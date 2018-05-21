3万元能拿下的潜水表

导语：又到炎热夏季，这是一个女孩晒好身材，男人晒好表的季节。无论是日常生活佩戴还是有海边游玩、潜水的需求，潜水表都是一个很好的选择。今天我们为大家介绍几款3万元左右的潜水表，一起看看有哪些好的选择。（来源：腕表之家）

百年灵超级海洋系列A17392D7/BD68/162A

产品型号：A17392D7/BD68/162A

国内公价：￥30200

腕表直径：44毫米

表壳厚度：14.20毫米

机芯类型：自动机械

机芯型号：Cal.17

表壳材质：精钢磨砂，单向棘轮式表圈

防水深度：1000米

推荐理由：单向棘轮式表圈，搭配精钢磨砂表壳，黑色表盘百搭且实用性强。这款百年灵超级海洋系列腕表，采用ETA 2824-2自动上弦机芯，动力储备达到40小时。表款防水深度达1000米，已经远远超出专业潜水表的要求。而国内售价仅为30200元，是一款非常值得购买的潜水表。

欧米茄海马300

产品型号：212.30.41.20.01.003

国内公价：￥32400

腕表直径：41毫米

表壳厚度：10毫米

机芯类型：自动机械

机芯型号：Cal.2500

表壳材质：精钢，可单向旋转表圈

防水深度：300米

推荐理由：今年欧米茄发布的新海马300还没有在国内上市，等不及要戴上潜水表的朋友可以考虑一下这款。仍然是继承欧米茄海马系列的设计元素，采用的2500自动上弦机芯（新海马采用的是8800机芯）。单向旋转表圈保证了潜水时的安全，防水深度可达到300米。不得不说，它是海马系列中的经典。当然了，喜欢新款海马300的朋友不妨再耐心等待一段时间，毕竟新机芯、背透的吸引力实在是太大了。

柏莱士INSTRUMENTS系列BR 03-92 DIVER

产品型号：BR 03-92 DIVER

国内公价：￥27600

腕表直径：42毫米

机芯类型：自动机械

机芯型号：BR-CAL.302

表壳材质：缎光抛光精钢

防水深度：300米

推荐理由：柏莱士旨在“打造为专业人士设计腕表”，因此我们看到的柏莱士腕表都以高水平制作工艺为人们所熟知。这枚柏莱士INSTRUMENTS系列腕表，采用方形表壳，黑色表盘搭配同色系的橡胶表带。作为一款专业的潜水表，这款腕表的防水性能达到300米，螺旋式固定表冠设计，能够承受水下较深区域的压力。不仅如此，精钢材质的方形外壳则是通过厚实的背面加固，确保极高的抗水压性能。除了过硬的品质之外，这款潜水表以不同于以往的外形设计，也是展现个性的一个很好的选择。这款浅灰表的国内售价是27600元，喜欢的朋友可以点击表款的详情或选择到店进行详细的咨询。

总结：这些3万元左右的潜水表你更中意哪一款呢？不要忘记喜欢的话还是要到店进行试戴，才能找到真正适合自己的那一款哦！