洛兰迪2018新品发布 固态药妆给细胞更安全便捷的鲜活享受

7月12日，北京伍美源生物科技有限公司（以下简称伍美源生物）旗下品牌-洛兰迪2018新品发布会在中关村生命科学园举行。

“伍美源生物致力于将高科技与美容护肤完美结合。我们打造的是一条从原料提取到加工工艺再到外包设计的全产业链，来满足新一代消费者对于护肤过程的各项需求。”伍美源生物创始人、北京大学博士后、中科院纳米研究员，韩荣成说到。

“年轻，就要不一样。护肤，好玩才时尚。”这正是洛兰迪的主张。此次发布的洛兰迪新品，首次提出1（片）+1（瓶）＞2的概念，在天然活性物的提取、浓缩、制剂方面进行了革命性突破，把保存遗传因子的液氮速冻技术应用到化妆品当中，解决了天然活性物尤其细胞级多肽物质在液态环境中难以保存、必须冷链运输储存等难题。

在使用场景方面，洛兰迪也大胆创新，由传统护肤的几个产品十几分钟，晋升为一款产品仅需一分钟，便可完成一次常规护肤体验。洛兰迪整个生产工艺流程都以药品生产标准来要求，以更安全、更便捷、高效的方式为爱美人士带来高科技的护肤体验。

该新品结合了数十项创新专利，在真正意义上将生物纳米级别的医用科技用于日用护肤领域。“我们始终以更安全、更健康、更高效、更便捷为宗旨，用科技铸造美丽。对Rolandee——洛兰迪而言，科技不仅仅是灵感，更是一种态度。”韩荣成说。

洛兰迪产品源自三大技术体系，包括：Qsorb冻干闪释技术、纳米包埋技术及生物提取技术。生物提取的复合生长因子，通过纳米包埋技术处理，然后再用液氮休眠于固态片剂中，搭配使用的溶酶以及复配玻尿酸等成分储存于安瓶中。经过临床测试，洛兰迪产品的生长因子在2年保质期内，货架期产品的失活率不足1%，由于经过纳米包埋技术处理，其透皮吸收率提升了10~15倍，而复配玻尿酸也满足了消费者日常肌肤对水分需求，一组产品包含了肌肤日常所需的所有基础元素。

“我们的产品从人群测试的数据来看，前期虽然没有直接破皮导入的即时效果明显，但是坚持使用一段时间后，两者几乎达到一致。但是直接涂抹的安全性与便捷度是破皮导入无法比拟的。”韩荣成表示。

总经理王晗对于产品的卖点也是信心十足：“洛兰迪固体精华加安瓶这样1+1＞2的组合，令护肤变得简单又时尚，只需一步便可补充肌肤日常所需元素。在快节奏的都市生活中，时间是很多年轻人最大的敌人，他们需要时间学习、工作、社交、休息。由于洛兰迪的轻巧便捷，可以让年轻人在时间不充裕的特殊情况下仍然可完成基础护肤。出差商旅游玩再也不用担心安检、托运以及大大的护肤包了。”

发布会现场被吸引过来的消费者

如此显著的功效，得益于背后艰辛执着的研发。2016年，整个团队开始大胆创新尝试，在两年的时间里，团队进行了数百次配方测试及数十次的功效临床实验，逐一突破了一系列技术难题。

集高科技于一身的洛兰迪，在表皮水平上可影响角化细胞的活性和生长，激活细胞迁移和上皮化，刺激细胞分化和新生，抑制疤痕形成，解决痘坑痘印问题；在真皮水平上，该新品可刺激成纤维细胞活性，促进皮肤伤口愈合和功能再生，进而增强肌肤对环境侵害的抵抗力，增加皮肤弹性，延缓皮肤衰老。当消费者使用洛兰迪时，就如同走在茂盛静谧的森林中，令肌肤感受到最“鲜活”的呵护。

目前，洛兰迪产品已获5项国内专利，1项国外专利。洛兰迪的第一代产品已取得上海药监局的所有检测报告以及资质，并且在国家食药局已经备案完毕。

伍美源生物总经理王晗在发布会上做主题演讲

洛水女神、蕙质兰心，孔子曰：“夫兰当为王者香”。洛兰迪象征着乐观向上，清新淡雅，美丽生动。该品牌的内涵为：她们敢于尝试，她们不失传统，她们开放自信，她们焕发的活力时刻感染着美妙的都市，就像春风沐浴着阳光，洒在原始森林，一切是那么的从容，却又如此鲜活亮丽。希望洛兰迪可作为固态护肤的引路人，让每一位爱美之人都能享受到性价比更高的科技护肤产品。

据了解，洛兰迪修护套组将通过京东、天猫、唯品会等第三方电商平台、线下大型的实体连锁店、直营的垂直营销体系等渠道销售。不久，爱美之人便可轻松享受洛兰迪的强大功效，拥有吹弹可破的鲜活肌肤。