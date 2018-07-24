闪耀漆光彰显真我风采 LANCOME兰蔻菁纯漆光水唇露2018年7月惊艳上市

LANCOME兰蔻菁纯漆光水唇露 2018年7月惊艳上市

LANCOME兰蔻始终秉承以绽放女性的光芒和展现真我色彩为使命，从未停止过彩妆革新。2018年， LANCOME兰蔻倾情推出LANCOME兰蔻菁纯漆光水唇露，集浓郁色泽、闪耀漆光以及水润轻盈不黏腻于一体。浓郁色泽，如唇膏般闪耀显色，令双唇绽放迷人魅力； 漆光质地，轻薄不黏腻，给双唇长达8小时的持续滋润和极致呵护体验；7款靓色，或清新可人，或温婉优雅，或气场全开，呈现夏日玻璃唇。无论任何场合，都能时刻聚焦目光，光彩夺目，令双唇闪耀水润，彰显真我风采。

LANCOME兰蔻菁纯漆光水唇露 270RMB/8ML

188 134 515 315

323 378 500

浓郁色泽 闪耀显色 打造玻璃唇

全新7款闪耀新色，或气质优雅，或靓丽活泼，或浓妆或淡抹，随心而欲，轻松实现每一种妆容的极致平衡。淡涂一层，打造轻盈的渲染唇妆；叠加一层，则增添一抹亮丽的色彩；再次叠加，即可打造浓郁精致的艺术唇，流光溢彩，艳压四座 。更有3款主推明星色号，演绎浓情唇妆。

LANCOME兰蔻菁纯漆光水唇露匠心独具，以突破性配方打造闪耀夺目的夏日靓丽玻璃唇妆，恣意绽放双唇魅力。如唇膏般的饱和色泽服帖于双唇，饱满丰盈，浓郁显色，呈现光彩亮唇，闪耀动人光彩，引爆唇妆革命。

LANCOME兰蔻菁纯漆光水唇露188：夏日赤茶红，耀眼醒目，无可替代。

LANCOME兰蔻菁纯漆光水唇露188

LANCOME兰蔻菁纯漆光水唇露134：经典正红色，大胆前卫，气场全开。

LANCOME兰蔻菁纯漆光水唇露134

LANCOME兰蔻菁纯漆光水唇露515：甜蜜暖橘色，活力四射，元气十足。

LANCOME兰蔻菁纯漆光水唇露515

漆光质地 水润持久 轻薄不黏腻

LANCOME兰蔻菁纯漆光水唇露不仅融合唇膏精致浓郁的色泽，还闪耀绚丽的漆光，独特漆光质地赋予双唇如丝缎般的滋养呵护，有效锁住唇部水分。轻抹唇间，即可打造超凡的水润唇妆，使双唇持久润泽长达8小时。柔滑轻薄而无负担，长效持久而不黏腻，令双唇一次拥有浓郁持久、润泽滋养的轻盈透亮妆效。

LANCOME兰蔻菁纯漆光水唇露

无与伦比的独特配方，精致浓郁的色泽，闪耀盈润的漆光质地，搭配7款时髦新色，LANCOME兰蔻菁纯漆光水唇露演绎今夏最诱人的晶亮玻璃唇，颠覆女性对传统唇彩的认知。

美丽人生，有LANCOME兰蔻相伴！