业界首创沙龙级“0秒等待”家用发膜 丝蓓绮TSUBAKI臻护多效修护发膜7月全新上市

亮丽、柔顺、不毛躁的秀发能让人更多增添一份自信！然而，繁忙的工作、生活，挤占了都市女性定期对干枯、毛躁秀发进行密集护理的时间。资生堂集团旗下进口高端个人洗护品牌丝蓓绮TSUBAKI，突破固有护发概念限制，从消费者的需求和体验感出发，推出承载最新“黑科技”的“臻护多效修护发膜”。

2018年7月上旬，全国近百位美容编辑、美妆达人、意见领袖齐聚位于北京的TSUBAKI HOME，共同体验丝蓓绮推出的“沙龙级”发膜，以其“闪电渗透”的神奇力量——资生堂集团独有的“CMC革新渗透技术”，使发膜在涂抹后能如同“闪电”般快速渗透至发芯，无需等待，即可冲洗。为苦于想要保养秀发却没有时间等待的都市女性提供了完美的护发解决方案；轻轻松松在家护理，即刻告别毛躁，让秀发柔顺、光艳。

闪电发膜AT HOME

——走进“不等待”护发时代

带娃主题房

加不完的班、带娃与家务又占据了所有的闲暇时光，每到双休日、节假日就只想躺在床上做一个重度“懒癌”患者……走进TSUBAKI HOME就会发现有三个以都市女性为样本搭建的生活状态空间模型，分别是“工作狂OL”、“带娃辣妈”和“懒癌患者”，真实地还原了都市女性必须花费巨大时间成本才能变得更美这一真相。

发布讲解区

尤其是在护发这件事情上，来到TSUBAKI HOME的大多数美妆达人和意见领袖们都纷纷表示“去沙龙美发真的太耗时间了，而在家做发膜需要等待十几分钟也是有点麻烦”，“在紧张、繁忙的工作生活中，时间才是最珍贵的”。

发膜静物

丝蓓绮正着眼于此，全新上市“臻护多效修护发膜”，为“工作狂OL”节省出多发一封工作邮件的时间，让事事操心的“带娃辣妈”能有时间多睡一会儿，给“懒癌患者”一个轻松变美的理由。它不需要像常规发膜那般长时间等待，涂抹后“0秒”冲洗、“闪电”渗透，并通过独家“黑科技”将能让头发变得柔顺、不毛躁的有效成分迅速输送至发芯，效果堪比专业沙龙的秀发护理， 能真正改善头发毛躁、打结烦恼。

工作狂主题房

独家“黑科技”加持

——揭秘“闪电”渗透的秘密

黑科技体验区

TSUBAKI HOME有一块“黑科技互动区”，能让所有来宾都真实地体验到丝蓓绮臻护多效修护发膜所运用到的“黑科技”。丝蓓绮采用“革新性渗透技术”，通过“扩张-渗透-密封”三个步骤，扩张美发成分渗透的通道，令有效成分更深、更多地渗透至发芯，接触头发的瞬间即可“闪电”渗透，无需等待；最终能如同沙龙护理般闭合头发毛鳞片，将已注入发芯的美发成分密封在发丝内部，真正实现沙龙级的护发效果。

来宾体验0秒洗护

活动现场，丝蓓绮品牌讲师向来宾介绍道：“所谓的‘黑科技’指的就是资生堂的一项独家技术。众所周知，美发沙龙常常会使用热处理、预处理剂、超声波等方法来提高秀发护理的渗透效果。而根据资生堂的研究，当发丝受损后其‘美发成分渗透的通道CMC’会收缩，从而阻止营养成分进入；丝蓓绮全新臻护多效修护发膜是通过资生堂独有‘革新性渗透技术’，结合AMP膨润成分及双重氨基酸，松弛表皮层，并有效扩张因受损而变窄的CMC，使得美发成分更容易渗透。”

懒癌主题房

全球口碑墙

独家“革新性渗透技术”能够使山茶花精油、珍珠蛋白、谷氨酸、蜂王浆等珍贵的美发成分顺利通过CMC进入发丝内部，发挥更深、更多地渗透的作用，实现发丝的修护、强韧、保湿等效果。此外，双重氨基酸成分还能修护因表皮层剥离而造成的发丝内部营养成分流失的困扰；并且通过持续性透明质酸，防止发丝水分蒸发，保持美发成分长时间不流失，令其密封在发丝内部，持续发挥滋养功效。

洗护体验区

许多已经提前使用过这款新品的美妆达人和意见领袖们都纷纷表示，“用完后简直太震撼了，真的不用等待头发就能瞬间回复柔软、顺滑”，“0秒等待就能冲洗，实在太方便，对抗头发毛躁的效果也很赞”，“已经离不开它了，出差都要带着它心里才踏实”。

据悉，该款发膜将于7月正式登陆品牌官方销售渠道——天猫“资生堂旗下个人护理旗舰店”、京东“资生堂集团个人护理用品旗舰店”，屈臣氏、其它超市等线下销售渠道将于近日陆续上架销售。