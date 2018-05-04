轻盈贴合秒上妆 兰芝雪纱修颜气垫隔离霜闪耀上市

假如肌肤能自带美颜功能，柔光亮白、自动修正肤色、遮盖瑕疵，那么你的生活会变得怎么样？年轻时尚化妆品牌兰芝始终秉承着传递闪耀之美的品牌理念，满足女性对底妆的各种需求，不断突破，再次重磅推出气垫专家兰芝全新力作——雪纱修颜气垫隔离霜，柔光焕彩、均匀修色，轻盈贴合秒上妆，再次开创底妆新纪元，唤醒与生俱来的闪耀之美！

兰芝全新雪纱修颜气垫隔离霜

兰芝“气垫专家”全新力作 开创隔离底妆新纪元

兰芝最新第四代气垫科技——小白光气垫BB霜

自2013年兰芝首次将“气垫BB霜”这一美妆理念引入中国市场以来，气垫类产品的风潮持续升温，现已成为了时尚ICON必备单品之一，小白光气垫BB霜*更是拥有每3.8秒售出一只的神奇速度，不断为更多女性带来光感肌。同时还拥有双色立体气垫染眉液和小白光气垫遮瑕笔（水感气垫遮瑕笔）等气垫产品，为追求快捷与自然妆效的美妆爱好者带来更精致的妆容。

兰芝气垫家族

兰芝不断创新超越自我，以潮流尖端的气垫技术结合广受中国消费者喜爱的雪纱丝柔隔离霜，再次重磅推出全新雪纱修颜气垫隔离霜，柔光焕彩，均匀修色，轻薄无痕，轻轻一拍秒上妆。

“紫霞气垫”和“青霞气垫”惊艳亮相

新款气垫隔离沿用兰芝明星产品小白光气垫BB霜*的革新技术，3D晶钻型粉芯能够使粉扑沾取更均匀、妆容更加服帖。隔离功效则大幅提升，兰芝独家研发智慧控油粉末，具有双重控油效果，保湿锁水同时，更提供良好控油效果，让妆效更持久。妆前打底能够平滑肌肤、遮盖肌肤瑕疵、细致毛孔，无痕贴合轻薄无负担感，即使多层涂抹也不显厚重，而轻巧便携的气垫隔离霜更是快速上妆的不二之选，满足不同消费者的多种美妆需求！

兰芝品牌中国大陆地区代言人——许魏洲

雪纱修颜气垫隔离霜精研柔紫和柔绿2色，柔紫色能修正泛黄、黯淡的肌肤，缔造充满活力的肤色；柔绿色可修正泛红的肤色，遮盖泛红的问题肌肤，缔造清透肤色，也因此拥有“紫霞气垫”和“青霞气垫”的昵称。兰芝全球代言人李圣经也赞不绝口：有时候拍戏累的时候，肌肤状况不理想的情况下会先使用紫霞气垫，而当肌肤敏感泛红时就会使用青霞气垫，而且妆轻薄、携带方便，非常适合春夏季节使用。

李圣经推荐雪纱修颜气垫隔离霜

想和李圣经小姐姐拥有同款兰芝新品嘛？想打造小姐姐轻薄无暇的自然底妆？ “气垫专家”兰芝在的全新力作雪纱修颜气垫隔离霜还不赶快试一试？赶紧抢占先机，成为美妆前沿的潮流人士，感受兰芝开创的隔离底妆新纪元，让兰芝助你发现自己与生俱来的闪耀之美！

* 指兰芝亮白聚光气垫霜