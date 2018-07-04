无惧黑眼圈全新兰蔻小黑瓶发光眼霜2018年6月闪耀登场

全新Lancome兰蔻‘小黑瓶’“发光”眼霜

眼睛是灵魂之镜，想像力之窗，是人们目光的焦点。在现代女性生活中，快节奏都市生活、熬夜睡眠不足与岁月流逝容易导致眼部问题，出现黑眼圈。2018年，全球高档化妆品领军品牌Lancome兰蔻再次大胆突破，臻献全新Lancome兰蔻‘小黑瓶’“发光”眼霜，唤醒年轻双眸：全新霜状啫喱质地，轻薄零负担，结合顶级眼周按摩手法，即刻焕亮眼周；蕴含3重酵母精粹，全面激活眼周微循环，击退黑眼圈！

全新Lancome兰蔻‘小黑瓶’“发光”眼霜 520RMB/15ml

深入眼部研究 唤醒年轻双眸

现代社会，对网络的过分依赖形成了快节奏、紧张的生活方式，这通常意味着我们不能得到充足的睡眠，而且这种状况还在不断加剧。近1/3女性一周晚睡超过3天，超过1/2女性每天平均睡觉时间只有4个小时。* 这种生活方式容易导致皮肤的疲倦迹象，尤其是皮肤薄弱的眼周。眼部肌肤极其脆弱，主要体现在：

-最薄弱，相比面部其他部位皮肤厚度1mm，眼周肌肤平均厚度仅0.04mm；

-最敏感，眼部皮下分布毛细血管和神经末梢，容易受外界刺激，自然保护能力低；

-最疲劳，眼睛每天眨动2.4-2.8万次，超长待机超负荷工作，消耗大、易疲劳；

-最松弛，眼睑肌层之间缺少支撑，容易松弛下垂；

-最干燥，眼周肌肤几乎没有皮脂腺和汗腺，脂肪含量低，容易老化。

所有这些因素都导致眼部的脆弱性，从而使眼部容易出现干燥、肿胀、浮肿、黑眼圈、细纹和皱纹等。这些疲倦迹象恰是老化的最初征兆。保持年轻面容，关键在于焕活、明亮眼部肌肤，消除黑眼圈。为此，Lancome兰蔻对眼霜进行了全新调配，推出眼部护理新品——全新Lancome兰蔻‘小黑瓶’“发光”眼霜，强化薄弱眼周肌肤，帮助其抵御外部的侵害，击退黑眼圈、疲倦和初老等肌肤问题。

霜化啫喱质地 保湿润泽 焕活眼部神采

此次，Lancome兰蔻采用全新质地科技（Light-Smooth）对全新Lancome兰蔻‘小黑瓶’“发光”眼霜的质地配方进行了重新研配：能在肌肤表面形成一层天然薄膜，捕捉水分子并锁住水分，即刻滋润眼周。同时，其蕴含的珍珠母和二氧化硅微粒子，通过光的折射模糊和纠正皮肤瑕疵，使眼眸重焕神采、充满活力，带来即时柔亮的效果。

*来自60位25-60位亚洲女性所做的晚睡测试数据总结，仅供参考。

全新Lancome兰蔻‘小黑瓶’“发光”眼霜

高效科技成分 焕亮眼周 击退黑眼圈

全新Lancome兰蔻‘小黑瓶’“发光”眼霜秉承了Lancome兰蔻‘小黑瓶’精华肌底液的神奇活性成分，富含数百万益生菌精粹，对抗眼周肌肤老化，明亮双眸，消除黑眼圈有神奇功效。它不仅蕴含小球藻提取物，重塑眼周微循环，更富含3重酵母精粹：

- 二裂酵母提取物，有利于加强肌肤屏障，平滑粗糙肌肤；

- 酵母提取物，帮助改善肌肤分子结构，抚平纹路；

- 乳杆菌提取物，可以提高肌肤循环，改善黑眼圈。

实验表明，在使用Lancome兰蔻‘小黑瓶’“发光”眼霜后，91%*女性肤质得到改善，92%*女性眼周更光滑，78%**女性眼周更匀净，92%*女性肌肤更有弹性，57%*女性浮肿得到改善，68%**女性眼周更光泽，89%*女性眼周更清新，96%*女性眼周更柔软。

*53名女性使用4周后的自我评估

**110名女性使用4周的自我评估

全新Lancome兰蔻‘小黑瓶’“发光”眼霜

顶级护理手法 呵护眼部 加速眼周循环

配合Lancome兰蔻护肤专家推荐使用的独特按摩手法，可使Lancome兰蔻‘小黑瓶’“发光”眼霜发挥最大功效。

第一步：使用两根手指光滑整个上眼周和下眼周轮廓。通过轻松按敲鱼尾纹来结束。

第二步：将您的双手置于太阳穴处，保持头部正直。眼睛交替着朝上和朝下看。

第三步：使用您的指尖快速按拍眼周区域。

泰勒·希尔（Taylor Hill）倾情演绎 尽显迷人双眸

Lancome兰蔻代言人泰勒·希尔（Taylor Hill）

Lancome兰蔻代言人泰勒·希尔（Taylor Hill）因为工作的原因，总是辗转于不同国家和地区。全新Lancome兰蔻‘小黑瓶’“发光”眼霜已成为她必不可少的贴身伴侣，即使经过一整天紧张拍摄后，也能让她眼眸依然清新明亮、光彩照人！

汇聚最前沿的顶尖科技，Lancome兰蔻‘小黑瓶’“发光”眼霜保湿润泽，焕亮眼周，有效淡化黑眼圈，献给独一无二的你！

美丽人生，有Lancome兰蔻相伴。