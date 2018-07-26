不思议来客|强东玥带你逛北京胡同 揭秘百年前的“潮流生活方式”

导语：从城中至潮到乡野秘境，明星奇趣发现类Vlog《不思议来客》新鲜上线！每周将有一位“不思议来客”，一个“不思议”好去处，一种不思议的消费文化等你发现！本次我们将跟随#不思议来客#强东玥的脚步，带领大家去发现北京胡同里那些“北京人也不知道”的好玩去处。（编辑：芃芃子）

“不思议来客”强东玥

强东玥，歌手，代表作 《Turn Me Down》 《地铁上遇见的那个人啊》。本次我们将跟随这位苏州姑娘，带领大家发现胡同里那些“北京人也不知道”的好去处，走访有文化也有money的鉴宝圣地，感受古代人的“潮流生活方式”。

“不思议”去处

斯是陋室，唯“物”德馨。这次我们来到了一家苔痕上阶绿，草色入帘青的古器物店——“土气”。

土氣：古器物店/生活工艺馆。因店中物品皆由泥土产生而得名。

地址：北京市东城区箭厂胡同20号靠近五道营胡同

中国上下五千年文化沉淀出数不清的宝贝，随着岁月的变迁，留下了太多有意思的物件。在北京的五道营胡同里，有一对可爱的80后夫妇——老白与芳园，把深藏在博物馆里只能隔着玻璃相望的文玩，搬入到“自家小院”中。

一只只比爷爷年纪还大的器具经过夫妻俩细心的修缮与保护，有种朴素但不粗陋，慢慢渗透进骨子里的美。你能在它们身上看到被时间被岁月流过，和被生活打磨过的痕迹。有当年新出炉时的风骨，也有种恰到好处的烟火气。

#古盏品茶#

在这些看似朴素实则精致的器具间，茶具成为最有代表性的存在。#不思议来客#强东玥今天就体验了一把品茶师。首先来给你科普下什么叫“洪宪瓷”——

小杯子配小壶，也得配上会品茶的小姑娘。没想到嘀嗒居然是个懂茶帝！普洱、岩茶、茉莉花三题全中~

#可爱的老物件儿#

店里摆了不少稀奇古怪的器具。其实在几百年前，它们要么是当年京城公子小姐们手头的潮流“尖货”，要么是生活中必不可少的日常用品，都被细心的店主夫妻一一收来，藏于这家小小的店中。

了解这些老物件最好的方式就是——捧在手里感受他们独有的生命力。美少女嘀嗒尽管品茶时招招全中，可这些老物件的用途可真把她难道了，来体会下这样的另类演绎。

#我在“土气”修文物#

茶也喝了，器具也寻了。现在就来体验一把老板的当家绝活——#我在“土气”修文物#。在老板的帮助下，强嘀嗒手握小锤叮叮当当认真修缮起了四百年前明代的小碗。修复结束后，嘀嗒开心的说自己和碗一样，真真儿可爱本人了。

店主老白手把手教的这个瓷器活儿，是正在消失的民间工艺——“锔瓷”。在古代，由于瓷器贵重难得且脆弱易碎，当它碎裂时人们不舍得丢弃，就需要锔瓷人来修补和维护，给予瓷器第二次生命；因为瓷器的碎纹是随机的，所以每次都需要因材制宜，制定最完美的修复方案。

“不思议小剧场”彩蛋时间

我们的苏州姑娘强嘀嗒，这次要正面迎战粉丝邀约的北京话四六级测试。没想到发音竟是意外的标准！

“不思议来客”强东玥之

#复古的才是不思议的#

将于下周上线，敬请期待！

“不思议”召集令

如果你有什么向往之地，或是有什么私藏去处，又或者你本身就经营着一家很酷的店。

欢迎邮件sfpr@staff.sina.com.cn，我们将派出“不思议来客”帮你圆梦！

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