舒淇穿衣零出错 这才是真正的红毯女王

导语：舒淇在红毯上的造型堪称零失误，真正当之无愧的红毯女王。

舒淇 舒淇披上嫁衣啦！”听到这一消息有没有激动呢？！这是真的吗？当然是真的，不过在电影中。电影《剩者为王》舒 淇身披一袭抹胸纯白婚纱与彭于晏四目相对，氛围唯美浪漫。面对这样的新娘谁会不心动呢？今天我们就看看这个大家眼中性感女神舒淇，生活中不仅是成熟优雅还 处处充满小女生的可爱感。 舒淇 2015年5月24日，第68届戛纳电影节闭幕，舒淇身着裸色低胸透视裙，绣花精致华丽，显得美艳优雅。 舒淇亮相米兰2015世博会某品牌站台，身穿抹胸粉裙被鲜花环绕，十分优雅迷人。 舒淇 2009年5月21日，舒淇身着波西米亚风格长裙出席美国艾滋病研究基金组织（amfAR）戛纳慈善派对。 2009年5月24日，舒淇亮相第62届戛纳电影节，藏青色露背长裙，斜肩设计别致优雅。 2015年5月24日，第68届戛纳电影节闭幕，舒淇身穿印花礼服现身。

舒淇

2009年5月13日，第62届戛纳电影节盛大开幕，舒淇身着湖绿色拖地长裙亮相，身材窈窕，白皙动人。

2009年5月17日，舒淇身穿粉色裹胸长裙亮相，紧身长裙勾勒出舒淇的玲珑身姿，高开叉设计延伸了腿部线条，又一种含蓄的性感。

2009年5月20日，舒淇身着白色深V露背长裙，金边点缀的挂脖设计颇有印度风情，随意垂下的几绺秀发更显得舒淇风情万千。

舒淇

2005年5月20日，舒淇深V露胸设计虽然性感，但是米黄色礼裙层层叠叠出席第58届戛纳电影节《最好的时光》首映。

2007年5月16日，第60届戛纳电影节开幕典礼上，舒淇身着宝蓝色礼服，露背设计颇为性感，礼服质地款式也较为华贵大气。

2007年5月18日，舒淇身着白色曳地长裙出席第60届戛纳影展《铁三角》首映，长裙飘逸，气质优雅。