎

　　而且，小编知道你们往往都特别有内（hai）涵（xiu），怎么可能随意穿上大V领！像本土Icon尚雯婕一样用项链做个小弊，一样有延伸效果，注意项链不要太细哦~

我要反馈

精彩视频

新闻排行榜

产业资讯

明星公告栏

精彩原创

高清美图

专题策划

风向标

我爱试用

秀场库

化妆品库

新浪时尚意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有