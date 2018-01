BEAUTIFUL RIGHT NOW B.by BANILA芭妮兰全新彩妆品牌全新上市！

B。 by BANILA 作为BANILA 旗下的彩妆品牌创立于2017年。追求与众不同的B。 by BANILA 凝聚了BANILA CO 10多年来积累的韩国美妆经验,并注入韩国母集团F&F株式会社的时尚基因(兄弟品牌MLB / Discovery)。以“BEAUTIFUL RIGHT NOW!”为新主张引领20-30岁的美妆风潮。作为韩国最具代表性之一的美妆品牌,结合现代快速而多变的彩妆趋势,打造富有生活态度的风尚快美妆。

陪伴大家多年的BANILA CO以“SKINCARE FOR MAKEUP”的新主张,继续为消费者带来充满乐趣和美丽的护肤和底妆产品。

B.by BANILA 主推产品

拒绝千篇一律,摆脱一成不变!B。 by BANILA全新系列80余款彩妆单品,用丰富的颜色,简单、快速又充满乐趣的方式和每位女性一起打造百变妆容。今天可以是泰妍的粉色摇滚,亦或是Angelina的性感红唇妆,清简但又不失流行的Daily look,生活没有定律可循,不惧变化, 勇于尝试 !

B。 by BANILA星眸溢彩四色眼影

粉色酷我/糖果宝贝/少女总裁/心情捕手 1.6gx4/128元

丝滑哑光和弹力珠光质地的搭配,随心玩色,演绎随心所欲魅感眼妆。

B。 by BANILA朝霞渐变腮红

魅惑幽紫/闪耀金橘/羞涩玫红/自然桃粉 9.2g/128元

宛如水墨朝霞,多色渐变,为双颊注满元气。

B。 by BANILA唇上耀色慕斯唇釉

10色 6g/98元

丝绒般光泽,持久锁色,呈现轻、润、透气的雾感唇妆。

那些你昨天还在追的潮流,今就要更新换代

享受变化中的时尚

化最fashion的妆,做最个性自己

并不意味着要用力过猛

对待时尚的法则?我选择抓住关键

简单而快乐

快速而高效

一笔点亮整个妆容 ,

我就是焦点