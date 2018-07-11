享受走“芯”的服务美美的过一夏 兰芝专属定制芝心服务全新升级上线

让人又爱又恨的夏天已经来临！但你准备好了吗？让自己在这个夏天也能大胆玩“色”，只需要一点小“芯”机！年轻时尚品牌兰芝，致力于为更多女性提供舒适的体验式服务，芝心服务更新升级，兰芝各大专柜和旗舰店均已上线！水润修护睡眠“膜”法和初夏轻盈妆，为你带来日夜加倍的呵护，让炎热的夏天也变得丰富多彩！

水润修护睡眠“膜”法 夜间倾注水润活力

兰芝皇牌睡眠家族*全线出击，带来睡眠修护“膜”法，在睡眠中悉心呵护你的水嫩肌肤，修护日间外界环境所带来的肌肤损伤。

每晚基础肌肤护理后，在脸上轻柔涂抹兰芝补水“利器”——No.1皇牌睡眠面膜*，睡眠面膜中蕴含“月见草水精萃”帮助修护日间以及熬夜所带来的肌肤损伤。持续补水锁水的同时，打开肌肤吸收通道，使护肤成分有效作用于肌肤；即使熬夜晚睡，次日也帮助肌肤透出活力光泽，对着镜子自信说早安！同时，兰芝皇牌睡眠面膜*推出公益限量版，每售出一瓶睡眠面膜，兰芝将捐赠5元，用于三江源地区水资源保护公益项目。爱美的你，也不要忘记，为地球的美贡献一份力量。

睡眠时间也是滋润双唇的好时机。身材小巧却拥有大大的“膜”力的睡眠唇膜，能在熟睡中修护唇部堆积的角质，呵护受损的唇部肌肤。清晨醒来，娇嫩双唇依旧带着淡淡果香，一整天的缤纷好心情涌上心头。而这个初夏，兰芝睡眠家族迎来了全新成员——兰芝夜间修护睡眠眼膜。为你解决“泡泡眼”、“黑眼圈”等多重眼周肌肤烦恼，在睡眠中呵护你的眼周肌肤，在夜间水润柔嫩眼周，一觉醒来，兰芝睡眠眼膜赋予你滢亮双眸。

贴心的兰芝在线下专柜本期特奉“薰衣草茶”，唇齿间恬淡的薰衣草香与清凉的睡眠“魔法”，带来五感的享受！

夏日轻盈妆 小“芯”机带来缤纷夏日

炎炎夏日的妆容如何Pick？兰芝传授“芯”机秘诀，“妆”上跳动的缤纷色彩，夏天也可以拥有调色板一般缤纷明快的灵动色彩！

论#气垫专家#，只有兰芝可以C位出道，中国第一款气垫来自兰芝，匠“芯”打造，颠覆传统底妆，一点“芯”机，就能为你带来轻薄柔光美肌！

兰芝不断创新超越自我，以潮流前沿的气垫技术结合广受中国消费者喜爱的雪纱丝柔隔离霜，再次重磅推出全新雪纱修颜气垫隔离霜，柔光焕彩，均匀修色，轻薄无痕，轻轻一拍秒上妆，自信一夏的轻薄柔光美肌轻松Get！全新丝柔眼影盘，全线十款色号同步上市，丝柔质地，色泽鲜明，全新科技令眼影妆效更贴合，更持久，轻松打造魅力眼妆，赶走夏日沉闷，迸发更多色彩灵感！双色修容腮红也闪耀上市，定制双色，立体修容，柔滑质地，细腻贴合，妆容更持久，而修容及腮红的随心搭配，六款配色，刷出夏日生机，特别推荐薄荷绿与蜜桃粉，为夏日带来清凉的甜蜜！最后搭配双色果V棒，双唇鲜活饱满，轻松Pick轻盈妆容，夏日都不能抵挡你的水嫩！

与百盛集团一起——百变美丽，挺进大力“盛”杯

世界杯正在火热进行中，经历了半个月熬夜或者陪伴熬夜之后，熬夜刷球和重口味宵夜让真伪懂球帝和懂球妹们的脸色似乎不怎么好看了，而懂你的百盛集团推出#美妆世界杯#暨百盛夏季化妆品节，联手兰芝向你推荐属于你的夏日“盛”器——No.1皇牌睡眠面膜 & 雪纱气垫修颜隔离霜，让你即使经历了熬夜刷球，球队输赢的情绪起伏，也能保持肌肤水润，秒变好脸色，元气满满迎接每一天！

带上你的夏日“盛”器，来深度体验兰芝美肤服务吧！登陆兰芝官方微信预约，水润修护睡眠“膜”法在睡眠中让你的肌肤喝饱水，再用初夏轻盈妆打造你与众不同的夏日缤纷魅力，熬夜看球也没在怕的；还可预约兰芝旗舰店的定制开运修眉服务，为球队加油打Call。兰芝为你唤醒与生俱来的闪耀之美，享受走“芯”的服务，美美的度过整个夏季！