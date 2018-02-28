谁不想跟着昊然弟弟闯纽约？

导语：无论你是热爱时尚，还是热爱旅行，这里，都是必去之地。（来源：PClady）

天才结巴弟刘昊然，最炫乡土风王宝强，今年重回大银幕。

还记得，当年这两人闯遍了泰国的大街小巷，破案之余，还带起了一波泰国旅游热。

今年，这两人改[bing]头[mei]换[you]面[bian]。走出泰国，聚齐一波新搭档，在新地盘生龙活虎的抓起了新凶手。

然而，尽管这次有让迷妹尖叫的女装大佬梗，但是，让小飞君看的从头到尾不眨眼的，居然不是刘昊然，而是它背后的炫目新世界！

如果说之前的泰国还是东南亚民族风。那这次，他们选的地方可是个天南海北无不包含的超级大都会。

无数人视它为毕生梦想，无数人在它这成功失败。

↑ 在全世界最著名的唐人街之一无厘头乱斗！

↑ 在街头彩绘根据地的嘻哈鼻祖黑人区偷窥！

↑ 还在麦迪逊街头裸奔加街拍！

↑ 甚至在时代广场上一路跑马！

[你敢在天安门长安街跑吗？]

有人说它是世界中心。

有人说它是欲望都市。

世界之都、不夜城、大苹果……每一个称呼，都是这里。

无论你是热爱时尚，还是热爱旅行，这里，都是必去之地。

这次，就让小飞君带你，走进这个唐人街神探也目眩神迷的取景地：纽约！

说不定，它就是明年的最新的旅游热潮~

这里是疯狂繁华的纽约

世界的十字路口，夜夜不打烊

by 立此存照

这个世界，没有人不知道纽约。

知道纽约的人，没有人不知道曼哈顿。

如果说有什么地方空气中都是金钱的气息，那就是这里。

唐人街探案，怎么能不来唐人街

如果说一个华人在海外想要寻找归属感，那必然要去唐人街。

这大概也是片名的来由。在异国街头，遍地的中式餐厅，街口的中文报摊，开车可以听到中文广播，晚间看电视是中文电视。该是何等的宽慰与感动。

而在纽约，只有唐人街有这样的条件和氛围。

在影片中大露一手的纽约唐人街，位于纽约曼哈顿南端下城。

它面积很大，距市政府和华尔街都很近，旁边还有“世界表演中心”百老汇。

每到传统节日，唐人街都会举办庆祝活动。春节的舞狮，端午的龙舟，无一不有。还吸引了无数外国人前来观看。

时代广场，真正的世界中心

不到纽约，不算到美国。

不到时代广场，不算到纽约。

预告片里，两位唐人街“神探”驾着马车在时代广场上狂奔。剧照里更是众人齐聚广场，大跳江南Style。真是彻底把纽约闹了个遍。

时代广场就是纽约精神的实体。

巨大闪亮的广告屏，寸土寸金的商业区，汇聚财富的三角地带。

每年12月31日，时代广场的新年倒数都会吸引超过五十万的人来此。在跨年的那瞬间，顶楼悬挂的彩球炸裂，飘散出无数彩带。堪称每年这里最大的盛世。

麦迪逊大道，广告界的圣地

别以为广告只是视频中插入的烦人段落。来到麦迪逊大街，你就知道，什么叫广告业的耶路撒冷。

位于曼哈顿区的麦迪逊大道，是每个广告人的终极梦想，各大广告巨头争相在此拥有一席之地。它是美国的象征之一，直到现在，还是纽约最繁荣的地区。

而麦迪逊广场花园，更是各大比赛演唱会拥趸的圣地。

自从美国马戏之王巴纳姆在此举办自己的马戏表演后，百年间，这里已经是美国的文化符号之一。拳王争霸赛、NBA、网王世纪赛、冰球、各大歌手巡回站都会这举办。

如果能在这看一场世纪比赛，那可真是一切迷弟迷妹的梦想。

这里可不只有唐人街

布鲁克林，才是真正纽约客的诞生地

by JACKY霖

人们都说美国是个移民国家。那么，布鲁克林就是移民小美国。

走在布鲁克林，你能看到各种各样的移民。从华人到黑人，从爱尔兰人到意大利人，以及犹太人和俄罗斯人。

甚至有人说，不用出布鲁克林，随便走过街道，都可以“周游列国”。

街头艺术的天堂，嘻哈Rap诞生地

在《唐人街探案2》里，刘昊然和王宝强跑遍了纽约的大街小巷，显然也绝不会错过布鲁克林。

不说别的，就看预告片里，主角两人走过的满是涂鸦的楼道，除了布鲁克林，还有哪里能这样Hip Hop？

之前，黑人区是犯罪的代名词，但现在，布鲁克林的黑人区早已改头换面。干净街头，整洁住房，和善礼貌的路人……

这里还有布鲁克林植物园，世界城市花园的最佳典范之一。它有全美最大最好的玫瑰园。还有造价高达2500万美元的斯坦哈德温室，一年四季都鲜花盛开。

不管何时去，都是永恒的赏花季。

