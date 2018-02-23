没有什么晨间肌肤问题 是咖啡护理不了的

导语：早上被闹钟强迫叫醒的痛，肌肤比你更懂得，不仅浮肿连连，干纹盛行，连底妆都Hold不住，好在有加入咖啡因成分的护肤品来救急，随手按摩一下效果不要太好。（来源：瑞丽网）

早上被闹钟强迫叫醒的痛，脑袋的疲倦可以靠咖啡解消，肌肤的疲倦就难搞了。肌肤倦怠中，别说吃不进护肤品，就连底妆都会出现各种问题，加入咖啡因成分的亮肤面霜成为好选择，保湿外还能有排除肌肤水肿，随手按摩一下效果不要太好。

眼部泡芙太毁容 肌肤需要这样喝咖啡

重重的眼袋更是让人看着各种生无可恋，〝醒眼〞工作就必不可少蕴含咖啡因的眼霜，皆能有效击退浮肿；涂抹时切忌大力的来回涂抹，使用指腹由内向外轻轻点压，才能在眼周塑造紧致薄膜，让双眼放大。

悠莱生机明眸紧塑多元眼霜

改善因肌肤内部张力及弹力降低而导致的眼部松弛、眼袋。

咖啡因活力焕亮眼霜

采摘百草之王人参精华，并结合咖啡因成分，可舒缓双眼倦意。更含多种植物萃取，减轻眼部浮肿与眼袋，淡化熊猫眼，让双眼恢复精、气、神，透出活力生机。

薇诺娜紧致眼霜

含多种天然植物成分，帮助加强眼周肌肤支撑力，紧致鱼尾纹及眼周浅表皱纹，不加重肌肤负担。

面包双颊好臃肿 好在肌肤咖啡能急救

咖啡中的咖啡因不仅能刺激中枢神经，更能促进肌底堆积的水分代谢分解，让脸部线条更紧实，在使用咖啡因成分的护肤品后给肌肤再加上一层厚厚的保湿面霜，或是在底妆内加一滴护肤油，更是仿佛给肌肤开光一般，迅速增加肌肤光泽感，让肌肤元气满格！

悦薇珀翡塑颜亮肤霜

升级版高机能面霜，对抗肌肤老化根源，重塑面部立体的轮廓感，提塑轮廓、拉升弹力、紧实修护、致嫩，绽放年轻的面部轮廓，喚醒肌肤紧实质感的高机能面霜。

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甄选柿果、瓜拉纳、红球姜等多种珍贵植物精萃，显著纤颜、排水、提拉面部曲线，为亚洲女性带来更立体的完美V脸。