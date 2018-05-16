一大波潮鞋上新 今年夏天靠凉鞋就能时髦抢镜

导语：这季节要图个清凉，凉鞋不出，谁与争锋？作为春夏季裙裤通吃的主心骨单品，想挑到一款既合脚又时髦的自然少不了要提前做做功课！这不，Knock knock，你的凉鞋新趋势攻略待签收！（内容来源：ELLE中文网）

猫跟鞋

最大特色：低跟爱好者

适合场所：通勤上班

高跟鞋助人挺胸抬头，但其实没穿惯的人往往是“步步惊心”。一双恨天高踩上去，腿是长了，但三步一踉跄也是很累。不过通勤上班总得有一双有跟的鞋才像样？试试小猫跟吧！内扣弯折的低跟曲线富有小猫踮脚的萌感与动感，而且相对危险指数低，搭配成熟的上班装还能捎去一丝少女心。

Blouse+黑裤+浅口鞋，不是在上班就是在上班的路上。而像模特那样挑选一双饱和度较高或是鞋头带有低调装饰的小猫跟，就能化平庸为神奇。猫跟照样能让你昂首挺胸，但却弱化了普通高跟鞋的成熟与世故，这样搭配黑白穿搭，隐约还能看到少女般的单纯与精巧。

最近一字带很受欢迎，但是如果是一字带的猫跟鞋，记得最好选尖头款的。例如景甜脚上的这双Prada十分讨喜，像是打翻的糖果罐子，漆皮红的鞋头与与珍珠白的搭扣相得益彰，尖头消除稚气，配色强调童心。她叠穿MO&Co白色字母半袖T恤和Peacebird 竖条纹拼接吊带裙，肩背Gucci白色单肩包，红黑白蓝四大中性色被她穿得得心应手。

上班的时候搭配裙装，如果想要减龄的，也记得别太过素雅。适当的印花或是波点元素很能衬气色，更能与小猫跟上下配合，带出俏皮与趣味。

天鹅绒凉鞋

适用人群：Party animals

适合场所：宴会派对

天鹅绒的隆重与奢华在面料里独树一帜没争议。而到了春夏气温初升，开始觉得裙装和靴子闷的时候，天鹅绒凉鞋就bling bling登场了！尤其酒红、姜黄等低饱和度色，搭配各种仙女裙，party animals躁起来！

红色挂的穆勒鞋、奶奶鞋最抢手，搭配粉色、紫色的连衣裙，每一步都仿佛在走红地毯。搭配时注意别在上半身搭配过多招摇的配饰，将空间留给鞋履。毕竟光线洒下来，点到为止的光感度才最迷人。

天鹅绒绑带鞋也可以与同色短袜叠穿，为的也是衬出它的光泽。上身简单的T恤+开叉裙就好，天鹅绒的鞋子一到位，时髦精立刻上身。

姜黄色的天鹅绒凉鞋有收不住的公主范儿，暗驼色的则在细节处显质感，而黑色款的最接地气，建议喜爱机车风侠女风的朋友们别放弃，哪怕是一双天鹅绒一字带，穿上小黑裙或许可以帅过小哥哥~

勃肯鞋

适合人群：健康舒适党

适合场所：度假休闲

自从18世纪勃肯（Birkenstock）家族首创贴合足部曲线的鞋底后，这种带有家族品牌标签的凉鞋就火得一发不可收拾。嗯，乍一眼，勃肯鞋就是你眼里“丑帅丑帅”的最佳代表，平底，粗犷，假小子。不管是中性粗线条的鞋面，还是符合人机工程学的鞋底，这种鞋子从不以繁复和靓丽取胜。相反，它浑身上下都写着“舒适is everything”，一脚踏走，干脆利落到没话说。

勃肯鞋最常见的样子就是左右两侧的这种，双环扣，不包跟。大地色的软木底让人自动联想到海浪与沙滩，而鞋垫的曲线更是让人看了心里只有两个字，踏实。

勃肯鞋搭配女性化元素的上衣和裙装，就是郎才配女貌，柔美之中又带几分调皮。常常有人说娘man平衡的度不好拿捏，现在一双鞋子就能瞬间搞定！不仅如此，对于度假休闲来说，它既“沙滩友好”又“走路友好”的设计更兼顾了舒适与健康，保证各个年龄段都能轻松上手。

另一种热门搭配是勃肯鞋+背带裤。背带裤自带童颜滤镜不用多说，但要在芸芸众生中穿出独有的风格，最令人头疼的往往是鞋子。这回试一下勃肯鞋？去学生气完全不用付出显老的代价！而且天然的条纹恰好补足了纯色穿搭略微缺乏的元素感，喜欢随性简约look的你不能错过。

当然勃肯鞋还有很多与它很像的“亲戚”，一到春夏季节也都纷纷占据街头。比如这种夹脚款，底略薄，鞋身只有两根系带，同样轻便好穿。上身不论搭配雪纺衫牛仔裤还是衬衫裙都是清新爽朗的海岛风情。