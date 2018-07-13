“磨皮”级底妆 高遮瑕 超持久 全新Lancome兰蔻持妆粉底液粉底棒震撼上市

左：全新Lancome兰蔻持妆粉底棒 右：全新Lancome兰蔻持妆粉底液

万众瞩目，震撼登场！全新Lancome兰蔻持妆底妆系列，正在席卷亚洲，从此颠覆底妆的传统认知。全新Lancome兰蔻持妆底妆系列包含：全新Lancome兰蔻持妆粉底棒和全新Lancome兰蔻持妆粉底液，磨皮般高度遮瑕，一扫肌肤瑕疵；超轻薄丝滑质地，一抹即化，轻推成妆，只需20秒，即可塑造自然哑光底妆，更能持妆长达一整天。完美妆容所带来的无比自信，让女性更加出众，格外迷人，赋予女性表达个性与自我的力量。

全新Lancome兰蔻持妆粉底棒 380RMB/9g

全新Lancome兰蔻持妆粉底液 420RMB/30ml

全新Lancome兰蔻持妆粉底棒

造型精巧轻便 20秒快速上妆

全新Lancome兰蔻持妆粉底棒，完美地秉承了打造持久无暇裸肌的理念：设计独具匠心，造型精美，小巧玲珑，便于日常妆容打底，以及携带快速补妆。塑造面部轮廓从未如此得心应手，举重若轻。只需轻轻一抹，即可快速上妆，20秒打造高遮瑕、超持久的完美底妆。

全新Lancome兰蔻持妆粉底棒

磨皮般遮瑕 一整天持妆控油

全新Lancome兰蔻持妆粉底棒是一款可以持妆24小时的控油底妆产品，它的高遮瑕度能够一扫肌肤瑕疵，有效均匀肤色，呈现臻于完美的如天鹅绒般的哑光妆感，瞬间打造磨皮妆效。这款粉底棒结合独家的长效持妆配方，可以全天拥有无暇靓丽的雾面裸肌。经测试表明，97%的使用者感到如丝般光滑亲肤，92%的使用者惊叹于如磨皮般遮瑕的高级柔焦妆效和隐形毛孔的能力。91%的使用者观察到，一整天持妆后，妆容依旧完好如初，如丝缎般柔滑润泽。1

全新Lancome兰蔻持妆粉底棒

质地轻盈丝滑 清透呼吸不闷痘

Lancome兰蔻持妆粉底棒不仅对肌肤瑕疵有无可比拟的修饰效果，呈现零瑕疵的平滑美肌，同时质地轻盈不厚重，完美贴合肌肤，让肌肤宛若新生，妆效毫无负担感，打造前所未有的薄透持久底妆。经皮肤学专家测试，Lancome兰蔻持妆粉底棒质地丝滑清爽不闷痘，即使是敏感肌也可放心使用。

全新Lancome兰蔻持妆粉底棒

1 63位25到60岁的亚洲女性连续七天的测试结果。

8款色号可选 打底修容多功效

Lancome兰蔻考虑到女性肤色的差异，推出8色可供挑选。较浅色号可用做打底，散发动人神彩，较深色号则可用作修容，修饰塑造面部轮廓，使妆容更加立体。

全新Lancome兰蔻持妆粉底棒 8款色号

（从左到右，从上到下，色号由浅到深）

全新Lancome兰蔻持妆粉底液

Lancome兰蔻针对亚洲女性，推出全新Lancome兰蔻持妆粉底液。改良后的配方结合完美的遮盖度、长效持妆和自然通透的光泽妆感于一体，成为追求莹润无暇粉底液的女性的福音。只需轻轻一触，粉底液即刻与肌肤完美融合，瞬间隐形红血丝、毛孔和痘印等肌肤瑕疵，呈现无暇透亮零毛孔的肌肤，打造磨皮般的光泽完美妆效。

全新Lancome兰蔻持妆粉底液

全新Lancome兰蔻持妆粉底液，可像海绵一样吸附住油分，使肌肤如丝缎般长效润泽，保湿透亮。它轻盈如丝，并且流动性极佳，不仅持妆长达一整天，持久滋润不厚重，同时轻盈水润不卡粉。

全新Lancome兰蔻持妆粉底液

经测试，98.4%的女性认可它的自然妆效，而93.7%的女性则赞美它遮盖瑕疵和隐形毛孔的卓越表现。更有95.2%的使用者对其使用感赞不绝口，指出全新Lancome兰蔻持妆粉底液仿若轻盈的薄纱滑过脸庞，似有若无，光滑贴合轻薄，宛如第二层肌肤。2

全新Lancome兰蔻持妆粉底液

2 63位25到60岁的亚洲女性连续七天的测试结果。

全新Lancome兰蔻持妆粉底液含SPF38/PA+++，共有6个色号，迎合亚洲女性肤色的细微差别。

PO-01 PO-03

P-01 B-01

BO-03 O-03

全新Lancome兰蔻持妆粉底液 6款色号

泰勒·希尔（Taylor Hill）倾情演绎 绽放底妆魅力

Lancome兰蔻全球代言人泰勒·希尔（Taylor Hill）散发出自由、自信而热情洋溢的女性之美。此次，她以全新Lancome兰蔻持妆底妆系列打造精致妆容，呈现了完美无瑕的肤质，绽放迷人魅力。

Lancome兰蔻全球代言人泰勒·希尔（Taylor Hill）

全新Lancome兰蔻持妆底妆系列， “磨皮”般遮瑕，超轻薄更持久，打造无暇裸肌。尽享美妙体验，献给独一无二的你。

美丽人生，有Lancome兰蔻相伴！