亚洲超人气偶像组合GOT7代言The Face Shop菲诗小铺

近日，韩国LG集团旗下高端自然主义品牌THE FACE SHOP菲诗小铺正式宣布：亚洲超人气偶像组合GOT7组合成为其品牌全新形象代言人。

GOT7是韩国JYP Entertainment于2014年推出的男子组合，七名成员包括来自四个国家的王嘉尔、林在范、段宜恩、朴珍荣、崔荣宰、BamBam、金有谦，汇聚每个人的独特魅力与色彩。菲诗小铺从自然中萃取精选成分，凝聚天然美肌之力，以丰富的产品系列为都市年轻一族带来时尚清新，满赋活力与朝气的多元化产品。从2014年出道以来，GOT7一直以多变的音乐风格在全球开展活动，成员亲自参与专辑收录曲的作词作曲，在音乐领域内不断前行，同时在舞蹈、影视、时尚及综艺等行业都有杰出的表现，吸引无数关注。全新代言人展现的活力清新之风与菲诗小铺品牌自然纯净，鲜活悦动的格调不谋而合。

七个成员在生活中都拥有着邻家男孩般的亲切与可爱，在工作上踏实努力精益求精，这充分诠释了菲诗小铺品牌脚踏实地积累经验，不断探索与创新，为年轻一族带来更多元化产品与定制化美肤体验的不懈精神。GOT7每一次回归都以全新的面貌带给粉丝“I GOT7”的惊喜，The Face Shop菲诗小铺的金盏花清润系列于近日全新升级上市，如GOT7清新回归般，以自然植物之力陪伴你的肌肤度过换季敏感时期。

春夏交替之际，心情随之蠢蠢欲动，向往盛夏的阳光，也贪恋春季万物的焕然新生。换季时节这些令人向往的浪漫情怀总是让人格外敏感，不幸的是我们娇嫩的肌肤也会受到影响：春季剧烈变化的气温使水分流失加快，皮肤容易变得又干又紧；紫外线随着阳光加强，还有粉尘问题的干扰，红血丝纷纷冒了出来，甚至还会出现干痒不适感。升级的金盏花系列将贴心为你解决肌肤之忧。

四效合一，保护脆弱肌肤

该系列核心成分金盏花富含多种营养成分，能有效预防色素沉淀，增进皮肤光泽与弹性，它还具有优良的抗菌、消炎作用，其中的多糖成分更可免疫刺激，使肌肤免受环境污染的干扰。产品特别添加透明质酸成分，大分子透明质酸可在皮肤表面形成一层透气的薄膜，阻隔外来细菌、灰尘、紫外线侵入；小分子透明质酸能增加血液循环、促进皮肤营养吸收作用，可增加皮肤弹性，延缓衰老。透明质酸与金盏花配合使用，可以促进营养吸收，改善皮肤营养代谢，在温和保湿的同时增加皮肤弹性，延缓衰老，达到更加理想的护肤美肌效果。

口碑产品，全新升级

金盏花清润系列配方此次全新升级，悉心选取舒缓复合草本精粹，从姜黄根、圣罗勒叶、矢车菊花提取物、白花百合花提取物、珊瑚藻中提取有效成分，保湿的同时为肌肤提供营养，调节水油平衡，舒缓干燥脆弱的肌肤，令肌肤细腻有光泽。

菲诗小铺金盏花系列自上市以来一直以其温润的产品功效受到广大都市女性的钟爱，是品牌的王牌明星系列之一。此次全新包装灵感源于花房中的一角，采用磨砂玻璃的瓶身，简洁中透露着一股天然植物的自然之美。瓶身选用牛皮纸质地的产品标签，暖黄色与明亮的金盏花图案相得益彰，外观简约清新，自用送礼均佳。瓶口经优化更易出水，使用更加方便。

关于产品：

The Face Shop 菲诗小铺金盏花清润保湿水 RMB 99/150ml

The Face Shop菲诗小铺金盏花清润保湿乳 RMB 99/150ml

水乳质地轻薄，易于吸收，散发着淡雅柔和的植物清香，令肌肤水润通透。

The Face Shop菲诗小铺金盏花清润保湿霜 RMB 105/50ml

面霜质地清爽细滑，不油腻，

帮助提升肌肤的水润度和柔滑度。

The Face Shop 菲诗小铺金盏花清润保湿精华乳 RMB105/40ml

高浓缩的保湿精华，带给肌肤补水享受。小容量更加卫生。

The Face Shop菲诗小铺金盏花清润保湿眼霜 RMB 95/20ml

局部护肤更加精准，眼霜质地清爽，延展性强，易吸收，

是一款滋养娇嫩眼周肌肤的温和眼霜产品。