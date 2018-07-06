独家防“黑”科技 还原白嫩无惧艳阳伤害

步入盛夏季节，空气中的热浪混着一层灰蒙蒙的颗粒，高温下路旁的花朵也耷拉着看不清脸，走在这样的阳光下，是否感觉周身的肌肤也像是蒙上一层阴霾无法摆脱？强烈的紫外线让你无处遁形，时刻担心氧化暗沉，各种防护措施叠加一起厚重沉闷，实在无法自在做自己！

其实可以完全不用担心，夏日美白防“黑”可以很简单，用对科技，悠莱匀润新源轻透防晒乳轻薄水润的防护方式还你轻松白嫩，无惧艳阳和灰尘伤害，尽情拥吻夏日阳光！

首创隔离技术&肌能源生成分，抗霾护肤两不误

除了针对日常都市防晒能有效防止紫外线生成的色斑沉淀之外，对空气里无处可避的粉尘污染，悠莱首创突破性的隔离科技—清盈净浊技术也被充分利用于这款悠莱匀润新源轻透防晒乳。该技术开发了可以防止静电发生、通过保护身体的聚合物来减少微小粒子的附着，被人体吸入而造成的二次摄取，高效抵御大气中PM2.5等灰尘以及紫外线伤害，驱走暗沉，从外部首先守护肌肤。这项技术于“2017国际化妆品化学家学会联盟首尔年终大会”（IFSCC※1 Conference 2017）上获奖。

悠莱独家专利-肌能源生成分（DAA）也应用于其中，作为肌肤本身所蕴含的源生成分，即使敏感肌也能安心使用，给你温和安全的呵护。DAA成分配合海洋矿物保湿复合成分，由内改善肌肤矿物平衡，注入美白保湿的源源活力，缔造亮润嘭嘭肌。哪怕忘带遮阳伞，肌肤在阳光下也不再干渴无助。

在这个夏天，赶走烦人的“黑子”侵扰，悠莱匀润新源轻透防晒乳全程守护，轻轻一抹，要你白的自在夺目，绽放透白无限可能！

悠莱匀润新源轻透防晒乳 SPF35・PA+++ 50g/170RMB

悠莱匀润新源轻透防晒乳 SPF35・PA+++ 50g/170RMB

推荐理由：

防御紫外线引起的暗沉，保护肌肤，抵御大气污染中的尘埃等外界环境对肌肤的伤害，具有美白保湿效果的日用防晒乳。

产品说明：

SPF35・ PA+++—紫外线防护功效，防御因紫外线生成的色斑，保护通透光洁美肌。

清盈净浊隔离技术—保护肌肤，隔离威胁肌肤健康的大气尘埃等物质的同时，防止肌肤损伤。

m-氨甲环酸—美白成分有效驱散肤色暗沉，令肌肤焕亮焕白，均匀肤色，提升肌肤透明感。

DAA（D-谷氨酸）、海洋矿物保湿复合成分—改善肌肤矿物质平衡，令肌肤远离各种外部损伤，缔造健康美肌。

易于涂抹，抹后不粘不腻，感觉舒适，持续干爽。

使用普通洁面产品即可洗净。

清新淡雅的花香型。

对肌肤温和的稳定性配方，敏感肌可安心使用