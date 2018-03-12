世界各国购物习惯差异 英国人喜欢讨价还价中国人看牌子

导语：购物习惯与国家文化和发达程度没有任何关系。（来源：界面新闻）

美国Horizon消费者研究公司对来自37个国家的22000多名国际旅游消费者进行了测试，总结了不同国家的人在旅行时购物的动机和习惯。

人们在国外购物时倾向于购买“在家买不到的东西”，而且经常是无计划的，冲动性消费在这种情况下极易出现，有时候看到一些在当地很有特色的物品可能就掏钱买了，在带回家后会给自己的旅程留下美好回忆。美国人、日本人、德国人和比利时人一样，都是这一类的“文化探险家”，他们寻找的纪念品往往要能代表这个地方的声誉。

俄罗斯人和意大利人会研究自己感兴趣的产品，寻找自己熟悉的品牌，包括奢侈品，也有日常品牌和运动品牌，因此购买行为只是发生在不同国家而已，买回来的东西并没有什么当地特色。

购物体验本身就构成了旅行记忆的一部分，不管是否带有国外印记，在消费者使用时都会提醒他们，比如“这个包是我在伦敦的时候买的”。

因品牌而发生购买行为的还有中国人、印度人、南非人、墨西哥人、埃及人和乌克兰人，他们希望购买高品质的名牌，特别是那些闻名世界的牌子。

法国人、土耳其人和泰国人非常热衷购物，调查显示他们很愿意花时间在海外购物上，他们青睐知名品牌和最新款式，会提前研究做攻略，如果在旅行时没买到心仪的东西，对他们还说真是遗憾。

最朴实的大概是英国人了，他们买东西的标准是：便宜。对高档品牌、时尚潮流都不太关心，只在乎价格，还经常会讨价还价，另外，英国游客不会预留出时间来专门购物只是顺道买一下而已。瑞典、荷兰、巴西、丹麦、马来西亚和新西兰的游客也有类似特征，虽然经济状况和国家经济发达程度有较大差异，却表现出了一致的购买习惯。

在上个月市场调研公司Forrester Research的调查中，虽然英国的消费市场体量完全不及中国和美国，但是在花钱上一点都不差，人均网购额位居世界第一，3456.22美元。所以，基于网购比现实购买更便宜的情况下，英国人自然会选择前者。

图片来源：DailyMail