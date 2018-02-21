李宇春刘雯机场街拍穿什么 深扒给你看

导语：气温越来越低，明星们出街也是越捂越厚，好在帅气的中性路线因为既能留住温度又能打造风度而备受宠爱，女神们纷纷把隐藏的帅比总攻属性展示出来，帅一脸！！（来源：pclady）

明星街拍

李宇春机场街拍

李总这身松针绿大衣内搭红绿格子毛衣的打扮圣诞味十足，灰色背包真正的低调奢华有内涵，Gucci羊毛双肩包上的蜜蜂刺绣，是采用真丝缠绕的黄铜色细线，全手工绣上去的。

刘雯机场街拍穿帅气马丁靴

经广大人民选出的全球街拍一姐刘雯身穿派克大衣这潇洒劲儿哪像表姐，明显就是一枚帅比表哥。粗犷的车缝线切尔西靴来自Balenciaga。