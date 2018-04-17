纯技术流 关于头发养护你该这样做

导语：除了近来引发全民关注的“脱发”问题外，对于绝大多数女生来说，都会遭遇更多更普遍的头发问题：干枯，分叉，直发不垂顺，卷发不持久等都长期以来困扰着我们。

对于这些问题，我们特别邀请到了知名美妆博主好博士，他从头发的特性和我们普通人也能听懂的科学角度为我们解答了关于洗发护发的几乎所有问题。

除此之外，我们还有机会采访到了欧莱雅洗护产品全球研发总监Francoise Pataut 女士帮我们从更深度的科学层面解读了头发的结构。正是由于头发的特殊结构，所以才会导致它遭遇到如此多的问题。现在我们就来一次性解决掉它们。

关于洗头频率这件事 终于有了定论

在很早之前，作为精致女生的我们都是每天洗头的。但是忘记了从什么时候开始，“每天洗头会导致头发越洗越干”、“每天洗头可能会引发脱发”等等一系列危言耸听的话开始钻进我们的耳朵里。

“每天洗头”像个系列大魔咒威胁着我们的头发。所以我们变成了2天洗一次头，有时候即使顶着满头“雾霾”和“沙尘”，也不改心中“头发不能每天洗”的坚定信念。

这次，在知名美妆博主好博士和欧莱雅洗护产品全球研发总监Francoise Pataut 女士的“双保险”科学解读下，我们终于明确了——头发需要每天洗！

我们的头皮和头发上都有皮脂，它可以起到一定的滋润作用，但是当皮脂被分解后，就会有酸臭的味道。不洗头的话，这个气味就会一直伴随你左右。

而且我们的头皮结构非常特殊，脱屑是全身最快的地方，出油也是全身最多的地方，所以这些皮屑和油脂就把头皮变成了一个微生物生存的天堂。这个说法真的让人深思极恐，吓的编辑赶紧去洗了个头。

头发和头皮分开洗的原因原来是这样

关注头发和头皮健康的人，这几年听到的最多的说法应该就是头发和头皮需要分开洗了。但是这个说法的实操性简直太差，所以我们大多时候是把它当做耳边风，而没有想过为什么头发和头皮需要分开洗护？

就像我们刚才说的，头皮是我们全身出油和脱屑最多的地方，所以它最需要的护理方式就是清爽无油的产品。而我们的头发无法自己分泌油脂，这也是为什么大多数洗发水都含有硅油成分，因为它真的可以起到让头发变滋润的效果。但是我们的头皮又和硅油是“天敌”，这就导致了我们现在的尴尬局面——用无硅油洗发水，头发越洗越干；用含硅油的洗发水，头皮越洗越油。

所以，我们需要的是一款不含硅油又可以起到滋润效果的洗护发产品——巴黎欧莱雅奇焕润发精油系列。

这个系列产品的洗发露是巴黎欧莱雅第一款采用微净化科技研发的洗发露，0%硅油，绝对可以用在头皮上。同系列的润发乳则是巴黎欧莱雅第一款专注改善发质的系列润发乳，可以让发丝得到深层呵护。

全系列3组产品分别针对卷发、直发和染发给出了不同的护理方案。

蕴含法国焕活松露复合精萃油的奇焕奢卷洗发露和奇焕持卷润发乳针对卷发，可以深透充盈发丝，及时补充流失氨基酸，重塑发丝弹润质感。

蕴含琥珀雪松精萃油的奇焕垂顺洗发露和润发乳针对直发，深度修护发丝损伤，闭合毛鳞片，重塑秀发垂顺质感，每天使用，感受发质非凡蜕变，拥有丝绸般柔顺秀发。

蕴含焕亮蔷薇精萃油的奇焕炫亮洗发露和润发乳针对染发，卓效抗氧化，每天使用，感受发质非凡蜕变，拥有炫目亮泽秀发。

头发是一个超级气味散发器

为什么头发会特别“吸味儿”呢？这是因为头发的表面积非常大，千万不要小看我们的头发，一个正常发量的及肩中长发女生的头发展开之后表面积可以达到100长脸那么大！是不是很惊人？！而且头发天生自带负电荷，它的吸附能力可以超过一台吸尘器。所以，找到一款头发香氛精油，你就可以在护发的同时解锁专属发香。

巴黎欧莱雅奇焕润发精油一直是口碑超好的护发产品之一。如今，它又带来了香氛系列新品。可以在护发的同时，为我们的头发增加专属香气。它是第一款多用途香氛护发精油，天然花束绽放其中，源源不断注入奢养精华，自然释放优雅花香，仿佛漫步繁华丛中。秀发柔顺闪亮，持久留香。

巴黎欧莱雅奇焕润发精油-清雅茉莉

质地轻透，茉莉自然绽放其中，奢养精华深润发丝，令秀发柔软动人。含有茉莉精萃香氛精油，该香味由法国调香大师精心调制：