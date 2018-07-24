夏日美白需要36计？ 兰芝夏日水光美白计三招就能轻松搞定

暑假到啦！不管是学生党，还是上班族？都应该好好利用这个出游的大好季节，与阳光“亲密一夏”！

但是兴奋之余，宝宝们最担心的的应该就是晒黑了吧~如何在玩的尽兴的同时又保持肌肤美白呢？帽子、遮阳伞、围巾、防晒36计？当然不用啦！

兰芝夏日水光美白计，只需三招就能轻松搞定，让你纵享夏日的活力四射，又能保持肌肤水润透白！让那些肥宅们羡慕吧！

第一招：兰芝黄胖子防晒

兰芝朝露防晒霜

李圣经小姐姐手上的这款“黄胖子防晒霜”（兰芝朝露防晒霜），可以堪称“隐形防晒衣”！

黄胖子防晒霜不仅拥有SPF50+/PA++++的高指数，而且质地像早晨的露水一样轻薄水润，可以在强效隔离紫外线的同时让肌肤都水水哒~反复补涂也不黏腻！

胖胖扁扁哒可爱瓶身，方便随身携带，超fashion的黄色瓶身也是夏日自拍的出镜达人！

可以说是这个夏天必须Pick的防晒C位选手辣！

第二招：兰芝小白瓶安瓶精华

夏日保持水光透白，当然少不了密集修护！

兰芝小白瓶安瓶精华（兰芝臻白密集修护淡斑精华液）含有丰富活性美白粉末和舒缓保湿成分，使用时轻轻一按，美白活力即刻迸发！

既可以用于晒后局部护理，预防晒斑，也可以用于舒缓肌肤。

安全的绿茶水精萃成分，敏感肌和痘肌宝宝们也可以放心使用~

每周一支活力淡斑小安瓶，连续四周、就可以让肌肤焕新净白啦！

第三招：兰芝水光小白瓶

兰芝臻白净透修护精华露

肌肤美白不仅要抑制黑色素形成，还要从肌肤最根本的细胞开始“扫黑”，这样才能让肌肤更加净亮、透白！

兰芝水光小白瓶（臻白净透修护精华露）拥有细胞级黑色素清扫科技，仿佛给黑色素细胞注入美白针，从细胞开始，净白连升2级，配合小白瓶安瓶精华，润白力量连升3级！

宝宝们得每天坚持使用！让你从细胞白起来，做个精致的猪猪女孩~

夏日美白就是如此的简单~黄胖子防晒霜、小白瓶安瓶精华和水光小白瓶，简单三招，带来轻薄不油腻、水润更透白、匀净快修复的美白水光体验！

即使放肆享受夏日，也能保持水光透白，拥有连副社长朴叙俊欧巴都忍不住心动的水光美白肌肤~

人群中最白的那一个就是你啦！