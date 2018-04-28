精致轮廓塑美人生 2018润百颜侧颜秀全国启动会在京举行

2018年4月20日，精致轮廓，塑美人生——润百颜侧颜秀全国启动会在北京昆泰嘉华酒店隆重举行。本次会议由华熙生物科技有限公司（后简称华熙）主办，集结全国40家主流医疗美容机构同步启动润百颜侧颜秀项目。

华熙领导及来宾共同启动侧颜秀

现代社会自拍已经成为一种文化。有文献研究40度至60度侧面自拍是受选最多的拍摄角度，侧颜更能展示面容姣好掩饰缺陷，但同时对于轮廓要求也非常高。一直以来，中国女性对面部轮廓美的追求可以用一句“美人在骨不在皮”来形容，亚洲人群轮廓不够立体的面部特征及现代审美，都令众多求美者对鼻子、下巴等部位的轮廓线条更为关注，鼻子和下巴也成为亚洲地区排名最高的玻尿酸注射部位。求美者在鼻子、下巴等部位注射玻尿酸追求的是清晰流畅的轮廓线条，改善这些部位要求塑形能力非常强的玻尿酸产品。

华熙生物副总经理，汤莉女士

黑金润百颜作为华熙拳头产品，塑形能力强、术后不易肿胀的特性为越来越多求美者所熟知。侧颜秀是为全国求美者提供的优质轮廓塑形治疗项目，不动刀、不手术，仅靠填充玻尿酸就能完成轮廓塑形，打造完美的侧颜线条，令求美者从此拥有360度的立体美颜，侧颜亦惊艳。

西安美莱医学美容医院院长，夏炜教授

美立方集团执行董事佰爱整形总经理：李永刚先生

本次会上华熙集团董事长赵燕女士为参会嘉宾介绍华熙集团大美丽、大健康的宏伟蓝图；华熙副总汤莉女士介绍了作为一家玻尿酸生产研发企业的使命和方向。

华熙企划运营部经理王璨先生为大家分析90后年轻消费者市场需求；华熙针剂产品组经理侯丽莉女士为大家介绍黑金润百颜的强力精准塑形特性；参会嘉宾代表Yestar艺星国际医疗美容集团首席运营官李吉星先生和美立方集团执行董事及佰爱整形总经理李永刚先生分别回顾了和华熙多年合作历史，并对与华熙未来的合作致以美好的祝愿。

本次会议还邀请到整形美容领域大师级医生，美国斯坦福大学博士后，研究生导师夏炜教授就不同部位注射玻尿酸的注射层次等问题做出专业解答。夏炜教授提出，不同部位注射玻尿酸的层次及对产品的性状需求都有所不同，医生应结合患者的实际情况选择合理的注射技术及适合的产品。夏教授还指出轮廓改善部位需要使用支撑力强的大颗粒塑形玻尿酸，尤其是组织张力比较大的部位特别要用不易吸水膨胀的产品，避免凝胶过度膨胀造成不良影响。黑金润百颜的产品特性在这两个方面都很符合要求。华熙推出用黑金润百颜打造侧颜秀将会为求美者带来更多美的福音。

Yestar艺星国际医疗美容集团首席运营官

润百颜通用名“注射用修饰透明质酸钠凝胶”，作为2012年第一个获得中国食品药品监督管理局（CFDA）批准的、拥有中国独立知识产权透明质酸填充剂，是值得骄傲的“中国人自己的玻尿酸品牌”。作为专业塑形玻尿酸，润百颜自2012年上市以来，在全球累计销量超过160万支，作为国内使用量最大的玻尿酸填充剂产品之一，因其安全有效始终享有较高的信任度与美誉度。润百颜主要成分是透明质酸，透明质酸是人体及多种生命体中都存在的一种大分子粘多糖，无种属差异性，无免疫原性，过敏率极低，是生物相容性极高的一种生物材料。透明质酸在人体内的代谢产物主要是二氧化碳和水，无毒无副作用，是理想医用材料中的重要一员。

润百颜的主要特点是支撑塑形能力强，适合用于支撑塑形需求大的部位。润百颜凝胶中特有的高粘弹性凝胶颗粒，有更高回弹力（G’值），可以更好的支撑上层组织，对抗组织张力，达到并保持更立体的定形效果。润百颜是采用华熙独有BioBT™技术生产的等渗凝胶，接近人体渗透压，注射后不会过度吸水膨胀或过快释放水分，塑形效果更精准，即刻显示最终效果，所见即所得。

与会来宾合影

与会专家夏炜教授会上推荐黑金润百颜，作为特殊大颗粒高粘弹性凝胶，它的凝胶特性决定能比其他产品更有效地支撑轮廓，精准塑形，是打造轮廓塑形的首选玻尿酸。

六年历练，百万案例，润百颜已经成为医生与求美者心目中的业界翘楚。润百颜侧颜秀推广活动展开后，更多求美者可以有机会深入了解和体验润百颜玻尿酸，打造更美侧颜，获得更美的未来。