教父原型，北美洲的意大利

虽然说到布鲁克林，人们都先想到黑人区。但其实，早期的布鲁克林移民，是意大利人。

在有“小意大利”之称的本森赫，三分之一的人都是意大利裔。

就算对电影不算了解，也想必知道那部号称“男人的圣经”的《教父》。而它里面的社区原型，就是本森赫。

意大利风情的街道，餐厅和咖啡店。街边无所不在的意大利语，都让人觉得自己来到了那个地中海国度。

因为交通便捷，本森赫成了布鲁克林最热闹的地区之一。高架地铁下全是密集的商店，以至于有人说：如果你去不了曼哈顿，那一定要来本森赫。

永恒的异国风情，这里是缩小的世界

除了意大利区和黑人区，布鲁克林还有更多的美景。

在《唐人街探案2》里，刘昊然和王宝强误闯酒吧遭遇了爱尔兰人。

其实，爱尔兰人也是布鲁克林的最早移民之一。街头随处可见的爱尔兰式酒吧，彪悍勇猛的爱尔兰大汉，全都是布鲁克林的爱尔兰风情。

而连接布鲁克林和曼哈顿的布鲁克林大桥，也是它的骄傲。

在落成时，它被称为世界第八大奇迹，是纽约当时最高的建筑。时至今日，它还是纽约天际线最不可或缺的部分。

在电影里，主角二人也出现在了桥边，也算是不枉纽约一行。

无数大片都不能放弃的外景

全世界最具标志性的城市天际线

如果说你没去过纽约，那很正常。

但如果谁你没见过纽约，那绝不可能。

没有一个导演会放弃这里。当它那特有的天际线、绝美的建筑群出现在荧屏上时，每个人都能感到那种骄傲的都市之美。

纽约中央车站，亿万人流中的艺术品

by TiaNyu_L

纽约中央车站，当之无愧的工业与艺术之王。

它由美国铁路之王范德比尔特家族建造，是纽约最著名的地标性建筑，世界上最大的火车站。

挑高的候车大厅按照法国巴黎歌剧院的风格设计。拱顶上是按照中世纪手稿绘制出的黄道12宫图，共有2500多颗星星，它们由灯光标出，一通电便满目生辉。

↑电影《复仇者联盟》中，被战火洗礼的中央车站外景

↑《唐人街探案2》中，在中央车站狂奔到虚化的刘昊然

因为绝妙的艺术性，纽约中央车站在无数电影中都是取景圣地。

《暖暖内含光》、《舞出我人生》、《马达加斯加》都曾在此取景。

而在《唐人街探案》中，两位主角也在此大显身手

阿斯托利亚，纽约王冠上的明珠

正如纽约皇后区的名字来源于查理二世的皇后凯瑟琳，阿斯托利亚就是这位纽约皇后王冠上的明珠。

它位于皇后区的西北角，是全纽约观看夕阳的最佳地方。这里还有纽约最大的公共泳池，是纽约人夏天避暑游泳的首选地。

↑ 《谍影重重3》中，杰森伯恩乘坐出租车穿过地狱门大桥

↑唐人街三人组和肯尼迪大桥

阿斯托利亚公园中，还有两座大桥。分别是地狱门大桥和肯尼迪大桥。

他们不仅连接了皇后区与纽约，还为阿斯托利亚增加了一分美景，是很多导演青睐的取景地。《唐人街探案2》中，探案三人组背后就是肯尼迪大桥。

纽约公共图书馆，文学与艺术的灵魂

by 黄渊

纽约公共图书馆是世界五大著名图书馆之一。

它位于时代广场和中央车站之间，新古典主义风格。整体由大理石构成，古铜色的金属门窗和穹顶装饰，高高的拱顶天花板上悬挂着古朴华丽的吊灯，华美典雅。不像图书馆，倒像是博物馆。

↑《蒂凡尼的早餐》中赫本和男主在公共图书馆

↑《唐人街探案2》中神探小分队闯入公共图书馆

许多电影都以纽约公共图书馆做背景。

电影《蜘蛛侠》、《蒂凡尼早餐》、《新绿野仙踪》都在此取景。而在《唐人街探案2》中，这也是唐人街神探小分队的重要据点。

站在宏伟的大厅里，很难说这是图书馆还是艺术殿堂。

正如诗人博尔赫斯所说：“天堂，应该是图书馆的模样”。

实用信息

◆汇率与消费

1美元=6.34人民币，纽约的消费水平在全球属于高水平，超市的东西比较便宜，但食物较贵。银联卡和信用卡非常普及，绝大多数店家都能使用。

◆交通

纽约交通非常复杂多样，公共交通发达，可以选择公交、地铁、渡轮等多种方式。可以使用地铁与公共汽车之间的磁卡票证系统-MetroCard，转乘很方便。

除此之外，纽约的铁路和航班也很多，外出非常方便。

◆风俗禁忌

美国消费文化鼎盛。小费不一定包含在账单中。习惯上，在餐馆或出租车付账时会增加15-20%的小费，乘坐出租车时后座有行李的话也应付小费。酒店的行李员可以按每件行李1-2美元的标准支付小费。

如果不付小费，则表示对服务极为不满。如果服务本身没有问题而不付小费，则下次可能被拒绝服务。

◆时差

北京与纽约现在的时差为13个小时，4月的第一个周日到10月的最后一个周日实行夏时制，就是相差12个小时。