2018秋冬不再乏味 伦敦时装周这些设计给你种草指南

导语：2018秋冬伦敦时装周已经过半，最为鬼才云集脑洞大开的伦敦时装周，除了令人咋舌的天马行空的设计以外，其实还是有很多新锐设计让人眼前一亮。一起来看看伦敦2018秋冬系列的精彩设计，说不定会给你的shopping list种草。（编辑：陈希）

Delpozo 2018秋冬系列依旧充满了丰富的颜色，让人回想到了浪漫的童话故事。精巧的立体主义本季将经典以立体荷叶边的腰封形式呈现。无论是修身套装还是欧根纱曼妙长裙，清新而不做作。高清秀场图集>>

Delpozo-2018秋冬系列

Delpozo-2018秋冬系列细节

Mary Katrantzou 2018秋冬系列虽然在秀场中惊现了抗议者，不过插曲不影响整体的效果。密集而细碎的印花、充满了波普风格的标语，以及前卫感的金属面料和强调腰线的设计，都在丰富衣橱。高清秀场图集>>

Mary-Katrantzou-2018秋冬系列

Mary-Katrantzou-2018秋冬系列细节

Fashion East 2018秋冬系列集4个设计师的设计。Asai利用高密度的纺织品来表达女性的个性着装；Charlotte Knowles则采用各类紧身衣和透视装来表达女性的性感；Supriya Lele利用90年代极简主义；Symonds Pearmain则运用了当下流行的运动风来表达休闲主义。高清秀场图集>>

Fashion-East-2018秋冬系列

Fashion-East-2018秋冬系列细节

Roland Mouret 2018秋冬系列利用繁复多变的蕾丝印花以及透视装来表达女性的优雅和性感。而这一季更是回归了男士夹克的设计，添加了一份中性和强势。高清秀场图集>>

Roland-Mouret-2018秋冬系列

Roland-Mouret-2018秋冬系列细节

Ports 1961本季从廓形到灵感都自在奔放，富于层次。宽大的矩形饰片、穿着便利的宽肩设计，灵动的流苏百褶将廓形全面升级。时装可以依据喜好变化形态，袖子和饰片可以从单品上随意系上或拆卸；风格也可以被自我重新定义，通过腰部的设计对oversized的剪裁风格进行改造，风格自由切换。高清秀场图集>>

Ports-1961-2018秋冬系列

Ports-1961-2018秋冬系列细节

House of Holland 2018秋冬系列以成长为主题，90年代hip-hop流行的宽大羽绒服，不同材质的拼接牛仔外套，不对称的剪裁和撕裂的袖子等，为时髦年轻女孩打造有趣又多变的衣橱。高清秀场图集>>

House-of-Holland-2018秋冬系列

House-of-Holland-2018秋冬系列细节

JW Anderson 2018秋冬系列实现了男女装合并，本季设计师主打了实用主义。男装部分，针织毛衣上的抽象图案以及驼色修身风衣适应了季节。女装部分松身的裙装以及渐变的颜色充满浪漫色彩。高清秀场图集>>

JW-Anderson-2018秋冬系列

JW-Anderson-2018秋冬系列细节

在Gareth Pugh 2018秋冬系列中，夸张的大垫肩和收腰设计贯穿整场秀，豹纹和黑色漆皮使这季狂野又现代感十足。解构主义的上衣及连体衣，让模特化身来自未来的女战士！高清秀场图集>>

Gareth-Pugh-2018秋冬系列

Gareth-Pugh-2018秋冬系列细节

模特们在后台准备的过程中也有不少美好瞬间，最后跟大家分享一下本季伦敦时装周精彩的后台瞬间。