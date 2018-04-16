DHC橄榄护唇膏迪士尼花漾公主系列绽放上市

如果说每个少女的化妆包里都藏着一件秘密武器，那DHC橄榄护唇膏绝对榜上有名！这款被誉为“COSME大赏殿堂级产品”的唇膏一经上市就受到了万千女性的热捧，成为了几乎人手一支的王牌明星产品。而即将于2018年4月15日正式上市的DHC橄榄护唇膏迪士尼花漾公主系列更是令小仙女们翘首以盼。在这个繁花锦簇的春天，涂上DHC橄榄护唇膏，致春天以柔软甜吻！

此次DHC橄榄护唇膏迪士尼花漾公主系列包含五支色彩缤纷的唇膏，瓶身对应着五位迪士尼公主的可爱手绘风插画，为女生们每次的护唇带来全新体验。红色装瓶身上的是天真烂漫的白雪公主，沉醉于鸟语花香；蓝色装是清新脱俗的灰姑娘仙蒂公主，穿着蔚蓝色礼服和精致水晶鞋翩然起舞；碧绿装是勇敢追求爱情的小美人鱼爱丽儿公主，摇曳鱼尾遨游在无边海洋；嫩黄装是知性勇敢的贝儿公主，手握玫瑰裙摆飘扬；紫色装是聪慧独立的茉莉公主，佩戴紫色宝石闪耀果敢气质。五位家喻户晓的公主，哪一位是你的最爱呢？现在，只要购买DHC橄榄护唇膏迪士尼花漾公主系列， 就能集齐五位公主，将色彩斑斓的童话装进化妆包。

随着人们对皮肤管理意识的增强，很多女性都养成了早晚护理、呵护肌肤的习惯。然而，却有不少人疏于唇部保养，殊不知唇部是整个身体肌肤中最娇嫩敏感、抵抗力最弱、也是最容易衰老的部位。经年累月的紫外线照射、寒风侵袭、雾霾污染等，早在你不知不觉时对你的双唇造成了严重的损害。尤其是不少都市女性都有长期涂抹口红的习惯，更是加重了双唇负担。不少女性正值豆蔻年华却早早地出现来了唇部粗糙、暗沉、细纹和干裂的情况，即使肌肤白净，妆容精致，一个老态的唇部立马让你少女感尽失。现在起使用一款合适的护唇膏还来得及！

DHC橄榄护唇膏可在嘴唇表面形成一层接近人体皮脂的天然保护膜，抵抗来自外界的伤害。橄榄精华、芦荟精华等多种天然温和的珍贵营养成分可长效滋养你的双唇，改善粗糙、干燥的唇部肌肤。作为一款纯天然植物配方的护唇膏，DHC橄榄护唇膏可以每天使用，即使春夏涂抹，也不会带来粘腻感。轻轻一抹，你会发现干燥的双唇瞬间“嘭”起来，展现出丰盈水润，活力迸发的一面，让你自信地说出蜜语甜言。唇妆前使用可以打底提亮，点亮唇妆；卸妆后使用，可以长效滋养双唇。需要密集护理的姑娘们还可以将这款唇膏当做唇膜，在每晚卸妆后清洁完毕后，厚厚涂上一层再以保鲜膜轻敷15分钟，为你集中修复唇部损伤。

如此超高实力+爆棚颜值，撩到你了吗？ 赶快将DHC的这份春日巨献收入囊中，一起走进甜美、浪漫、纯粹的童话公主时代！