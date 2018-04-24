超常夏日超敢晒彭于晏热力打Call 安热沙岛正式启航全线产品新升级

4月19日，资生堂集团旗下专业防晒品牌安热沙ANESSA于上海黄浦江边打造了一座坐拥阳光海滩的安热沙岛，邀请消费者从这里启航，体验“超常夏日超敢晒”。在现场超常夏日的氛围中，安热沙宣布了今年全新战略及愿景，并发布新升级全线产品。与此同时，为了号召更多中国消费者体验超常夏日，安热沙特别任命阳光男神彭于晏作为全新品牌形象大使，并担任安热沙岛岛主，带领大家一同尽享整个超常夏日，超敢晒！

安热沙全新品牌形象大使彭于晏

安热沙岛登陆

沿着静谧的热带雨林，一条通往神秘安热沙岛的蔚蓝海岸线，如同一把即将开启宝藏的钥匙，吸引着来宾们前去一探究竟。走到海岸的尽头，迎面而来的是一座满眼碧海椰林、阳光灿烂的安热沙岛，精心的设计让来宾们身临其境，仿佛能闻到热带海岛那咸咸的海风气息。接着，踩着柔软的沙滩拾级而上来到活动现场，来宾们再一次被精致的超常夏日氛围所震撼，纷纷迫不及待想要躺在细腻的沙滩上享受阳光，抑或拿起滑板在海边留下酷炫的冲浪打卡照。活动现场还特别设计了4D沉浸式体验装置，带来宾们亲临水上世界和日照强烈的沙漠，感受“超常夏日超敢晒”的户外乐趣。

登陆安热沙岛，感受“超常夏日超敢晒”

安热沙全新战略及愿景

在来宾们尽享夏日阳光之后，一场震撼的快闪水舞表演开启了今天安热沙岛的超常夏日派对。活动现场，安热沙宣布了品牌从整合市场战略、产品科技以及消费者沟通策略三个方面的全新战略及愿景：在市场战略方面，未来我们将不仅继续着眼于一线城市，也将放眼并深入到中国正快速成长的内陆城市，并将这些城市的千禧一代作为品牌长远发展的主要沟通对象，扩大投资力度；在产品方面，安热沙品牌新升级了几乎全线10款防晒单品，蕴含新升级的“Aqua Booster水能防晒技术“；在消费者沟通策略层面，将打通线上线下渠道，持续开拓以消费者为核心的产品体验活动，通过全方位的创意体验模式为热爱户外运动的消费者提供令人满意的品牌价值。与此同时，安热沙还积极倡导“超常夏日超敢晒”，鼓励大家在安热沙的陪伴下尽情体验户外运动，不怕晒。

安热沙品牌总监上田典史先生分享全新2018品牌战略及愿景

安热沙岛启航仪式暨新品发布会活动现场

超常夏日超敢晒

在“超常夏日超敢晒”的主题下，今年3月，安热沙邀请五位知名博主组成超敢晒冒险团，前往日照剧烈的阿布扎比，经历水上乐园和荒野沙漠的重重挑战，率先体验新升级产品的强大功能。发布会当天，三位冒险团成员惊喜现身现场，与来宾们一同分享难忘的超敢晒冒险之旅，并以切身体验深度种草了安热沙新升级的三大独特防晒技术：面对水上乐园的重重挑战，安热沙独特的Aqua Booster水能防晒技术遇水遇汗防晒效果更加乘；面对长时间的沙漠暴晒，安热沙的Photo Stamina光能量技术能持续抵御紫外线的伤害，让肌肤不惧阳光；安热沙UV多方位阻隔配方日常防护轻松胜任，能多方位保护肌肤，拒绝晒黑，为肌肤保驾护航。

安热沙Aqua Booster水能防晒技术：遇水加乘

安热沙Photo Stamina光能量技术：持续防晒

安热沙岛岛主彭于晏

跟随五位博主从阿布扎比带来的拼图线索，在无数相机的咔嚓声中，万众瞩目的安热沙岛岛主的真实身份终于揭晓！他就是阳光男神彭于晏！热情开朗、酷爱户外运动的他以活力帅气的外形和勇于探索的精神，成为当下无数年轻人的爱豆，与安热沙的品牌形象完美契合。

活动现场，安热沙岛岛主彭于晏为安热沙三大独特防晒技术疯狂打Call，并与安热沙品牌总监上田典史先生共同开启升级明星小金瓶的水能防晒力量。作为今年的主打产品，安热沙小金家族——安热沙水能户外防晒乳和安热沙水能户外防晒喷雾，一上市就成功拢获广大消费者的青睐，一举成为防晒品中的爆款。与此同时，安热沙岛岛主彭于晏还在现场热力启航安热沙岛，并盛情邀请来宾们跟随安热沙岛一同畅享超常夏日。

新升级的安热沙，新启航的安热沙岛，拉开了这个超常夏日的序幕。今夏，就和安热沙岛岛主彭于晏一起超敢晒！ 4月20日至5月4日，安热沙还将携手天猫开启“天猫超级品类日”。届时，安热沙岛岛主彭于晏联名限量版神秘礼盒将重磅登场，敬请期待！

安热沙“彭”然心动礼盒：预售时间4/20~5/2日（心动价365元）

6月上旬，安热沙岛狂欢节活动将于厦门隆重举行，安热沙岛岛主彭于晏也将惊喜现身活动现场，邀请全国粉丝一同前往安热沙岛，体验超常夏日的户外运动，一起尽享狂欢时光，超敢晒！

安热沙 “超常夏日超敢晒”即刻出发

关于安热沙ANESSA品牌

1.品牌简介

安热沙ANESSA（原意是“炎热的砂石”）秉持“即使在严峻的酷暑环境中，肌肤依然能感受到安心和舒适”的护肤理念，并始终致力于紫外线研究，拥有卓越UV防晒效果，多方位地守护你的肌肤，成为连续畅销日本16年的人气防晒产品。

2.新升级核心技术

安热沙新升级核心技术：Aqua Booster水能防晒技术。

Aqua Booster水能防晒技术：防晒力遇水加乘。Aqua Booster水能防晒技术可以与水、汗中的矿物元素结合，增强防晒霜涂抹后膜的均一性和平滑性。相较于不均一的紫外线防御膜，均一的紫外线防御膜可以使防御效果变得更强。

3.安热沙新升级产品

安热沙2018全线升级产品，持续抵抗“黑势力”，保护肌肤远离紫外线损伤，让更多中国消费者尽享超常夏日超敢晒。