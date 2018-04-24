Fresh馥蕾诗推出全新维他果萃系列 满满鲜活果萃 肌肤“果”然健康

关于天然营养如何改善肌肤的健康状态，Fresh馥蕾诗品牌联合始创人Lev Glazman先生一直充满好奇。经过Fresh实验室多年不断的研究与探索，Lev先生终于将生命的基础元素——维他命，和肌肤健康联系起来，推出创新力作维他果萃系列，以源自天然的成分配合先进护肤科技，给予肌肤健康活力。

维他果萃系列首发上市的Fresh馥蕾诗亮活维他果萃面膜和Fresh馥蕾诗亮活维他果萃面霜，蕴含Fresh实验室研发的创新配方——维他命果萃5重复合物，其中富含维他命C、E和B5、柠檬和甜橙精萃及活性矿物质，如同肌肤的健康营养补充品，为疲倦暗哑的肌肤注入源源不断的活力，令人振奋的柑橘香气顷刻焕活疲倦肌肤，持续使用能令肌肤自然柔嫩细滑、活力亮泽。

Fresh馥蕾诗亮活维他果萃面膜

2018年5月1日上市￥520/100ml

应对日常环境压力源造成的肌肤暗哑和疲惫，蕴含维他命果萃5重复合物的Fresh馥蕾诗亮活维他果萃面膜，能即刻焕发肌肤光泽，持续提升健康亮采。

全新亮活维他果萃面膜拥有令人“垂涎欲滴”的果酱质地，其中富含约50%源自天然的鲜活果浆*– 柠檬、橙子、以及小柑橘**，这些天然鲜果果萃，能有效温和调理肌肤，令肌肤焕发生机和健康亮泽，让肤质更加柔嫩细滑。

Fresh馥蕾诗亮活维他果萃面膜适用于各类肌肤。每周2-3次，涂抹于清洁后的面部肌肤；10分钟后，加水轻轻用手指打圈按摩，帮助加速面部微循环；最后用沾湿的棉片轻轻将面膜擦去，再用温水进行清洗。

Fresh馥蕾诗亮活维他果萃面霜

2018年5月1日上市￥420/50ml

质地轻盈的Fresh馥蕾诗亮活维他果萃面霜，可有效为肌肤补充营养，保持肌肤水润，赶走暗哑肌肤，让肌肤持续保持健康亮泽和活力。

全新亮活维他果萃面霜除蕴含维他命果萃5重复合物外，更添加了萃取自柑橘类水果之中的天然活性类黄酮衍生物葡糖基橙皮苷，可有效焕活暗哑肌肤，令肌肤焕发健康光采。

Fresh馥蕾诗亮活维他果萃面霜能快速被肌肤吸收，早晚使用可为肌肤注入所需活力。与Fresh馥蕾诗亮活维他果萃面膜搭配使用，加乘肌肤健康力量，令肌肤焕发生机和健康亮泽。