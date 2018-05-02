肌肤泛红敏感 可不全是换季惹的祸

导语：换季总是会带来各式各样的肌肤问题，春天更是如此。没有摆脱冬季的干燥，万物复苏也会带来一定过敏让肌肤问题加剧。如果现在你的皮肤正在出现问题，想要解决的话需要从内到外的调养，让你的肌肤好起来~（来源：爱丽时尚网）

换季空气不稳定，肌肤有时会油有时会很干，这时候一定要注意清洁。若洗完脸后出现紧绷感，那么代表你的洗面奶清洁力太强。不要每天使用，或是根本不适合你。

另外也不要因为皮肤出油或者干燥的状况疯狂的去角质，这样会让皮肤越来越脆弱。深度清洁的面膜、磨砂膏要等到肌肤状态稳定的时候再去用。如果一定要去角质，选择比较低浓度温和的洁面产品。此外卸妆水最好搭配化妆棉使用，或者选择温和质地的卸妆膏，不要太过用力伤害到肌肤。

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Whoo后拱辰享水沄清透洁面乳

价格：RMB 280/180ml

推荐理由：蕴含护肤成分，深层洁净微尘与污垢的水润泡沫洁面乳。洁面同时赋予肌肤水分，保持水活弹力；蕴含山茶花提取物，有效舒缓问题/敏感肌肤，为肌肤注入活力；丰富泡沫，有效清洁肌肤同时温和低刺激。

EVE LOM经典洁颜霜

价格：100ml / RMB 660

推荐理由：富含四种芳香精油而具备清洁、去角质与镇静舒缓的功效。兼具卸妆、清洁、去角质、调理、亮肤的多功能保养品。

别以为春天的紫外线没有那么强，其实一年四季防晒都要做足。对于肌肤十分敏感的人来说，认真防晒选择质地简单，敏感肌可用的防晒产品。

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梦妆多重倍护防晒乳SPF40+/PA++

价格：35ml / RMB 145

推荐理由：含有金盏花提取物，可护理由紫外线等外部压力导致的易损伤肌肤。无毒性，减少皮肤过敏及含有镇定效果。

苏秘37°（SU：M37°）悦享骄阳冰润水感防晒乳SPF50+/PA++

价格：RMB 290元 / 50ml

推荐理由：具备清爽水润与延缓肌肤光老化双重功效的高倍防晒霜。木苹果提取物与香菇提取物，能够有效过滤来自紫外线的UV，防晒的同时可延缓肌肤光老化，镇静夏季灼热肌肤。

进入春天气温上升，油脂分泌旺盛。首先请确认好自己属于什么肤质，然后开始做分区的保养。容易出油的部位，鼻子、下巴、额头使用控油清爽型保养品。而干燥敏感的部位要多注意保湿，但是擦在脸上的护肤品种类最好越少越好，涂太多反而会给肌肤增加负担。

[编辑推荐]

科颜氏金盏花爽肤水

价格：250ml/330RMB

推荐理由：成份萃取自金盏花卉及其它天然植物精华，温和清洁和舒缓中偏油性肌肤、均衡调理肌肤的油脂，适用于油性肌肤和有青春痘困扰的混合性肌肤。

阿玛尼‘黑钥匙’防护乳液SPF 15/PA+++

价格：2250 RMB/30ML

推荐理由：‘黑钥匙’防护乳液不仅针对紫外线等光污染造成的肌肤⽼化，更注重环境中有害污染物对肌肤的影响，从而实现全面抗老防护。

若你的肌肤已经出现了过敏的症状，最好不要上妆，如果非要上妆不可，在妆前把保湿和防晒做足，尽量不用液状，霜状的产品，改用粉状的彩妆。也不要用防水性太强或者不容易卸除的底妆产品，避免卸妆清洁过度加重过敏的情况。

[编辑推荐]

雪花秀滋晶美白防晒粉饼

价格：9g/RMB 380

推荐理由：美白粉饼，超细粉粒子使肌肤平滑，卓越美白功效即刻呈现亚光靓丽妆容。含有白色球形粒子呈现光亮自然肤色，轻松快速打造百变妆容。可有效抵御光线对肌肤带来的损伤。

研究表明压力越大反而会加剧炎症的发生，让过敏加重。多做一些简单的伸展或者瑜伽运动，有助于缓解过敏的症状，另外充足的睡眠也是十分重要的。