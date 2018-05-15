戛纳Day2红毯汇总 李宇春黑色螺旋裙惊艳众人

导语：法国戛纳，当地时间2018年5月9日，主竞赛影片《审判日》首映式红毯。李宇春黑白配上演先锋前卫时尚风格，更有影后朱莉安-摩尔强势亮相，今日的戛纳红毯，一起来看看吧！（编辑：@philtre）

李宇春身穿Jean Paul Gaultier 2018春夏高定礼服助阵《审判日》首映式红毯，黑色小西装搭配螺旋波纹白皮裙，充满60年代的未来太空感，与李宇春先锋前卫的时尚风格，相得益彰。

李宇春

奥斯卡影后朱莉安-摩尔现身红毯，身穿Saint Laurent黑色不对称抹胸裙，性感又优雅。

朱莉安-摩尔

马苏携手王嘉助阵戛纳电影节主竞赛影片《审判日》首映式红毯，马苏身着Luisa Beccaria2017秋冬系列粉色镶花礼服，清新大方又不失小女人妩媚。王嘉则一袭Balmain 2018春夏男士系列白色青果领黑色礼服，做起护花使者。

马苏，王嘉

第71届戛纳国际电影节开幕影片《人尽皆知（Everybody Knows）》举行发布会，主演“西班牙美人”佩内洛普-克鲁兹亮相，身穿Vintage Chanel高定小黑裙，抹胸裹身设计，加上黑色蕾丝的性感与神秘感，风情万种。

佩内洛普-克鲁兹

俄罗斯超模伊莲娜-沙伊克身穿TWINSET黑色深V礼服裙亮相，展示自己的傲人辣妈身材。

伊莉娜·莎伊克

日本女星、模特水原希子亮相红毯。Kiko身穿Christian Dior 2018春夏高订系列吊带礼服，心情大好的她在红毯上转起圈圈，可爱至极。

水原希子

王丽坤身穿来自Dior2018春夏高订系列镂空礼服现身红毯。半高领的礼服设计让王丽坤大秀天鹅颈，优雅气质升级。