BEAUTIFUL RIGHT NOW B.by BANILA芭妮兰全新彩妆品牌全新上市！

B。 by BANILA 作为BANILA 旗下的彩妆品牌创立于2017年。追求与众不同的B。 by BANILA 凝聚了BANILA CO 10多年来积累的韩国美妆经验，并注入韩国母集团F&F株式会社的时尚基因（兄弟品牌MLB / Discovery）。以“BEAUTIFUL RIGHT NOW！”为新主张引领20-30岁的美妆风潮。作为韩国最具代表性之一的美妆品牌，结合现代快速而多变的彩妆趋势，打造富有生活态度的风尚快美妆。

陪伴大家多年的BANILA CO以“SKINCARE FOR MAKEUP”的新主张，继续为消费者带来充满乐趣和美丽的护肤和底妆产品。

B.by BANILA 主推产品

拒绝千篇一律，摆脱一成不变！B。 by BANILA全新系列80余款彩妆单品，用丰富的颜色，简单、快速又充满乐趣的方式和每位女性一起打造百变妆容。今天可以是泰妍的粉色摇滚，亦或是Angelina的性感红唇妆，清简但又不失流行的Daily look，生活没有定律可循，不惧变化， 勇于尝试 ！

B。 by BANILA星眸溢彩四色眼影

粉色酷我/糖果宝贝/少女总裁/心情捕手 1.6gx4/128元

丝滑哑光和弹力珠光质地的搭配，随心玩色，演绎随心所欲魅感眼妆。

B。 by BANILA朝霞渐变腮红

魅惑幽紫/闪耀金橘/羞涩玫红/自然桃粉 9.2g/128元

宛如水墨朝霞，多色渐变，为双颊注满元气。

B。 by BANILA唇上耀色慕斯唇釉

10色 6g/98元

丝绒般光泽，持久锁色，呈现轻、润、透气的雾感唇妆。

那些你昨天还在追的潮流，今就要更新换代

享受变化中的时尚

化最fashion的妆，做最个性自己

并不意味着要用力过猛

对待时尚的法则？我选择抓住关键

简单而快乐

快速而高效

一笔点亮整个妆容 ，

我就是焦点