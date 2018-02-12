阿娇深夜晒幸福 难道只有我关心她满是干纹的手

导语：2月第1天就迎来一枚深夜炸弹！阿娇0点晒37岁的庆生微博，一枚超大的‘钻戒’暗暗公布好消息。（来源：瑞丽网）

2月第1天就迎来一枚深夜炸弹！阿娇0点晒37岁的庆生微博，一枚超大的‘钻戒’暗暗公布好消息。

INS上更是单独po了钻戒照，并配文：‘下一站幸福’@了男友赖弘国，小女人的幸福感简直冲破屏幕。

其实，阿娇之前有说过自己的恋爱运不佳，也非常容易相信别人，虽然有过数段恋情，但是一直都未遇到可以爱情长跑的另一半，更表示如果只要出现命定的另一半，也会毫不犹豫的步入婚姻。所以自从认爱赖弘国后，因为找对了人，所以总是会一脸幸福，如今两人终于修成正果，难怪好闺蜜阿SA也第一时间送上祝福。

不过，相比于阿娇永远如少女的精致面庞，晒钻戒的手真心有点问题重重。干纹非常明显。

相比于面部护理，很多姑娘对手部护理非常忽视，其实，手部护理也是十分重要的，要知道手是女人的第二张脸，尤其在幸福的求婚、晒钻戒时候，真的不能让手部“颜值”拉低完美程度。

双手肌肤其实非常娇嫩，特别是在冬季，很多女生会贪图水温舒适，喜欢用热水洗手，是很容易导致手部肌肤中的水分大量流失，从而破坏手部肌肤的油脂分泌，导致不均衡，手部就会变得很干燥和粗糙，还有就是如果用太冷的水洗手同样也是会刺激手部肌肤的，所以最好是使用温水洗手对肌肤保养来说最好。

家庭温牛奶美手SPA 省钱又高效

面部肌肤要经常做SPA保养，手部肌肤也不能掉以轻心，用食用牛奶和温水1：1的比例兑在一起，浸润手部5-10分钟，并用手霜加以轻柔按摩，促进手部血液循环的同时帮助牛奶中的营养成分锁入手部肌肤。

护手霜也要选防晒功效的 真没逗你玩

紫外线不仅伤害面部肌肤，对娇嫩的手部肌肤也不友好，如果不加以防护，长时间接触紫外线很容易发生黑色素沉着现象，而一旦黑素色沉淀形成便很难消除，建议选择有防晒功能的护手霜真心不夸张。

冬季寒冷和干燥的气温已经让手部皮肤变得粗糙干涩，为手部皮肤进行一次彻底的去死皮工作同样重要。选用一款温润的手霜配上砂糖，先将手部皮肤清洗干净后擦上DIY的“去角质膏”，双手互相搓揉1分钟的时间，让老废死皮完全脱落，最后再用温水冲洗干净，擦干擦上润手霜就好了。

FILORGA菲洛嘉焕活凝萃手霜

添加了乳木果和植物糖用以修护滋润双手，透明质酸和胶原蛋白密集修护手部肌肤，抚平细纹，海百合萃取精华抑制黑色素形成，长效呵护双手。

CPB肌肤之钥-赋活防晒护手霜

润肤赋活的护手霜，有效对抗干燥、粗糙、皲裂、细纹和紫外线，改善手部纹理，令双手倍显柔嫩光滑，富含亮肌复合精华，为肌肤带来精致光泽。

蔓越莓护手霜

具有强化滋润效果的护手霜，富含蔓越莓提取物，乳木果油、绣线菊籽油，专为干性皮肤特别设计。这款护手霜含乳木果油，滋润和保护干燥开裂皮肤，使肌肤呈现天鹅绒般地柔软。绣线菊籽油富含保湿的脂肪酸，有助于营养成分被皮肤吸收。保持皮肤弹性。蔓越莓提取物作为天然抗氧化剂的来源，修复受损肌肤。您的双手散发蔓越莓芳香。

芍药花香润手霜

质地细腻柔滑，蕴含芍药精萃及乳油木果油，能滋养手部肌肤，令双手柔软舒适，并伴有淡淡花香。

ZIAJA-齐叶雅山羊奶手霜

来自波兰的ZIAJA山羊奶手霜，蕴含了丰富的EGf肌肤再生因子，优秀的滋润度和吸收度，让有效成分能迅速到达肌底，给双手充分而持续的保湿。羊奶成分中更有修护和抗皱功能，抚平手部干纹细纹，帮助胶原蛋白和弹性蛋白的再生，让双手在秋冬干燥季节也能柔滑细嫩。

榆绿木青春紧弹护手霜

富含非洲加纳榆绿木精萃，配合海茴香，龙头竹和豌豆萃取，修护焕活，保湿滋润。质地盈润却有着迅速的深透吸收力，帮助减少手部干纹、细纹，重焕手部肌肤青春光泽，紧、弹、嫩。

娇韵诗 “隐形手套”

宛若一双“隐形手套”保护双手，保护及滋润柔软手部肌肤。质地细腻，毫无黏腻感。用后能迅速渗透肌肤，保湿补水。同时能强韧指甲，预防色斑和手汗。令干燥粗糙的双手快速恢复柔软细腻的状态，保持手部年轻。

AUPRES欧珀莱 丝柔玫瑰护手霜

富含优异保湿效果的植物成分-双重玫瑰保湿精华。改善干燥，促进透明质酸生成，令肌肤细腻光滑，丰盈水润。

香邂格蕾-无花果香氛手霜

软管式的粉色包装，看上去特别小清新。八角形的瓶盖设计，方便拧开，轻柔润泽、一抹即化，深度滋润玉手。