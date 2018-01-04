2017美妆V赏颁奖盛典举行 年度剁手单品榜公开

2017年12月22日，由微博时尚与快美妆联合主办的美妆V赏颁奖盛典在上海燃耀上演。18大品类，上千件美妆单品，历时3个月的全民票选，微博时尚联合快美妆，邀请百位微博时尚大咖共同助力，联合十亿网友，共同挑选出180件年度最夯美妆爱物，第一个由全民参与，大数据说话的美妆产品排行榜应运而生，同时第一个最权威的年度美妆红人排行榜也相应诞生。

现场星光熠熠

“2017美妆v赏”邀请了美妆界众多重量级红人集体亮相，超豪华红人阵容，浸入式美妆轰趴，带来顶级时尚潮流视听盛宴，其中包括：张沫凡、扇子、滕雨佳、俊平大魔王、潘雨润、小猪姐姐等大咖红人。现场更有明星助阵，内地实力女艺人张嘉倪、新生代人气偶像张哲瀚引领莅临现场，实力派唱作人金玟岐演绎歌曲，同时在现场表达了他们对“美妆、时尚”的理解。

张嘉倪 红毯现场

年度十大美妆红人

年度人气美妆红人

张嘉倪获得“最具时尚风格女艺人”奖项

张哲瀚获得“最具时尚潜力男艺人”奖项

金玟岐获得“年度时尚唱作人”奖项

微博大数据美妆白皮书同步上线

基于微博大数据，联合十亿网友票选，百名博主推荐的美妆白皮书于美妆v赏当日同步上线！旨在评选出2017年最优秀的美妆单品，兼具实用性和权威性，呈现颠覆概念的美妆趋势，全民甄选的爱用榜单，时尚领袖推荐的年度单品。

护肤榜链接→https：//weibo.com/2452933723/FBBTTEm99

彩妆榜链接→https：//weibo.com/2452933723/FBBYBEhEs