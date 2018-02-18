Burberry秀场彩虹旗飘扬 时装不仅是衣服还代表着立场

导语：今日的伦敦时装周迎来了本季的重头戏，Burberry大秀上演，本季是Burberry总裁兼首席创意官 Christopher Bailey在Burberry的最后一季作品。时尚不仅仅是时装本身，而还承载着精神与文化，Christopher Bailey用浓墨重彩的一笔为自己的Burberry画上一个完美的句点。（编辑@陈熹）

“我在 Burberry 的最后一个系列致力于帮助一些支持 LGBTQ+ 青年的全球性优秀先进组织。我从来没有如此强烈地感受到，多元文化正是我们的力量与创造力的最佳体现。” Burberry总裁兼首席创意官 Christopher Bailey

2018年2月17日晚，Christopher Bailey呈现了他在Burberry执掌设计的最后一场时装秀，本次大秀获得了众多明星超模的支持。

当天周冬雨身穿高领衫叠穿Burberry经典图案的印花衬衫也来到秀场，复古又中性。

著名导演李安之子新晋实力派演员李淳，助阵 Burberry 二月系列大秀。当天李淳身穿拼色毛衣搭配黑色长裤，凸显暖男本色。

歌后容祖儿一身“红配绿”的混搭造型现身Burberry 二月系列大秀。格纹衬衫与绿色印花毛衣叠穿，搭配红色蕾丝纱裙，一身混搭新意十足。

除了华人明星以外，国际时装偶像们也争相来为Christopher Bailey助阵。

Chelsea Clinton和Sienna Miller

Keira Knightley

凯特-莫斯和娜奥米-坎贝尔

超模卓丹-邓恩

亚历珊钟

本次Burberry大秀的秀场也颇有来头，他们伦敦艺术与设计团体United Visual Artists （UVA） 的多元感官艺术装置映衬秀场。这件名为《我们的时间》的艺术装置由澳大利亚MONA古今美术馆借出，运用运动、光线和声响，研究时间流逝给人带来的主观感受。出现在Burberry秀场的新版本经由UVA艺术家和Christopher的合作再设计。装置中的灯光以自有的韵律摆动，与Jimmy Someville、The Communards和Bronski Beat的现场配乐相映成趣。

超模Cara Delevingne担任本季时装秀闭幕模特，身穿彩虹色大衣帅气亮相，随后带领全体模特穿越霓虹射灯向观众们谢幕。7年前，她正是得到了Christopher与Burberry的赏识而大放异彩。

超模Cara Delevingne

霓彩格纹是Burberry经典标识图案的最新版本，亦是Christopher以品牌执掌最后一场系列致敬LGBTQ+群体的体现，在整场时装秀中贯穿始终。

除了霓彩格纹，本季的Burberry依旧传承了经典，让品牌标志化的元素依旧发扬光大。

标志性的Burberry风衣依旧出现在本季秀场。

热爱艺术的文艺青年形象，本季是非常具有艺术感的涂鸦。

伦敦当地时间2018年2月17日，女神戚薇助阵Ports 1961大秀，当天她选择了一身纯色裙装搭配现身秀场，气场迸发。伦敦时装周正值春节期间，戚薇还特意到后台为模特们派发红包，年味十足。

Ports 1961本季从廓形到灵感都自在奔放，富于层次。宽大的矩形饰片、穿着便利的宽肩设计，灵动的流苏百褶将廓形全面升级。时装可以依据喜好变化形态，袖子和饰片可以从单品上随意系上或拆卸；风格也可以被自我重新定义，通过腰部的设计对oversized的剪裁风格进行改造，风格自由切换。高清秀场图集>>

Ports-1961-2018秋冬系列

Ports-1961-2018秋冬系列细节

House of Holland 2018秋冬系列以成长为主题，90年代hip-hop流行的宽大羽绒服，不同材质的拼接牛仔外套，不对称的剪裁和撕裂的袖子等，为时髦年轻女孩打造有趣又多变的衣橱。高清秀场图集>>

House-of-Holland-2018秋冬系列

House-of-Holland-2018秋冬系列细节

JW Anderson 2018秋冬系列实现了男女装合并，本季设计师主打了实用主义。男装部分，针织毛衣上的抽象图案以及驼色修身风衣适应了季节。女装部分松身的裙装以及渐变的颜色充满浪漫色彩。高清秀场图集>>

JW-Anderson-2018秋冬系列

JW-Anderson-2018秋冬系列细节

在Gareth Pugh 2018秋冬系列中，夸张的大垫肩和收腰设计贯穿整场秀，豹纹和黑色漆皮使这季狂野又现代感十足。解构主义的上衣及连体衣，让模特化身来自未来的女战士！高清秀场图集>>

Gareth-Pugh-2018秋冬系列