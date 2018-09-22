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欧莱雅男士携手鹿晗 燃起史上颜值最高型男足球友谊赛

欧莱雅男士携手鹿晗 燃起史上颜值最高型男足球友谊赛
2018年09月22日 10:54 新浪时尚
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　　导语：2018年9月20日，欧莱雅男士终极型男足球大战在北京751新罐隆重上演，鹿晗球技大展，一人独揽6粒进球！参赛两队上/下半场强势比拼，全场比赛两队收获整整16粒进球，看得现场球迷热血沸腾！

　　从左至右：巴黎欧莱雅个人护理品类品牌总经理张莉敏女士、欧莱雅（中国）大众化妆品部品牌传播总监朱宁女士、欧莱雅中国副总裁、大众化妆品部总经理杜涵泰先生、欧莱雅男士代言人鹿晗　　从左至右：巴黎欧莱雅个人护理品类品牌总经理张莉敏女士、欧莱雅（中国）大众化妆品部品牌传播总监朱宁女士、欧莱雅中国副总裁、大众化妆品部总经理杜涵泰先生、欧莱雅男士代言人鹿晗

　　是挥洒绿茵，更炫酷有型

　　这是欧莱雅男士首次举办足球友谊赛，双方阵容堪称强大。Super Man Team由欧洲金童帕托领衔，年少成名的他曾为意甲豪门AC米兰效力，脚下能力出众。他的队内还有多名老将加盟，实力强劲。而鹿晗所在的Alpha Man Team由他的老搭档著名前国脚李毅带队，李毅大帝作为足球圈的网红，实力也不容小觑。

欧莱雅男士型男足球友谊赛合照欧莱雅男士型男足球友谊赛合照

　　5V5足球友谊赛，考验的就是双方球队的战略和技巧。Alpha Man Team凭借鹿晗和李毅出色的默契配合牢牢把控着上半场局面，开场不到1分钟，型男小将鹿晗率先打破僵局，禁区内的一脚抽射赢得了比分，取得了开门红！开场不到8分钟，鹿晗帽子戏法之后继续上演大四喜，以连进4球的惊人表现，助力球队强势领先！ Super Man Team队员更加严谨防守，几次截住了Alpha Man Team队员漂亮的射门！小鹿先生在上半场的表现可谓一往无前，以5：3结束上半场比赛。

鹿晗参加欧莱雅男士型男足球友谊赛鹿晗参加欧莱雅男士型男足球友谊赛
鹿晗参加欧莱雅男士型男足球友谊赛鹿晗参加欧莱雅男士型男足球友谊赛
鹿晗参加欧莱雅男士型男足球友谊赛鹿晗参加欧莱雅男士型男足球友谊赛

　　下半场的比赛更是激烈，Super Man Team燃起斗志，率先发起了几次猛攻并追回比分，Alpha Man队员也毫不逊色，充分利用自身优势和小鹿先生与李毅间的完美配合，鹿晗以一脚漂亮的射门为Alpha Man队增添全场最后一分！最终，两队战成8比8，这场世纪型男进球大战让现场观众大呼过瘾。

帕托欧莱雅男士型男足球友谊赛帕托欧莱雅男士型男足球友谊赛
李毅帕托欧莱雅男士型男足球友谊赛李毅帕托欧莱雅男士型男足球友谊赛
李毅欧莱雅男士型男足球友谊赛李毅欧莱雅男士型男足球友谊赛

　　而本次鹿晗在场上的表现也是可圈可点：拿球、过人、分球一气呵成，6粒进球赢得全场球迷和粉丝阵阵欢呼！也再次证明了他对足球的热爱远不是一句空话。

欧莱雅男士型男足球友谊赛粉丝欧莱雅男士型男足球友谊赛粉丝
欧莱雅男士型男足球友谊赛入口欧莱雅男士型男足球友谊赛入口

　　是定义型男，更创造型男

　　绿茵型男们的幕后助推器欧莱雅男士自2006年进入中国，始终致力于为现代男性提供“型男”的正确打开方式，让他们无惧一切挑战。欧莱雅中国副总裁、大众化妆品部总经理杜涵泰先生也表示：“欧莱雅男士非常自豪地可以成为中国男士最重要的品牌伙伴！”

欧莱雅中国副总裁、大众化妆品部总经理杜涵泰先生欧莱雅中国副总裁、大众化妆品部总经理杜涵泰先生
欧莱雅中国副总裁、大众化妆品部总经理杜涵泰先生欧莱雅中国副总裁、大众化妆品部总经理杜涵泰先生

　　此次鹿晗加入型男梦之队，也正是因为他勇于挑战、自由不羁、敢于表达自我的态度，得到了中国年轻一代和欧莱雅男士的肯定与赞赏。在通往偶像之巅的道路上，鹿晗始终坚守着自己的足球梦，欧莱雅男士希望通过与鹿晗的合作，鼓励更多的年轻男性去努力实现自己的型男梦想！

鹿晗与欧莱雅中国副总裁、大众化妆品部总经理杜涵泰先生鹿晗与欧莱雅中国副总裁、大众化妆品部总经理杜涵泰先生

　　是巅峰对决，更水力全开

　　无论整场足球比赛如何激烈，全场让人羡慕的当属鹿晗始终在线的颜值，而猛将李毅和金童帕托的皮肤竟然在剧烈运动后，也丝毫看不出运动后的油腻粗糙，秘诀正是欧莱雅男士水能保湿系列。鹿晗表示，对于一个“爱踢足球的北京爷们儿”来说，这款产品快速保湿不油腻，是日常生活中必不可少的护肤圣品。

鹿晗欧莱雅男士鹿晗欧莱雅男士
鹿晗欧莱雅男士鹿晗欧莱雅男士

　　欧莱雅男士水能保湿系列，专为年轻男性设计，并运用明星成分法国高山泉水，让皮肤水力全开！

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