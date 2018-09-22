欧莱雅男士携手鹿晗 燃起史上颜值最高型男足球友谊赛

导语：2018年9月20日，欧莱雅男士终极型男足球大战在北京751新罐隆重上演，鹿晗球技大展，一人独揽6粒进球！参赛两队上/下半场强势比拼，全场比赛两队收获整整16粒进球，看得现场球迷热血沸腾！

从左至右：巴黎欧莱雅个人护理品类品牌总经理张莉敏女士、欧莱雅（中国）大众化妆品部品牌传播总监朱宁女士、欧莱雅中国副总裁、大众化妆品部总经理杜涵泰先生、欧莱雅男士代言人鹿晗

是挥洒绿茵，更炫酷有型

这是欧莱雅男士首次举办足球友谊赛，双方阵容堪称强大。Super Man Team由欧洲金童帕托领衔，年少成名的他曾为意甲豪门AC米兰效力，脚下能力出众。他的队内还有多名老将加盟，实力强劲。而鹿晗所在的Alpha Man Team由他的老搭档著名前国脚李毅带队，李毅大帝作为足球圈的网红，实力也不容小觑。

欧莱雅男士型男足球友谊赛合照

5V5足球友谊赛，考验的就是双方球队的战略和技巧。Alpha Man Team凭借鹿晗和李毅出色的默契配合牢牢把控着上半场局面，开场不到1分钟，型男小将鹿晗率先打破僵局，禁区内的一脚抽射赢得了比分，取得了开门红！开场不到8分钟，鹿晗帽子戏法之后继续上演大四喜，以连进4球的惊人表现，助力球队强势领先！ Super Man Team队员更加严谨防守，几次截住了Alpha Man Team队员漂亮的射门！小鹿先生在上半场的表现可谓一往无前，以5：3结束上半场比赛。

鹿晗参加欧莱雅男士型男足球友谊赛

鹿晗参加欧莱雅男士型男足球友谊赛

鹿晗参加欧莱雅男士型男足球友谊赛

下半场的比赛更是激烈，Super Man Team燃起斗志，率先发起了几次猛攻并追回比分，Alpha Man队员也毫不逊色，充分利用自身优势和小鹿先生与李毅间的完美配合，鹿晗以一脚漂亮的射门为Alpha Man队增添全场最后一分！最终，两队战成8比8，这场世纪型男进球大战让现场观众大呼过瘾。

帕托欧莱雅男士型男足球友谊赛

李毅帕托欧莱雅男士型男足球友谊赛

李毅欧莱雅男士型男足球友谊赛

而本次鹿晗在场上的表现也是可圈可点：拿球、过人、分球一气呵成，6粒进球赢得全场球迷和粉丝阵阵欢呼！也再次证明了他对足球的热爱远不是一句空话。

欧莱雅男士型男足球友谊赛粉丝

欧莱雅男士型男足球友谊赛入口

是定义型男，更创造型男

绿茵型男们的幕后助推器欧莱雅男士自2006年进入中国，始终致力于为现代男性提供“型男”的正确打开方式，让他们无惧一切挑战。欧莱雅中国副总裁、大众化妆品部总经理杜涵泰先生也表示：“欧莱雅男士非常自豪地可以成为中国男士最重要的品牌伙伴！”

欧莱雅中国副总裁、大众化妆品部总经理杜涵泰先生

欧莱雅中国副总裁、大众化妆品部总经理杜涵泰先生

此次鹿晗加入型男梦之队，也正是因为他勇于挑战、自由不羁、敢于表达自我的态度，得到了中国年轻一代和欧莱雅男士的肯定与赞赏。在通往偶像之巅的道路上，鹿晗始终坚守着自己的足球梦，欧莱雅男士希望通过与鹿晗的合作，鼓励更多的年轻男性去努力实现自己的型男梦想！

鹿晗与欧莱雅中国副总裁、大众化妆品部总经理杜涵泰先生

是巅峰对决，更水力全开

无论整场足球比赛如何激烈，全场让人羡慕的当属鹿晗始终在线的颜值，而猛将李毅和金童帕托的皮肤竟然在剧烈运动后，也丝毫看不出运动后的油腻粗糙，秘诀正是欧莱雅男士水能保湿系列。鹿晗表示，对于一个“爱踢足球的北京爷们儿”来说，这款产品快速保湿不油腻，是日常生活中必不可少的护肤圣品。

鹿晗欧莱雅男士

鹿晗欧莱雅男士

欧莱雅男士水能保湿系列，专为年轻男性设计，并运用明星成分法国高山泉水，让皮肤水力全开！