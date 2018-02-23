节后气色差 这些单品帮你重回亮白仙女肌

导语：熬夜、大吃、宿醉……春节过后整个人都变得颓废了很多，肌肤也超暗沉，赶紧用这些焕肤保养品自救吧，重回仙女肌美美开年！（来源：瑞丽网）

想美白先防晒

一切不以防晒为前提的美白都是无用功。紫外线中的UVA不仅会造成肌肤的黑色素沉淀，还会加速肌肤的老化。因此只有做好防晒才能保证美白见成效，同时为抗老打个基础。很多妹子坚持使用美白产品，效果却不理想，原因就在于忽略了防晒对于肌肤美白的重要性。

POLA碧艾防晒霜

有效抵御紫外线以及近红外线的伤害，同时促进增强保水能力的肌肤诞生因子“蛋白聚糖（Versican）” 生成，保持“真皮水分”。浓密乳霜质地涂抹瞬间水润渗透，与肌肤融为一体，紧密贴合于纹理、毛孔等凹凸不平处，有效抵御日间紫外线及近红外线对肌肤（角层）损伤。感受洋溢生命美感的透明、立体美艳肌。

Za姬芮清透控油防晒妆前乳

多效隔离技术抵御紫外线、干燥空气、尘埃等外界环境对肌肤的影响，保持肌肤润泽控油打底免补妆，油光拜拜！毛孔隐形！妆容持续轻透明亮。

熬夜才是白皙肌肤的第一杀手

生活节奏的加快使得大家的生活压力越来越大，熬夜加班已是常事。不仅会因睡眠不足而导致精神状态不好，还会影响皮肤新陈代谢能力，造成肌肤角质层的增厚，令肌肤会失去透明感，呈现暗沉暗黄的状态。此时若不及时祛除掉肌肤的老废角质，即使使用美再多的白产品，效果也不会理想。

兰蔻菁纯“晚安”精华油

滴滴精粹，拥有近乎魔法般的神奇功效，用于夜间促进皮肤细胞更新再生，令女性重拾闪耀动人的华美风采。

Odile-Lecoin-欧俪蔻御龄唤白VC精萃套组

拥有78%高浓缩活的维C成分，使肌肤明亮饱满，帮助提拉紧致、抚纹淡褶，呈现无暇透白的弹力肌肤。

SK-II夜间修护赋活面膜

蕴含经典PITERA™ 成分与植物成分，双重精华给予肌肤深润修护，同时长效保湿在有限睡眠时间内收获显著的美肌功效。

梦妆水漾澎湃保湿睡眠面膜

水仙球根提取物*赋予肌肤充足水分，肌肤就像喝饱了水。轻轻按摩后释放丰富水珠和营养成分肌肤即享水润澎湃的保湿睡眠面膜。

Origins悦木之源水润畅饮夜间密集修护面膜

解决肌肤晚间水分流失问题，趁睡眠时为肌肤一边补充水分一边锁紧水分，令肌肤含水量在一夜间急升75%，清晨重现饱满水润。

悠莱匀润新源修护晚安面膜

配合多种维生素颗粒，在睡眠中持续为肌表注入能量，提高因睡眠不足、睡眠质量低下造成的恢复力低下，整夜亲和肌肤，清晨展现水润通透的肌肤。

美白套路深 补水不简单

美白是条长远路，但明明美白产品没少用，但肌肤却是一副爱搭不理的死样子，难道是产品没用对？其实，肌肤在美白产品的作用下已经在慢慢变得白皙，但却因为种种外在因素和生活习惯的影响下被一时的暗沉遮住了美白的功劳。所以想要美白产品不白费，肌肤暗沉远离你，肌肤的通透感同样重要。而只有肌肤内的水分充足时，美白护肤产品内的有效成分才能被肌肤充分吸收。想要有效美白，首先要让肌肤水分充足。但是需要注意的是美白产品分子较小而保湿成分分子较大，所以先美白产品后补水产品的做法最是靠谱！

AUPRES欧珀莱恒久肌底循环精华露-限定版---昭

运用欧珀莱最先端的双重修护技术，疏导肌肤循环，自肌肤内部迸发源源传递力，从容抵御外界给肌肤带来的干燥、松弛等伤害，使肌肤达到良好循环状态。

香奈儿蓝色肌底精华

从三种来自蓝色乐活区的植物中萃取出高纯度活性成分的首次百搭肌底精华瞬间为肌肤带来清新感受，快速渗透焕活肌底，帮助肌肤做好充分准备，吸收后续护肤步骤的精华成分。