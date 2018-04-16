权威医师焕肤处方

首创黄金比例三重酸 全面终结痘痘毛孔

DR.WU杏仁酸温和焕肤精华液8% 全新上市

5%杏仁酸X 2%水杨酸X 1%复合酸 521精华掀起刷酸风潮

台湾NO.1医美保养品牌DR.WU达尔肤自2011年推出杏仁酸焕肤，首创将医美级疗程带入居家护肤，缔造每15秒售出一瓶惊人纪录，掀起亚洲焕肤保养风潮，奠定DR.WU刷酸霸主领导地位！成分专家DR.WU今年突破经典推出新品 [杏仁酸温和焕肤精华液8%]，以5：2：1黄金比例三重酸配方，结合5%杏仁酸、2%水杨酸、1%复合酸，焕肤效果更快速、更深入、更温和，由浅至深层全面作用于肌肤，快速解决痘痘、痘印、毛孔粗大等问题，让肌肤如抛光般焕然一新，重现无瑕细致美肌！

皮肤权威研究证实 居家焕肤刷酸首选杏仁酸

近几年酸类产品不断推陈出新，40年皮肤科专业权威专家吴英俊医师持续研究证实，‘杏仁酸’仍是居家焕肤最佳首选！大分子杏仁酸比一般常见的甘醇酸亲肤性更高，也较杜鹃花酸等复合果酸更温和、更快速有效代谢老废角质；吴医师进一步补充，‘正常角质每28天会随生长周期自然剥落，但随年龄增长、压力、饮食作息不正常、清洁不彻底或空气污染导致肌肤代谢速度减缓、老废角质过度堆积，造成肤况粗糙、暗沉、粉刺增生，进而阻碍护肤品成分渗透吸收。’因此，吴医师认为维持角质正常代谢，是基础护肤步骤中最重要的一环！

8% 黄金比例三重酸 焕肤更快速、更深入、更温和

吴英俊医师领军DR.WU专业成分研发团队，历时三年反复研究测试，推出全新[杏仁酸温和焕肤精华液8%]，首创5：2：1黄金比例，结合5%杏仁酸、2%水杨酸、1%复合酸，打造复合三重酸配方，焕肤效果更全面。大分子杏仁酸快速作用于肌肤表层、温和代谢老废角质，改善毛孔粗大；亲脂性水杨酸帮助疏通毛孔、清除粉刺痘痘；小分子焦葡酸能渗透角质深层，改善暗沉痘印，使肌肤光滑细致；另添加复方沙漠植萃、锁水磁石等多重保湿成份，缓解焕肤后易产生干燥脱屑，从肌底养成无瑕透亮美肌。

6% 经典明星杏仁酸 带动刷酸焕肤风潮

针对初次刷酸、敏感性肤质却仍有痘痘困扰的族群，建议使用6%杏仁酸天天轻焕肤，温和调理角质。萃取自苦杏仁的杏仁酸，是一种大分子果酸，具高亲肤性、不会对肌肤造成刺激。低敏高纯度杏仁酸6%，温和去除老废角质，深入毛孔清除粉刺；添加朝鲜蓟植物精萃，促进更新代谢、减缓黑色素沉积，使肌肤白皙透亮；复方沙漠植萃与NASHA级玻尿酸，焕肤同时锁水保湿，带给肌肤长效润泽，天天使用重现新生美肌。

肌底再生焕肤科技 启动5大保养效能

DR.WU杏仁酸焕肤系列透过独创‘肌底再生焕肤科技’，启动‘角质代谢、净化毛孔、清除痘痘、全面亮白、活化肌底’5大焕肤效能，由内而外层层激活，提升后续精华吸收效果，让保养更有感！

角质代谢 ─ 温和去除老废角质，使肌肤细致光滑

净化毛孔 ─ 深层修护有效紧致毛孔

清除痘痘 ─ 深入毛孔清理皮脂，减缓粉刺生成

全面亮白 ─ 挥别粗糙暗沉，展现透亮细致

活化肌底 ─ 对抗老化疲态，使肌肤柔嫩细致

独创居家焕肤疗程 依肤况选择事半功倍

DR.WU建议依照个人肤况选择合适杏仁酸焕肤疗程，干燥敏感肌可选择温和型6%杏仁酸精华，天天轻焕肤、打造光滑细致娃娃肌；而油性痘痘肌则可用新品8%杏仁酸快速袪痘、淡化痘印、改善毛孔粗大。肌肤清洁后，第一步骤调理角质、净化毛孔，让后续护肤效果事半功倍；吴医师也特别提醒，由于焕肤后新陈代谢加快，可能产生正常脱皮、轻微冒痘现象，要加强保湿与防晒，避免同时使用A酸及去角质。每周焕肤频率则依肤质与肤况调整，使用时需避开眼周和嘴唇周围，即能轻松享受居家医美焕肤疗程，拥有宛如新生般无瑕美肌！

DR.WU杏仁酸焕肤全系列

全系列采用温和低敏的高纯度杏仁酸，轻松解决痘痘、痘印、毛孔粗大、肌肤粗糙等肌肤问题，突破护肤保养停滞期，让肌肤如抛光般焕然一新，重现细致光滑！

DR.WU杏仁酸温和焕肤精华液8% 15ml，230元：30ml，410元

针对油性痘痘肌需求研发，5：2：1黄金比例三重酸，结合5%杏仁酸、2%水杨酸、1%复合酸全新焕肤配方，效果更快速、更深入、更温和，由浅至深层全面作用于肌肤，轻松解决粉刺痘痘、痘印暗沉、毛孔粗大等问题，让肌肤焕然一新，重现细致无瑕！

DR.WU杏仁酸温和焕肤精华液6% 15ml，210元；30ml，400元

针对初次刷酸、敏感性肤质却仍有痘痘困扰的族群。低敏高纯度杏仁酸6%，能温和去除表面老废角质，深入毛孔清除粉刺；朝鲜蓟植物精萃，促进更新代谢、减缓黑色素沉积，使肌肤白皙透亮；复方沙漠植萃与玻尿酸，焕肤同时锁水保湿，带给肌肤长效润泽。

DR.WU杏仁酸亮采洁颜慕斯 160ml，260元

创新泡沫洁净科技与独特压头，打造5倍绵密泡沫，结合高纯度杏仁酸与氨基酸洁净成分，能深入毛孔清洁、代谢老废角质及粉刺，清洁同时兼具亮白焕肤效果，洗后柔嫩不紧绷，提升后续保养效能，还原白皙美肌。

DR.WU杏仁酸亮采化妆水 150ml，260元

独特肌底再生焕肤科技，以高纯度杏仁酸，搭配亮白修护精萃Biophytex、保湿锁水粒子打造水嫩亮白配方，促进老废角质代谢，焕肤同时提升保水度与透亮光采。

DR.WU杏仁酸焕肤精华乳 50ml，300元

水感微乳化技术，打造极细活性分子，质地清爽吸收渗透迅速；添加高纯度杏仁酸，协同法国神奇草萃取与美国葵花籽精萃，深层修复调理并长效保湿，解决暗沉、肤色不均、毛孔粗大、粉刺等问题，让肌肤加倍柔嫩细致。