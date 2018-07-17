亮彩显色缔造双唇绝对色彩 HERA赫妍魅惑丰彩亮闪唇膏全新上市

唇膏对于女性并不只是化妆品，涂上唇膏，用唇色表达自己，彰显自我风格。每位女性，无关年龄，无关身份，都可以通过唇色展现自我。

“All women‘s lips are equal”。

HERA赫妍全新上市魅惑丰彩亮闪唇膏，简洁干练的包装，柔滑滋润质地，持久饱满的色彩，显色更显潮流玩转闪耀唇色。

HERA赫妍魅惑丰彩唇膏亮闪系列，全新升级，简练的包装，显色的同时更具高端质感。

简洁干练，经典设计

HERA赫妍魅惑丰彩亮闪唇膏外包装采用了简洁干练的设计，黑色钢琴烤漆包装与银色LOGO结合，体现出都市女性的精致与干练。全新的 Double H品牌标志展现了赫妍精致女性将理性与感性完美融合的双面之美。

持久饱满，立体显色

带领彩妆潮流的着色科技，HERA赫妍全新采用2D立体着色*（2D Long-wearing color）技术（部分色号）， 覆盖原本唇色，同时反射着色底层的色彩，使唇色展现唇膏本色。妆效更加持久，绝对是深唇色的福音。唇膏切面设计为水滴状，勾勒精致唇形，即时完成饱满唇妆。

柔滑贴合，极致滋润

丝缎柔滑质地，一抹上色，如同肌肤般致密贴合。有效滋润，锁住娇嫩唇部的水分，保持唇色整日闪耀。

HERA赫妍魅惑丰彩亮闪唇膏共有6大色系，24个色号演绎了精致女性的24色风采。

其中4款主推色缔造了4种动人倾心的女性魅力，如同赫妍精致女性，在不同的情境转变不一样的风采。

HERA赫妍魅惑丰彩亮闪唇膏88号，神秘勃艮第——迷醉在红酒般浓郁之色，绽放勃艮第红的高贵神秘。

HERA赫妍魅惑丰彩亮闪唇膏245号，晚宴珊瑚——晚宴中绽现你的优雅女性魅力，在人群中闪耀，夺目夺心。

HERA赫妍魅惑丰彩亮闪唇膏338号，气场红——我就是我，跟随内心，拒绝被定义，时刻掌控自己的美。

HERA赫妍魅惑丰彩亮闪唇膏432号，干练裸色——每一刻的精致妆扮，都是时刻精致干练，坚守格调的你。

HERA赫妍魅惑丰彩亮闪唇膏，亮彩显色，缔造双唇绝对色彩，耀出本色。

*2D立体着色技术即双效立体着色技术。

产品详情：

HERA赫妍魅惑丰彩亮闪唇膏

[容量：3g 价格：260元 ]

色彩鲜明持久，质地柔滑，打造持久显色的光泽唇膏。

产品特点：

1。 持久饱满，立体显色

2D立体着色技术*（2D Long-wearing color应用于部分色号 88， 103， 150， 107， 245， 341， 411， 432）， 覆盖原本唇色，同时反射着色底层的色彩，使唇色更加饱满，妆效更加持久。

2。柔滑贴合，轻盈舒适

丝缎柔滑质地，一抹上色，如同第二层肌肤般致密贴合，色彩饱满的同时更加轻盈舒适。

3。有效滋润，长时间闪耀

无粘腻保湿精油镀膜（Low-viscosity Wetting Oil System）技术 ，有效滋润，锁住娇嫩唇部的水分，保持唇色长时间闪耀。